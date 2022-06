Zelenski visita a las tropas en Lugansk y Donetsk y a los refugiados de Mariúpol: "Siento orgullo"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitó este domingo las regiones de Zarporiyia, en el sur, y Donetsk y Lugansk, en el este, para proclamar el "orgullo" que siente por los ciudadanos que resisten en esas zonas, fuertemente bombardeadas por las tropas rusas.

"¡Buena salud, queridos ucranianos! Es un discurso nocturno, así que seré breve", empieza Zelenski su mensaje diario a sus compatriotas, esta vez fuera de Kiev. "Hay mucho trabajo, ha sido un día interminable. He estado en Zaporiyia para dar apoyo a nuestros militares y he escuchado los informes castrenses".

El presidente ha mantenido una reunión con "el jefe de la administración estatal regional, de la dirección de la policía local, del Servicio de Seguridad y algunos alcaldes de las ciudades temporalmente ocupadas por los rusos".

Volodímir Zelenski visita una posición de tropas en la región de Zaporiyia. Reuters

Zaporiyia, en el sur de Ucrania y cercana a la península de Crimea, que fue ocupada por los rusos en 2014, ha sufrido los bombardeos del ejército invasor desde el inicio de los ataques el 24 de febrero y ha logrado controlar algunas poblaciones de la región.

Durante su viaje, Zelenski se ha reunido también con los residentes de la ciudad de Mariúpol que lograron salir de ella antes de que fuera tomada totalmente por el ejército ruso. Los refugiados se encuentran en la ciudad de Jortytsia, en el centro del país, que el presidente define como "humana y cálida".

"Los héroes son los niños"

"Cada familia tiene su propia historia -ha contado Zelenski-. La mayoría estaban sin hombres. Unos por la guerra, otros en cautiverio, otros han muerto. Una tragedia. Sin hogar, sin seres queridos. Pero debemos vivir para los niños. Son los verdaderos héroes que están entre nosotros".

Tras su visita a Zaporiyia, donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa que ahora controlan los rusos, Zelenski se dirigió al oeste, a la ciudad de Lysychansk, en la región de Lugansk, a punto de ser tomada por los rusos.

"Estoy orgulloso de todos los que he conocido, a quienes he estrechado la mano, con quienes me he comunicado y a los que he apoyado. Hemos traído algo a los militares, pero no hablaré de ello en detalle. Y nos llevamos algo de ellos, que es confianza y fuerza. Les deseo salud", ha concluido su alocución.

Los rusos han centrado en las últimas semanas su ofensiva en las regiones de Lugansk y Donetsk, fronterizas con Rusia, donde actúan milicias prorrusas que les están facilitando su ofensiva. Moscú trata de establecer un corredor desde estas regiones hasta sur del país, que ya controla, para poder desplazar sus tropas y material y bloquear cualquier salida de Ucrania al mar de Azov y al mar Negro.

