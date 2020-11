"¡Parad de contar!" y "¡contad todos los votos!": la estrategia de Trump para frenar a Biden

La estrategia de Donald Trump para aferrarse a la Casa Blanca tiene dos vertientes muy ditintas según el estado en el que todavía se cuentan los votos de las elecciones presidenciales.

Las palabras del todavía presidente denunciando una supuesta mano negra detrás del conteo de las papeletas, han llevado a sus seguidores a manifestarse en las calles con consignas opuestas.

Mientras en Pennsylvania, donde los republicanos están por delante en los sondeos aunque las proyecciones dan una victoria demócrata, los fans del magnate piden que se deje de contar el voto por correo, bajo la falsa premisa de que habría miles de papeletas azules de personas que habrían votado varias veces.

*Seguidores de Trump: count the vote

*También seguidores de Trump:stop the count

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/HmkoNoMgMG — Angel C. (@AngelR68) November 5, 2020

Por otro lado, en Arizona, los mismos seguidores de Trump piden que se cuenten todos los votos. Allí los republicanos son segundos en el conteo, pero los vecinos del condado de Maricopa no se creen los resultados.

La tarde y noche de este miércoles y madrugada de este jueves, en torno a 150 republicanos se agolparon a las puertas de estos centros en Phoenix, en el condado de Maricopa, en Arizona, uno de los estados que deciden estas elecciones a la Casa Blanca de 2020, pero no sólo allí. Las imágenes inundan las redes sociales. Por el momento, los manifestantes no han pasado de las proclamas o los gritos, sin altercados. Eso sí, presionan a quienes ultiman un escrutinio clave para el futuro del país.

"¡Contad todos los votos!", gritan partidarios de Trump que lucen su conocida gorra roja de 'Make America great again' y banderas o que portan rifles A-35 y otras armas de fuego, cuenta la prensa local. Cargan contra Biden e incluso contra las cadenas de televisión, incluida la Fox, que en sus sondeos han dado como ganador al aspirante demócrata. Biden también quiere que se cuenten todos los votos, según expresó en su última comparecencia, tras escuchar a Trump pedir que se anularan los anticipados.

En contra de Trump

Ante la posibilidad de detener los recuentos, o de impugnar estados enteros tras acudir a los tribunales, los ciudadanos de varias ciudades estadounidenses han decidido salir a la calle. Pero más que a favor del candidato demócrata, lo han hecho en contra de Trump.

Es el caso de Mineápolis, donde varias personas fueron arrestadas este miércoles en varias manifestaciones, cuando todavía está en marcha el recuento de votos.



A principios de esta semana los organizadores de las protestas anunciaron que iban a manifestarse independientemente de quién ganara los comicios presidenciales y que iban a emplear lemas como "no permitan que Trump robe las elecciones" y "una victoria de Biden no dará la libertad que demandamos".



En ese sentido, señalaron que les gustaría que ganara el ex vicepresidente demócrata, pero que no ven que vaya a suponer un cambio en las vidas de la gente que sufre la pandemia, el racismo y la recesión.

También en Nueva York se convocaron una decena de protestas para mostrar rechazo al presidente. Las concestracioens, según la Policía, fueron realizadas por grupos de izquierda que estuvieron detrás de las movilizaciones antirracistas de los pasados meses de mayo y junio.

Hasta nueve manifestaciones con lemas como "Rechaza el fascismo" o "No dejemos que Trump robe las elecciones" se han convocado para hoy a partir de las 15.00 hora local (20.00 GMT) en los distritos de Brooklyn, Manhattan y Queens. Decenas de personas fueron arrestadas tras las manifestaciones.