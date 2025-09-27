EEUU revoca la visa a Petro por "incitar a la violencia" e instar a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes de Trump

El Departamento de Estado de EEUU ha anunciado durante esta madrugada que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses "a desobedecer órdenes" e "incitar a la violencia".

"Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro", añade el Departamento de Estado de EEUU en unmensaje de X.

Petro pidió el viernes en Nueva York a los soldados estadounidenses que desobedezcan los mandatos de su Gobierno para así permitir que pueda operar un futuro "ejército de salvación" multinacional que apoye al pueblo palestino y cuya creación dijo que propondría a la Asamblea de Naciones Unidas.

"(Ese ejército) tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, les pido a todos los soldados del Ejército de EEUU que desobedezcan la orden de Trump. Les pido no apuntar sus fusiles contra la humanidad”, clamó Petro durante una manifestación en Nueva York contra la ofensiva israelí en Gaza.

El mandatario colombiano aseguró que ese futuro "ejército" contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, aunque de momento solo Indonesia ha dicho que apoyará la iniciativa.

La propuesta, amparada en la figura de la ONU conocida como 'Uniting for Peace', debe ser respaldada por dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General para poder desarrollar una acción militar coordinada a nivel internacional.

"Las naciones que voten a favor de esta resolución tendrán la responsabilidad de configurar con sus ejércitos esta gran unidad, pionera en el mundo, para hacer valer las órdenes de la justicia internacional", añadió el presidente colombiano, que según indicaron fuentes diplomáticas a EFE ya ha abandonado EEUU "como estaba previsto" de regreso a Bogotá.