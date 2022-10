La película de Bernard-Henri Lévy sobre Ucrania pone en pie a la Asamblea General de la ONU

Tonight at the UN. End of screening of «Why #Ukraine». Thanks Ambassador de Riviere & ⁦@franceonu⁩ . Thanks Représentative Hayovyshyn and @UKRinUN . Thanks Ambassadors of so many countries, ⁦@razomforukraine⁩ & honorable guests from NY. Together, we say: #SlavaUkraini pic.twitter.com/FDR1p5Mga9