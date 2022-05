La resistencia ucraniana se basa en el manual de John Spencer: "Puedes hacer de cada edificio una batalla"

Si Rusia no hubiera roto el orden internacional lanzando una invasión sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, al estadounidense John Spencer no se le conocería en Ucrania ni en el mundo como se le conoce hoy. Ahora, sin embargo, Spencer es un analista global al que preguntan en medios de comunicación de todo el mundo para explicar lo que está pasando en Ucrania. Es habitual verlo en medios de prestigio como la estadounidense CNN o la cadena británica BBC.

Spencer es un experto en guerra urbana. Lo es por experiencia propia. Estuvo nada menos que 25 años en el Ejército de Estados Unidos, siendo desplegado en Irak de 2003 y en 2008. Después, pasó diez años estudiando y enseñando el arte de la guerra urbana, es decir, básicamente, lo que hoy vemos en ciudades como Mariúpol, por citar sólo un triste ejemplo ucraniano.

Spencer ha dado clases en la Escuela de Rangers del Ejército de Estados Unidos y en la academia de West Point, donde se forma la élite militar de su país. Lo ha hecho pensando que "la naturaleza de la guerra es urbana, siempre lo fue", según cuenta a EL ESPAÑOL. Ese mensaje, sin embargo, no parece haber calado hasta que Vladimir Putin lanzó su ofensiva contra Ucrania.

"He estado escribiendo sobre estas cosas desde hace diez años. He escrito un centenar de artículos, varios capítulos de libros, tengo un libro sobre guerra urbana el próximo mes de septiembre", señala Spencer.

Sin embargo, su actual estatus de reputado analista de prestigio internacional no se debe tanto a ese trabajo, sino por haber firmado 'The Mini-Manual for the Urban Defender', el 'Minimanual para el defensor urbano', un libro autoeditado que ha puesto a disposición del mundo en acceso libre en Internet a raíz de la invasión de Rusia.

Ese manual, desde su primera versión, aparecida a principios de marzo, lo distribuyen las autoridades ucranianas. "La primera versión la utilizó en Gobierno de Ucrania en su Ministerio de Defensa como documento para quienes pasaron a formar parte de la resistencia. Desde marzo me están mandando fotos con el manual siendo utilizado allí", explica Spencer a cuenta de su texto.

De apenas 75 páginas, ese minimanual explica de forma sencilla cómo han de defenderse del invasor en el espacio urbano aquellos combatientes que decidan plantar cara. Hay consejos de todo tipo, para atacar, defender, cuidarse, cuidar a los civiles y prisioneros de guerra, entre otras cosas.

Uno de los gráficos en el manual de resistencia de John Spencer

Su escritura es extremadamente sencilla y la completan ricos gráficos fáciles de entender destinados a maximizar la ventaja del defensor ante el invasor cuando la guerra ocurre en la ciudad. "El enemigo podría necesitar hasta cinco, sino más, soldados atacando por cada soldado o combatiente que se esté defendiendo", se lee en el documento.

"Si el enemigo llega a tu ciudad, eso significa que puedes convertir cada edificio en una batalla y eso es lo que está pasando en Mariúpol, por ejemplo", apunta Spencer en su entrevista con este periódico. "En Mariúpol, 50.000 soldados rusos no pueden hacerse del todo con el control frente 3.000 militares ucranianos. Llevan luchando dos meses y luchan por cada centímetro de la ciudad", expone Spencer. "Se puede sobrevivir mucho si tienes a gente motivada, como se está viendo en Mariúpol. No estoy sorprendido por nada de eso", abunda.

Una ilustración del libro de Spencer.

La historia está repleta de ejemplos que cita Spencer a cuenta de cómo las ciudades son particularmente complicadas de conquistar una vez que la batalla se traslada a ellas. "En 2016, hicieron falta 100.000 fuerzas de seguridad para tomar Mosul, en manos de entre 5.000 y 10.000 combatientes del Estado Islámico", se lee en el minimanual de Spencer. En la Segunda Guerra Mundial, "los alemanes emplearon cientos de miles de soldados en Stalingrado y no tuvieron éxito", abunda el texto de este experto.

Cómo defenderse

Para llegar a complicar –incluso evitar– la conquista de una ciudad a cargo del invasor, hay, sin embargo, que seguir una serie de instrucciones que Spencer se esfuerza en aclarar en su libro. "El manual va más defenderse que de atacar. Va de cómo usar el espacio urbano para protegerte y, así, ser capaz de disparar. El manual es una mezcla de guerra clásica y guerra moderna. Porque en el mundo actual, con los satélites, los drones, la artillería y demás, siempre que se te pueda ver, puedes ser atacado. Por eso estar bajo tierra es una clave para poder defenderse", explica Spencer.

"Pero es que desde que los romanos atacaron Jerusalén, estar bajo tierra ha sido un lugar seguro para esconderse y para guardar logística de guerra. En las guerras modernas, sirve para escapar prácticamente de cualquier bombardeo", abunda el autor de 'The Mini-Manual for the Urban Defender'.

De ahí que desde las primeras páginas se diga en el manual a los lectores interesados en defenderse de una invasión como la que está sufriendo Ucrania que hay que "estar bajo tierra", además de "estar oculto siempre". Para ello, hay que cavar, incluso, en fases de combate. También hay que mejorar las defensas, creando búnkeres, refugios, túneles y trampas. Para toda estructura desde la que defenderse, Spencer siempre pone el foco en el uso de hormigón armado o, en su defecto, edificios de hormigón preexistentes. "Hay que estar en un edificio de hormigón, donde no te puedan ver", resume este experto.

Ilustración del manual de guerra de Spencer.

Plantea su minimanual que, dentro de los edificios, para poder escapar tras una emboscada, debe haber agujeros que faciliten el movimiento de los combatientes entre habitaciones del edificio y entre edificios. Las ventanas no son un espacio desde el que disparar, sino que hay que disparar desde el interior del cuarto donde está esa ventana para evitar ser visto. En los bastiones de defensa, las ventanas han de ser protegidas con redes metálicas para que no entren granadas. Los suelos, a partir del primer nivel, han de ser reforzados con dos capas de sacos de arena para evitar disparos enemigos desde el nivel inferior, en caso de que el invasor entre en el edificio.

Fuera de esos bastiones, las calles de la ciudad deben estar preparadas para ralentizar todo avance enemigo, con todo tipo de obstáculos, pues, entre otras cosas, hay que evitar el avance de los blindados invasores. El minimanual de Spencer tiene también páginas dedicadas a los puntos débiles de los blindados y vehículos que pueda utilizar el invasor.

A estos se les puede atacar con armas rudimentarias como cócteles molotov o incluso pintura para cegar a sus conductores. Eso sí, para hacerlo en seguridad, conviene hacerlo desde arriba, en un edificio seguro. Desde esos puntos en altura pueden fijarse, con el armamento y preparación necesaria, 'kill zones' o zonas en las que acabar con el enemigo, según los términos que emplea Spencer.

Instrucciones sencillas

Él defiende la sencillez con la que se expresan las páginas de su minimanual. "Si una cosa he aprendido después de estar 25 años en el Ejército es que hay que dar instrucciones muy sencillas y usar diagramas muy fáciles de entender", plantea Spencer.

Su libro está lleno de esos diagramas y de consejos que incluyen cosas como "bebe agua (…) sólo puedes sobrevivir 3 días sin agua, tres semanas sin comida" o "lávate las manos antes de comer, una enfermedad puede matarte antes que las balas del enemigo (…) cuando comas y bebas asegúrate de que las letrinas están a más de 100 metros de distancia, no dejes que las moscas toquen tu comida".

Ilustración del manual de resistencia.

"El manual hace que sea fácil entender de qué va luchar. Por ejemplo, si estás en campo abierto, vas a morir. Es sencillo. Pero es que la población tiene que entender este tipo de cosas también", señala Spencer.

Algo habrá hecho bien este experto en guerra urbana cuando ya hay versiones de su texto en ucraniano, por supuesto, pero también en rumano, letón, japonés y mandarín. "Naciones de todo el mundo entienden ahora que puede llegar el momento en que deban luchar por su supervivencia nacional", según Spencer.

"En el pasado, hubo otras tentativas de crear un manual así. Hay un libro así en Suecia y otro en Finlandia. Y Taiwán ha hecho el suyo también recientemente. Pero esos libros no dicen a la gente lo que hay que hacer, simplemente vienen a decir: 'Ve ahí fuera y lucha'”, sostiene Spencer, aludiendo a las diferencias de su texto respecto a otras tentativas pasadas.

Con todo, él dice que el éxito de su manual es "una sorpresa". Para empezar, porque todo empezó con un hilo de Twitter en el que aconsejaba a los ucranianos qué hacer en caso de decidir defender su país del invasor. Aquellos tuits se hicieron virales y, al poco, le pidieron que reuniera sus consejos y pensamientos en un libro. A saber, el ahora célebre 'Minimanual para el defensor urbano' que inspira a los ucranianos.

