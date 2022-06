5 de 10

Mientras los ataques entre ambos ejércitos no cesan en Severodonetsk, los combates dejan imágenes como esta, en la que un can permanece junto a un soldado de las Fuerzas Territoriales de Defensa ucranianas. Este no es el primer perro que aparece 'capturado' por las cámaras de los reporteros que permanecen fotografiando la contienda, aunque no ha tenido la repercusión que tuvo Patron, el perro desactivador de minas más famoso del país.