Trump acusa a Arabia Saudí y la OPEP de perpetuar la guerra en Ucrania al no bajar el precio del petróleo

El reelecto presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparecido este jueves en el Foro de Davos, donde ha repasado varios de sus temas favoritos y ha aprovechado para hablar de la guerra en Ucrania, a la que ha vinculado con los precios del petróleo.

En su discurso, realizado de forma telemática, Trump ha acusado a Arabia Saudí y a la OPEP de mantener elevados los precios del petróleo, lo que permitiría a Rusia seguir financiando su participación en el conflicto bélico.

"Voy a pedir a Arabia Saudí y la OPEP que bajen el precio del petróleo. Tenéis que bajarlo. Francamente, me sorprende que no lo hayan hecho antes de la elección. No demuestra mucho amor por ellos no hacerlo. Estoy un poco sorprendido", ha indicado.

"Si el precio bajase, la guerra de Rusia y Ucrania terminaría inmediatamente. Ahora mismo, el precio es suficientemente alto como para que la guerra continúe. Tenéis que bajar el precio, eso terminará la guerra. Debieron hacerlo hace mucho. Ellos son muy responsables, hasta cierto punto, de lo que está ocurriendo. Millones de vidas se están perdiendo", ha acusado el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

En relación al conflicto bélico en el seno de Europa, que ha calificado de "campo de muerte", Trump ha asegurado que pretende reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, próximamente para poner fin a la guerra. "Y no es por la economía u otra cuestión. Es por los millones de vidas que se están gastando. Es una matanza. Realmente tenemos que parar esa guerra", ha incidido.

El ataque a la OPEP y Arabia Saudí se ha producido inmediatamente después de que el presidente estadounidense dijese del heredero al trono, Mohamed Bin Salmán, que es "un tipo fantástico" que ha prometido una inversión de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, pese a lo cual Trump le ha pedido que suba la cuantía hasta el billón de dólares.

