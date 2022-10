Polonia pide a EEUU albergar armas nucleares de la OTAN para contener a Rusia

Polonia está en conversaciones con Estados Unidos para albergar armas nucleares de la OTAN ante la amenaza de Vladímir Putin de "utilizar todos los medios disponibles" para defender a Rusia.

En una entrevista al diario Gazeta Polska, el presidente polaco Andrzej Duda ha desvelado que ha propuesto entrar en el programa de intercambio de armas nucleares a los Estados Unidos amparado por la OTAN. "Siempre existe la posibilidad de participar en el Programa de Intercambio Nuclear. Hemos hablado con dirigentes de Estados Unidos sobre esta posibilidad y lo están considerando. El asunto está abierto", ha dicho el mandatario, este miércoles, al periódico.

"El problema, sobre todo, es que no tenemos armas nucleares. No hay indicios de que nosotros, como Polonia, vayamos a tenerlas en nuestro poder en un futuro próximo", ha añadido sin concretar detalles e insistiendo en que la participación en este programa de intercambio no significa tener un arma nuclear propia.

Estados Unidos y la OTAN han declarado públicamente que no tienen ningún plan para desplegar armas nucleares en los países que se unieron a la alianza tras el colapso del comunismo hace más de tres décadas. Según cuenta Blomberg, un funcionario de la Casa Blanca ha señalado que desconoce el tema y remitió todas las preguntas al gobierno de Polonia.

El intercambio nuclear, además de alojar armamento, incluye otras posibilidades, como ofrecer aviones de escolta o de reconocimiento para una misión nuclear, u ofrecer aviones de doble capacidad y albergar las armas nucleares de un aliado. Países como Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Italia y Turquía albergan armas nucleares estadounidenses en su suelo, según el Centro para el Control de Armas y la No Proliferación.

Citado por Bloomberg, un diplomático de Varsovia, que pidió anonimato, ha dicho que las declaraciones del presidente podrían referirse a cualquiera de estas posibilidades de colaboración.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan