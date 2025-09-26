Irán enfrentará sanciones desde este sábado por su falta de cooperación con el OIEA tras fracasar el intento de prórroga

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se dirige a la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en Nueva York, EE. UU., el 24 de septiembre de 2025. Reuters

Las sanciones a Irán por su falta de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) entrarán en vigor mañana sábado después de que hoy el Consejo de Seguridad de la ONU haya rechazado este viernes una resolución presentada por Rusia y China mediante la que solicitaban una prórroga de seis meses a Teherán.



El Consejo ha tumbado la resolución por cuatro votos a favor y nueve en contra, más dos abstenciones, con lo que la resolución no reunió los nueve votos necesarios para ser aprobada.

Las sanciones entrarán en vigor a las 08:01 de Nueva York (12:00 GMT), después de que Francia, Alemania y Reino Unido -grupo conocido como el E3- acusaran a Teherán de violar un acuerdo de 2015 destinado a impedirle desarrollar un arma nuclear. Por su parte, Irán niega que busque armas nucleares.

Esta decisión llega después de que el pasado julio el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aprobara una ley por la que se suspendía la cooperación con el OIEA tras la ofensiva por parte de Israel y Estados Unidos contra su programa nuclear mediante ataques a sus instalaciones.

Según marca la legislación, a los inspectores del OIEA desde entonces no se les permite entrar en Irán a menos que se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares del país y la de las "actividades nucleares pacíficas" del régimen, y dicha entrada estará sujeta "a la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán".

Fue entonces cuando la relación entre el OIEA e Irán comenzó a desarrollar una "cierta tensión".

Las sanciones

Las sanciones, conocidas como snapback, han sido promovidas por el E3 al consideran que Teherán no ha cumplido con los compromisos de limitar su programa nuclear adquiridos en el acuerdo alcanzado en 2015.

"Este consejo no tiene la seguridad necesaria de que exista un camino claro hacia una solución diplomática rápida", ha afirmado la enviada británica ante las Naciones Unidas, Barbara Wood, después de la votación.

El acuerdo limitaba el programa iraní y fue abandonado por Estados Unidos en 2018, mientras que Irán ha repetido que el E3 no ha cumplido con su parte del trato.

El embajador adjunto de Rusia, Dmitri Poliansky, ha asegurado ante el Consejo que Irán ha actuado de manera "constructiva" con el OIEA, pero se ha topado con "la política hipócrita de los países occidentales", que han preferido "el torpe chantaje al camino de la diplomacia".



Las resoluciones de la ONU tienen por objetivo frenar el enriquecimiento de uranio y el programa de misiles iraníes y autorizar inspecciones de aviones y buques de la República Islámica, así como el congelamiento de activos económicos iraníes en todo el planeta y prohibiciones de viajar a personas y entidades del país persa.



Teherán sostiene que estas sanciones de la ONU deberían estar "centradas en la no proliferación" nuclear y militar y no en la economía.



Irán ya está sujeto a numerosas sanciones de Estados Unidos que limitan la capacidad del país persa para comerciar con otros países y especialmente vender su petróleo, gas y productos derivados.



A pesar de ello, la República Islámica produce 4,8 millones de barriles diarios de crudo, condensados y gas natural y exporta 2,6 millones de barriles diarios, la mayoría a China, según un informe de junio de la Agencia Internacional de la Energía.