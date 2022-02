Macron ve "coincidencias" con Putin mientras Biden le amenaza con cerrar el gasoducto Nordstream 2

La imagen que encabeza esta información es poderosa y reveladora al mismo tiempo. Plantado al fondo del salón, el presidente ruso Vladimir Putin espera a su invitado. En el marco de la puerta de ese mismo salón, en primer plano pero algo borroso, el presidente francés Emmanuel Macron avanza para encontrarse con su anfitrión. Putin ni si quiera se acercó a estrecharle la mano, mantuvieron una distancia exagerada durante todo el encuentro, metáfora perfecta de las relaciones actuales entre Occidente y Rusia. De las posiciones antagónicas que mantienen respecto a Ucrania.

Al término del encuentro, Macron se mostró conciliador y aseguró que "existen puntos de coincidencia" con Putin. El dirigente francés está convencido de que la estrategia de la diplomacia "obtendrá resultados" aunque reconoce que "no es fácil". Y por eso cree que hay que esperar "a los próximos días, quizá semanas, para encontrar nuevas soluciones" al conflicto.

En el otro extremo, Putin advirtió de que en caso de una guerra entre su país y la OTAN "no habrá vencedores", ya que Rusia cuenta con un potente "arsenal nuclear". "Si estalla una guerra, no habrá vencedores. No les dará tiempo ni a parpadear", sostuvo el presidente ruso, en un tono más belicista que tranquilizador.

Y al otro lado del mundo, el presidente de Estados Unidos (EEUU) Joe Biden y el canciller alemán, Olaf Scholz, se reunían para debatir también sobre el conflicto. Uno de los temas de conversación entre ambos fue el futuro del gasoducto Nord Stream 2, que transporta gas natural ruso a través del mar Báltico directamente a Europa Occidental, y que esquiva Ucrania.

Su proceso de certificación, no obstante, se encuentra bloqueado, por lo que no ha empezado a funcionar.

La posición de EEUU, recalcó una alta funcionaria estadounidense en una rueda de prensa telefónica, es que si Rusia invade Ucrania "de un modo u otro, Nord Stream 2 no comenzará" el bombeo de gas.

Poco antes de viajar a EEUU, sin embargo, el canciller alemán rehusó una vez más hacer referencia explícita a una posible suspensión de los permisos del Nord Stream 2, aunque destacó que el potencial castigo sería "de amplio alcance y muy duro".

La tensión se ha disparado en el último mes por la denuncia de Occidente de que Rusia ha movilizado más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, que ha llevado a los Gobiernos ruso y estadounidense a enzarzarse en una batalla propagandística.

Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington alerta de que los rusos podrían atacar el país vecino "en cualquier momento".

