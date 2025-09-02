Xi Jinping recibe a su "querido amigo" Putin en Pekín para escenificar la alianza estratégica entre China y Rusia

Las relaciones entre China y Rusia son un ejemplo de los vínculos que existen entre dos grandes potencias, una relación que se caracteriza por la cordialidad entre vecinos, una coordinación estratégica y una cooperación mutuamente beneficiosa.

El presidente chino, Xi Jinping, ha llamado a Vladimir Putin "querido amigo" al empezar su reunión en Pekín este martes, según informan Reuters y los medios que han acudido a cubrir la reunión bilateral entre ambos mandatarios.

Ambos habían escenificado el lunes su sintonía junto al primer ministro indio, Narendra Modi, en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Putin agradeció el lunes los "esfuerzos" de China, la India y otros socios de la OCS para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania y sostuvo que "los intentos de Occidente de incorporar Ucrania a la OTAN son una de las causas" del conflicto.

El encuentro de este martes precede al desfile militar por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, que tendrá lugar el miércoles en la plaza de Tiananmen y al que asistirán Putin y el líder norcoreano, Kim Jong-un, entre otros.

Además de reunirse con Xi, Putin mantuvo el lunes un encuentro bilateral con Modi, quien calificó el fin de la guerra en Ucrania como "un ruego de toda la humanidad" y saludó los "esfuerzos recientes" para lograr la paz, confiando en que todas las partes adopten una postura "constructiva".

Mientras, en su intervención ayer ante la OCS, Putin dijo que es necesario "eliminar las causas del conflicto para lograr una solución duradera y sostenible", y señaló sobre su última reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, que espera que el "entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz".

Por su parte, Xi lanzó mensajes que cuestionaron la hegemonía occidental y defendió que la OCS debe ser "un pilar de la multipolaridad y de la democratización de las relaciones internacionales".

Asimismo, la organización rechazó las "injerencias en asuntos internos" usando los derechos humanos como "pretexto" y condenó las "conmociones al comercio internacional", en una declaración firmada por los líderes de los países miembros.

Entretanto, el líder norcoreano, Kim Jong-un, cruzó este martes en tren la frontera con China rumbo a Pekín para participar en el desfile militar del miércoles, informó el medio propagandístico Voice of Korea, acompañado de dirigentes del gobernante del Partido de los Trabajadores y altos funcionarios, incluida la ministra de Exteriores, Choe Son-hui.

El viaje de Kim a China, el primero desde 2019, también busca reforzar los lazos con Pekín, que se habían deteriorado por el fortalecimiento de la cooperación militar entre el hermético país peninsular y Moscú, el cual se consolidó con un acuerdo que incluye la cláusula de asistencia militar mutua en caso de agresión y con la movilización de tropas norcoreanas para participar en la invasión de Ucrania.