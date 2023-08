El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra vuelve al país tras 15 años en el exilio

El ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra, apartado del poder por un golpe de Estado en 2006 y sobre quien penden varias condenas de prisión, regresó este martes al país tras pasar 15 años en el exilio.

El político llegó al aeropuerto de Don Mueang, en el norte de Bangkok, en un avión privado que aterrizó alrededor de las 9:00 (2:00 GMT) procedente de Singapur.

Cientos de personas se concentraron frente a la terminal de vuelos privados de este aeropuerto capitalino para dar la bienvenida al tailandés, entre fuertes medidas de seguridad en el recinto.

Thaksin, acompañado por sus tres hijos, salió brevemente a saludar a sus seguidores y depositar una ofrenda floral frente al retrato del rey Vajiralongkorn, mientras permanecía en todo momento escoltado por varios oficiales.

Se espera que la Policía detenga al ex primer ministro para hacer frente a las cuentas pendientes que tiene con la Justicia.

Thaksin Shinawatra, este martes.

Thaksin, quien abandonó definitivamente el país en 2008 y fue condenado en rebeldía por delitos de corrupción y abuso de poder, acumula condenas por un total de al menos 10 años en prisión.

El veterano político, considerado el cerebro en la sombra del Phue Thai -que ha dominado la política tailandesa de los últimos años y que quedó segundo en las elecciones del pasado mayo-, será llevado a una comisaría y más tarde al Tribunal Supremo para la lectura formal de las sentencias, según anunció la víspera la Policía.

El retorno del influyente político coincide con la celebración hoy de una sesión parlamentaria en la que se espera que sea elegido como primer ministro, Srettha Thaivisin, el candidato del partido Phue Thai.

Está previsto que tras el procedimiento judicial, el tailandés, de 74 años, ingrese en la prisión Bangkok Remand.

"Me gustaría solicitar permiso para volver a vivir en suelo tailandés y compartir el aire con mis hermanos y hermanas tailandeses", publicó el lunes por la tarde en la red social X (antes Twitter).

Desde la sublevación que derribó a Thaksin, Tailandia atraviesa una profunda inestabilidad política que la mantiene en un bucle donde se suceden protestas antigubernamentales, periodos dictatoriales encabezados por el Ejército y lapsos democráticos.

Votación en el parlamento

El regreso del político coincide con el bloqueo político que vive el país tras las elecciones del 14 de mayo y con la sesión programada esta tarde en el Parlamento para elegir al próximo primer ministro.

Se espera que el candidato al cargo sea Srettha Thaivisin, un exmagnate de la construcción que encabezó la lista del Phue Thai en los recientes comicios.

Para tratar de alcanzar el poder, el Phue Thai anunció la víspera la alianza con dos formaciones vinculadas a los militares que dieron un golpe de Estado en 2014 contra el gobierno de Yingluck Shinawatra, hermana de Thaksin, quien también partió al exilio y que ganó los comicios de 2011 al frente del Phue Thai.

"Te deseo buena suerte, que tengas un buen viaje de regreso, que todo vaya bien. Y no olvides mantenerte saludable. No necesito preocuparme. Seré fuerte, paciente y me cuidaré aunque esté en el extranjero", apuntó Yingluck en Facebook donde colgó un vídeo de la despedida con su hermano antes de montar en el avión.

Sigue los temas que te interesan