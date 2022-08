Once muertos tras una pelea entre bandas en una cárcel de Ciudad Juárez que se trasladó a las calles

Al menos once personas han fallecido y otras veinte han resultado heridas como consecuencia de una pelea entre bandas rivales dentro de un centro penitenciario en Ciudad Juárez, en el norte de México, que después se trasladó a la calles, donde se produjeron la mayor parte de estas muertes.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, ha explicado este viernes que la pelea dentro del centro de reinserción social, conocido como Cereso, se produjo cuando miembros de la banda conocida como 'Los Chapos', con vínculos con el Cártel de Sinaloa, atacó a la pandilla rival de 'Los Mexicles'.

La disputa provocó una veintena de heridos también, cuatro de ellos por proyectiles de arma de fuego. Después de que las autoridades restablecieron el orden dentro del presidio, miembros de 'Los Mexicles' extendieron la trifulca a las calles de Ciudad Juárez, donde murieron nueve de estas once personas.

"Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero a partir de esta actuación, este grupo delictivo 'Los Mexicles' empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil de Ciudad Juárez", ha añadido Mejía.

Cuatro muertos en una radio

El subsecretario ha detallado que entre los fallecidos hay cuatro personas que se encontraban en las inmediaciones de la emisora de radio de Mega Radio Switch FM, entre ellas un locutor, y que seis miembros de 'Los Mexicles' han sido arrestados. El caso se ha comunicado al Mecanismo de Protección Periodistas del Gobierno, aunque las autoridades mexicanas consideran que estos asesinatos han sido parte de la violencia generalizada.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha lamentado lo ocurrido y ha señalado que es la primera vez que un grupo delictivo toma represalias contra la población civil tras una pelea dentro de prisión. "Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil e inocente como una especie de represalia, no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en el que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente", ha lamentado López Obrador.



Horas después, la situación de violencia se paralizó, como apuntó el propio Mejía. "El alcalde Cruz Pérez Cuéllar nos informa que en estos momentos Ciudad Juárez está en calma, que se ha restablecido el orden público y que sigue, junto con el resto de las autoridades, la persecución a los que intervinieron en estos hechos", ha señalado.

Los hechos reflejan la ola de violencia de México, que registró 33.315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.

