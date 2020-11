Biden aumenta su ventaja en Nevada, se acerca en Pensilvania y Georgia, y Arizona se ajusta

C. Frías

La carrera para llegar a la Casa Blanca está llegando a su final, aunque los últimos metros tardarán en recorrerse. Los conteos en los cinco estados clave que faltan por revisar se están haciendo de rogar, aunque se espera que el nombre del próximo presidente de los Estados Unidos se conozca este viernes.

Durante este jueves el recuento de papeletas ha ido a cuenta gotas. El voto por correo avanza lento entre amenazadas del todavía presidente Donald Trump de impugnar el resultado por considerar que se han hecho trampas, mientras la campaña de Joe Biden mantiene la calma antes de proclamarse ganadora.

El proceso de escrutinio en Estados Unidos, el cuarto país más grande del planeta, suele ser más lento que en el resto de naciones desarrolladas y este año se ha visto afectado por el fuerte aumento del voto por correo y en papel (depositado en buzones al aire libre o en colegios electorales) debido a la pandemia de la covid-19 y a que ese tipo de papeleta requiere un manejo manual tedioso y lento.

Pensilvania

La secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, considera que "la gran mayoría" de los cerca de medio millón de votos enviados por correo que quedaban por añadir al escrutinio serán contabilizados antes de que termine este jueves y podrá saberse el ganador de las elecciones presidenciales en este estado.



En una entrevista con la CNN, Boockvar dijo que antes de que acabe el jueves "seguramente se podrá" saber el ganador de las elecciones en este estado clave, que adjudica 20 votos electorales y que pondría al aspirante demócrata, Joe Biden, por encima de los 270 delegados en el Colegio Electoral que otorgan la Presidencia.



Con el 92% escrutado en Pensilvania, el presidente Donald Trump aventaja en 102.000 sufragios al aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y Bloockvar señaló que quedan unos 550.000 votos por correo por escrutar.



Si se mantiene la ratio de unos 70-75% de los votos enviados por correo a favor de Biden, especialmente en las circunscripciones urbanas, que son los que más rezagados van, el demócrata sumaría en las próximas horas unos 400.000 votos, mientras que Trump acumularía el resto, algo que no sería suficiente para mantener su ventaja actual en este estado.

Georgia

El estado clave de Georgia confía en terminar el escrutinio de los votos antes de que acabe este jueves. Con el 99% escrutado, Trump lleva una ventaja de apenas el 0,3% a su rival, el candidato demócrata Joe Biden, una diferencia de algo más de 14.700 votos. La ley estatal de Georgia permite solicitar un recuento de los votos si el margen de victoria del candidato ganador es de menos del 0,5%, algo que parece probable.



Además, en Georgia un juez desestimó este jueves la demanda que había presentado unas horas antes la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, para desafiar el recuento en ese estado clave, tradicionalmente republicano pero donde las cosas están muy ajustadas.



La demanda buscaba localizar e invalidar cualquier posible papeleta emitida después de las 19.00 hora local del pasado martes, la hora límite para votar en ese estado, pero el magistrado James Bass consideró que no había suficientes pruebas de que se hubieran contado sufragios registrados después de esa hora.



A las 10.30 hora local (14.30 GMT), quedaban unas 60.000 papeletas por escrutar en el estado clave de Georgia, que reparte 16 votos en el colegio electoral y que Trump necesitaba ganar para retener la Casa Blanca.

Nevada

El condado de Clark, en el estado clave de Nevada, tardará hasta por lo menos el fin de semana en contar 63.000 votos por correo que podrían resultar determinantes para conocer quién será el próximo presidente de EE.UU., indicaron este jueves las autoridades locales.



En una rueda de prensa, el responsable del escrutinio en el condado que incluye Las Vegas -la mayor ciudad del estado-, Joe Gloria, dijo que por el momento tienen conocimiento de 63.000 votos que faltan por contar, aunque seguirán aceptando todos aquellos sufragios por correo que lleguen hasta el próximo martes con fecha de envío igual o previa a la de la jornada electoral.



"Nuestro objetivo es contar de forma exacta, no rápida", apuntó Gloria, quien indicó que, de los 63.000 sufragios de los que tienen conocimiento por el momento, 51.000 se contarán este mismo jueves y podrían darse a conocer en la mañana del viernes.



El responsable del proceso electoral en el condado de Clark también apuntó que no esperan haber terminado el escrutinio completo, es decir, incluyendo los nuevos votos que vayan llegando entre hoy y el martes, hasta el jueves de la próxima semana.



Nevada es uno de los estados que todavía no han completado el escrutinio y que podría resultar definitivo para elegir al nuevo presidente de EE.UU. Según las proyecciones de los medios estadounidenses, con el 89% de los votos contabilizados, el demócrata Joe Biden aventaja a Trump por menos de un punto porcentual.

Arizona

Con casi medio millón de votos aún por contar en el estado de Arizona (EE.UU.), el presidente Donald Trump confía en dar el “sorpasso” y superar al candidato demócrata Joe Biden, al que medios como la agencia Associated Press y la cadena de televisión Fox News dieron como vencedor la noche electoral.



Pero la película electoral de suspense continúa en las pantallas de Estados Unidos. Arizona, un feudo conservador inexpugnable desde que en 1996 el progresista Bill Clinton (1993-2001) ganase, puede cambiar de signo en las próximas horas.



La tarea es difícil, pero no imposible: Trump debe recibir el apoyo de algo más del 57% de los votos restantes en todo el estado. Hay esperanza en la Casa Blanca.