Turquía dice que no levantará su bloqueo a la ampliación de la OTAN en la cumbre de Madrid

El Gobierno de Turquía no levantará su bloqueo contra la entrada de Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica durante la cumbre de la OTAN en Madrid la semana que viene. "La cumbre de la OTAN no es un límite. No existe una fecha final para completar el proceso de entrada (en la Alianza)", señaló el ministro turco de Exteriores, Mevlüt Cavusolglu, durante una rueda de prensa en Ankara con su homóloga británica, Liz Truss.

"Incluso si el protocolo de adhesión ha sido firmado, habrá un proceso de ratificación por los países miembros de la Alianza. Nuestros aliados se están esforzando al máximo para alcanzar una solución de este proceso", subrayó el ministro turco. "Delegaciones de Suecia y Finlandia han estado en Turquía, hemos compartido en forma escrita nuestras preocupaciones y expectativas. Ellos nos han entregado un documento. Aún no nos parece suficiente", dijo Cavusoglu, sin dar más detalles.

“Si estos dos países quieren ser miembros deben cumplir ciertas cosas. Entendemos sus preocupaciones de seguridad pero si quieren ser miembros de la OTAN las preocupaciones de los estados miembros también deben ser respondidas también", agregó el ministro. "En la cumbre de Madrid estos asuntos serán debatidos y serán analizados en reuniones bilaterales y en otras plataformas multilaterales", aseguró Cavusoglu, cuyo Gobierno acusa a Suecia y Finlandia de acoger y apoyar a terroristas kurdos de Siria y Turquía.

Çavusoglu adelantó que Turquía exigirá una sesión especial en la cumbre de la OTAN dedicada especialmente a la lucha contra el terrorismo en el flanco sur de la Alianza. Truss, por su parte, destacó el apoyo británico a los dos países escandinavos, que han decidido solicitar su entrada en la OTAN a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

"La política de puertas abiertas de la OTAN debe mantenerse. El Reino Unido apoya la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Creemos que aquellos que entren van a fortalecer nuestra defensa y seguridad colectiva", dijo.

Sigue los temas que te interesan