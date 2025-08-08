Trump afirma que habrá un "intercambio de territorios" entre Rusia y Ucrania antes de reunirse con Putin

Donald Trump ha afirmado este viernes que habrá "un intercambio de territorios" entre Rusia y Ucrania que "beneficiará" a ambos países.

El presidente estadounidense ha hecho esta afirmación en la Casa Blanca al ser preguntado por su futura reunión con Vladímir Putin para abordar el fin de la guerra de Ucrania y que se celebrará "en los próximos días", según ha confirmado el Kremlin.

Esta semana, Trump anunció que, después del encuentro con el presidente ruso, planea celebrar una cumbre con Putin y Zelenski para concretar un acuerdo de paz.

