Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Ucrania logra dar salida ya a 16 barcos con grano por el Danubio

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió a los "enemigos rusos" que han invadido su país que "nunca lograrán tener una retaguardia segura en ninguna parte de Ucrania", por que los soldados del país no lo permitirán.



En un videomensaje emitido en la noche del martes, el mandatario ucraniano señaló que "a pesar del éxito de los combatientes ucranianos y las pérdidas ocasionadas a los rusos, los agresores aún no tienen el coraje de admitir la derrota y retirarse del suelo ucraniano".



"Los rusos ya han sentido lo que es la artillería moderna, y no tendrán una retaguardia segura en ninguna parte de nuestra tierra que han ocupado", reiteró el presidente ucraniano, según las agencias locales.



Las tropas del Kremlin "han sentido que las operaciones de nuestros oficiales de reconocimiento que protegen nuestra patria son más potentes que cualquiera de sus 'operaciones especiales' (como llama Moscú a la invasión de Ucrania)", añadió.



"Como sabemos por las intercepciones de sus conversaciones, los soldados rusos temen abiertamente a nuestras Fuerzas Armadas: 139 días de esta guerra, casi 20 semanas, el llamado segundo ejército mundial tiene miedo de los ucranianos y solo puede hacer algo utilizando las reservas de las antiguas armas soviéticas", dijo.



Agregó a este respecto que los rusos "ya no tienen ninguna fuerza estratégica, carácter o comprensión de lo que están haciendo aquí, en nuestro suelo. No hay ni una pizca de coraje para admitir la derrota y retirar las tropas del territorio ucraniano".