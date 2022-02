Macron asegura que Ucrania y Rusia "se han comprometido a respetar los acuerdos de Minsk"

El presidente francés Emmanuel Macron ha señalado este martes que Ucrania y Rusia se han comprometido a respetar los acuerdos de Minsk" y ha insistido en la necesidad de tranquilizar la situación en la frontera ucraniana. "Ahora tenemos la posibilidad de avanzar en las negociaciones", dijo Macron al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, durante la conferencia de prensa tras la reunión entre ambos en Kiev.

Macron aseguró haber logrado ciertos avances para la seguridad de la región tras las reuniones mantenidas con los líderes de Rusia y Ucrania y, aunque señaló que podrían "ser necesarios meses para solucionar la crisis", volvió a repetir que Vladimir Putin le aseguró que "no estaría detrás de ninguna escalada en la situación".

Esta mañana el Kremlin negó que no tenga intención de emprender nuevas maniobras militares. "En esencia, es falso. Moscú y París no pudieron cerrar ningún pacto. Simplemente, es imposible", ha declarado el portavoz de Putin, Dmitri Peskov.

Por su parte, el presidente de Ucrania ha insistido en que el país está esperando pasos concretos de Vladimir Putin, que demuestren que se toma en serio la reducción de las tensiones, y la retirada de las tropas rusas de la frontera.

Este lunes, Macron ya se había reunido con Putin y, al final del encuentro, el mandatario francés se mostró conciliador y aseguró que "existen puntos de coincidencia" con Putin. Y aunque reconociera que "no será fácil" Macron mostró su convencimiento de que la estrategia de la diplomacia "obtendrá resultados".

Macron apuesta por "nuevos mecanismos de seguridad" para estabilizar la situación en Europa, mientras Putin exige a Occidente garantías a largo plazo. "Debemos mostrar conjuntamente voluntad de que estamos dispuestos a trabajar en las garantías de seguridad, construir un nuevo orden de seguridad y estabilidad en Europa", dijo Macron.

En el polo opuesto, Putin verbalizó la tensión que experimenta Rusia en estos momentos y advirtió de que en caso de una guerra entre su país y la OTAN "no habrá vencedores", ya que Rusia cuenta con un potente "arsenal nuclear". "Si estalla una guerra, no habrá vencedores. No les dará tiempo ni a parpadear", dijo Putín.

