Trump impondrá un arancel del 25% a todos los fabricantes de camiones pesados a nivel mundial desde el 1 de octubre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que impondrá un arancel del 25% a todos los fabricantes de camiones pesados a nivel mundial.

La medida entrará en vigor a partir del próximo 1 de octubre y tiene como fin "proteger" a los fabricantes estadounidenses de la "competencia externa desleal".

En un mensaje en sus redes sociales en los que el magnate aclara que con camiones "pesados" se refiere a los "¡grandes!", opina que a partir de principios del próximo mes los fabricantes "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, entre otros, estarán protegidos de la avalancha de interrupciones externas".

"Necesitamos que nuestros camioneros gocen de buena salud financiera, por muchas razones, pero sobre todo, ¡por motivos de seguridad nacional!", señala Trump repitiendo el argumento que ha usado para cada arancel impuesto desde que llegó al poder.

Un camión pesado es todo vehículo comercial diseñado para transportar grandes cargas, y se define por tener un peso bruto vehicular (GVW, por sus siglas en inglés) superior a las 3,5 toneladas (3.500 kg).

El presidente republicano añade en otro mensaje que, a partir de la misma fecha, la Administración Trump impondrá un arancel del 50% a todos los "gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos relacionados" y otro gravamen del 30% a los muebles tapizados.

Trump asegura que hay una "afluencia masiva de estos productos a Estados Unidos desde otros países" y tilda este comercio como "una práctica muy injusta": "Debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación", reitera.

