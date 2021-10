La muerte a puñaladas de David Amess reaviva el miedo de los políticos ingleses por su seguridad

El apuñalamiento que ha matado este viernes al diputado británico David Amess ha hecho que en el Reino Unido resurja el debate de la seguridad de los políticos. El parlamentario conservador de 69 años es el segundo político del país que muere a puñaladas en tan solo cinco años.

Amess fue apuñalado en una iglesia del condado de Essex durante un acto político con vecinos de la circunscripción que representa. Un varón de 25 años de origen somalí, según informa The Times citando a fuentes policiales, apareció de repente y apuñaló al político conservador. El hombre fue detenido de inmediato en el mismo lugar de los hechos. Los servicios de emergencia atendieron a Amess en la iglesia durante una hora, pero la gravedad de las heridas impideron que pudieran salvarle la vida.

Los parlamentarios británicos tienen regularmente sesiones políticas de diálogo con vecinos de sus circunscripciones llamadas surgeries, en las que los vecinos plantean peticiones y quejas. Estas reuniones de diálogo se dejaron de celebrar por las restricciones de la pandemia pero se reanudaron hace unas semanas. En una de estas sesiones estaba el veterano conservador Amess cuando recibió las puñaladas que acabarían con su vida.

La Policía británica en la iglesia donde fue apuñalado David Amess. Reuters

Aunque la Policía británica aún no descarta que pueda tratarse de un atentado terrorista, las probabilidades de que ese sea el caso se han reducido debido a que el detenido no pronunció frases que los terroristas islamistas utilizan antes de atacar, según han señalado medios locales. Por el momento la Policía antiterrorista mantiene todas las hipótesis abiertas a la espera de conocer más detalles. Las fuerzas de seguridad han subrayado que todavía no conocen las motivaciones del presunto autor del apuñalamiento.

La muerte de Amess evocó la memoria de Jo Cox, asesinada en 2016 por un activista de extrema derecha que la disparó tres veces para posteriormente apuñalarla en quince ocasiones en plena campaña por el reférendum del Brexit. Son dos episodios negros en la democracia británica en apenas media década. "Todos los políticos deben poder realizar su trabajo sin tener miedo de ser atacado física o verbalmente", señaló la compañera de partido de Amess Eleanor Laing en Twitter.

En medio de la tormenta política y emocional de la tarde del viernes, el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, anunció que en los próximos días se realizará un análisis sobre la necesidad de reforzar la seguridad de los diputados británicos, un debate que ya surgió cuando falleció Cox y que ahora se ha reactivado. La ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, ordenó este viernes a todas las fuerzas de seguridad una revisión "inmediata" de todo el sistema de seguridad para los parlamentarios.

El Parlamento británico ofrece a los diputados y sus equipos guías de seguridad, consejos para celebrar las surgeries evitando posibles ataques y agresiones, e incluso recomendaciones para evitar riesgos desde sus propios hogares. Un informe del propio Parlamento publicado a principios de año exigía "guías claras" para las fuerzas de seguridad en la manera de actuar contra los acosamientos a diputados.

Un forense de la investigación del apuñalamiento a Amess. Reuters

Los casos de la laborista Cox y el conservador Amess son los más recientes, pero no son los únicos políticos británicos que han sufrido ataques durante este siglo. En 2010 el diputado laborista Stephen Timms fue apuñalado dos veces por una extremista islámica. Estuvo al borde de la muerte, pero sobrevivió. En el 2000 el liberal demócrata Nigel Jones fue atacado con una katana por un hombre que logró acceder a su oficina. Su asistente fue asesinado al intentar defenderle.

Gasto en una seguridad más necesaria

La inversión en seguridad para los parlamentarios del Reino Unido se ha disparado desde el curso político 2015-2016, según el Instituto de análisis del Gobierno británico. Entre 2010 y 2015, el gasto en seguridad para los diputados no llegaba ni al medio millón de libras. En 2017-2018 —último dato disponible— la inversión fue de 4.2 millones de libras, un 60% más que el año anterior, cuando se gastaron 2.6 millones. El gran aumento de gasto en seguridad para los políticos coincide con el asesinato de la laborista Cox hace cinco años.

El incremento de la inseguridad para los políticos del Reino Unido es notable en los últimos años. Según la Policía Metropolitana, los diputados británicos realizaron 151 denuncias en 2017 y 342 en 2018, un aumento de 126%. El Instituto de análisis del Gobierno británico señala que el aumento de la amenaza hacia parlamentarios se atribuye, al menos parcialmente, a la polarización política que se vive en el Reino Unido desde que se inició la etapa Brexit. En el ámbito online —apuntan— los políticos también reciben muchas amenazas y acosos.

