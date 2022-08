López Obrador prohíbe fabricar cerveza en el norte de México por la sequía

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que ya no permitirá producir más cerveza en el norte de México ante la sequía que afronta la región, por lo que solo impulsará su elaboración en el sureste.

"No es decir 'ya no vamos a producir cerveza', es decir: 'no se va a producir cerveza en el norte'. ¿Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur-sureste”, dijo López Obrador.

El mandatario hizo estas declaraciones en su rueda de prensa diaria al ser cuestionado por la sequía en la norteña Monterrey, la segunda ciudad más poblada de México y sede de algunas de las principales industrias, donde sus más de 5 millones de habitantes no tienen agua la mayor parte del día.

López Obrador indicó que el país es el principal exportador de cerveza en el mundo y mostró datos de la consultora Statista en el que se muestra que México pasó de ser el cuarto exportador de cerveza a nivel mundial, en 1995, a ser el número uno en 2021.

Detalló que en el sur de México existen afluentes que la industria cervecera puede explotar, como los ríos Grijalva, Usumacinta y Papaloapan, entre otros.

"Ya no se puede dar permiso en donde no hay agua, o donde están abatidos por completo los mantos freáticos", insistió.

Añadió que no se puede exponer a la población a la extracción de mantos tan desgastados que el recurso hídrico extraído contiene arsénico.

López Obrador resaltó que lo principal es asegurar el agua para el consumo humano y señaló que el Gobierno mexicano intervendrá para asegurar la correcta concesión de este bien escaso.

Además, el presidente mexicano destacó que un ejemplo claro fue lo ocurrido en Mexicali, donde se canceló la construcción de una planta cervecera de la empresa Constellation Brands, que contaba con una inversión de 666 millones de dólares y un avance de más del 75%.

Después de la cancelación del proyecto por una consulta popular impulsada por el propio presidente mexicano, la trasnacional cervecera decidió instalar una nueva planta en Veracruz, en el sur mexicano, donde planea invertir 5.500 millones de dólares hacía 2024.

En 2022, la empresa ha invertido 1.300 millones de dólares e informó el pasado viernes que utilizará catorce concesiones de agua, las cuales le fueron transferidas tras no estar siendo explotadas por terceros a los que se les otorgó en el pasado.

Al respecto, López Obrador reiteró que desde su llegada al Gobierno mexicano en diciembre de 2018 su administración no ha otorgado nuevas concesiones para explotar agua.

