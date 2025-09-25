Carney se reúne con Sánchez y Starmer este viernes en Londres "para desarrollar nuevas oportunidades económicas"

El primer ministro canadiense, Mark Carney, interviene durante la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados, celebrada en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, EE. UU., el 22 de septiembre de 2025.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha anunciado este miércoles que estará en Londres los días 26 y 27 de septiembre "para desarrollar nuevas oportunidades económicas" y reunirse con los líderes del Reino Unido, España, Australia, Islandia y Dinamarca.



En un comunicado, la Oficina del Primer Ministro señala que "en un panorama global rápidamente cambiante, Canadá está fortaleciendo y diversificando sus asociaciones internacionales".



"Durante su visita, Carney se reunirá con los primeros ministros del Reino Unido, Australia, Islandia y Dinamarca y con el presidente del Gobierno de España para profundizar los lazos comerciales y avanzar acciones mutuas en prioridades globales críticas, incluida una paz duradera en Europa y el Oriente Medio", añadió el comunicado.

Se trata de los primeros encuentros a puerta cerrada en el que participará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que el exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra llegó al poder el pasado abril, cuando este tomó el relevo de Justin Trudeau en el Partido Liberal.

Desde que tomó posesión, Carney se ha concentrado en diversificar las relaciones comerciales de Canadá ante el giro radical de las políticas de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. En concreto, la economía canadiense fue de las primeras perjudicadas con un 35% de aranceles.

El primer ministro asevera que su Gobierno está "creando una red de fuertes conexiones globales". Para ello, el líder canadiense ha identificado a la Unión Europea como el principal socio para romper su dependencia económica y en materia de seguridad con EEUU, por lo que ha multiplicado sus viajes a países europeos desde abril.



El líder canadiense también realizó este mes su primera visita oficial a México para reunirse con la presidenta, Claudia Sheinbaum, un viaje centrado en la relación comercial entre los dos países y la renovación del T-MEC.

En Londres, Carney asistirá a la cumbre 'Global Progress Action', un evento en el que los organizadores destacan a Sánchez como el principal orador.

Este encuentro se produce la misma semana en la que los países de la ONU se han reunido en su Asamblea General, donde los diferentes líderes han exigido -en su mayoría- medidas para frenar el conflicto en Gaza e implementar la solución de los dos Estados.

Canadá fue uno de los países que reconoció el Estado Palestino el pasado fin de semana junto a Portugal, Francia y Reino Unido, entre otros.

Carney justificó la decisión como una respuesta al "insoportable sufrimiento" provocado por las acciones de Israel al impedir la distribución de la ayuda humanitaria en Gaza, la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania y los planes de anexión del territorio palestino.