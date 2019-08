Nuevas incógnitas en el robo de 'La Casa de Papel' de México: publican fotos de los presuntos ladrones

Las incógnitas que rodean al robo millonario perpetrado en la Casa de la Moneda de México continúan en el aire ante un gran silencio del Gobierno mexicano. El martes, un grupo de entre tres y seis hombres armados robó una mercancía valorada en 50 millones de pesos (más de 2 millones de euros) en un atraco que muchos ya ponen al nivel del ficticio de La Casa de Papel.

Tal y como han podido saber varios medios locales, el botín está formado por una cantidad no especificada de relojes de oro y 1.500 centenarios conmemorativos -monedas de oro-. No obstante, las autoridades del país todavía no han confirmado el valor de la mercancía conseguida por los ladrones, pero sí admitieron que se había registrado el suceso: "Hubo un asalto en Casa de Moneda de México. En cuanto tengamos más detalles con mucho gusto les informamos", comunicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por el momento, se han publicado imágenes de tres presuntos atracadores que habrían sido sacadas de las cámaras de seguridad del recinto. Todavía no ha trascendido su identidad pero se puede ver que son hombres jóvenes, dos de ellos vestidos con polo y jersey. El tercero intentaría taparse la cara con una gorra.

Imágenes de los presuntos ladrones de la Casa de la Moneda. @c4jimenez

El ataque fue iniciado alrededor de las 10.00 de la mañana (hora local), pero por el momento se desconoce cómo operaron para llevar a cabo el atraco. Según El Sol de México, dos de los asaltantes entraron en la sucursal de la Casa de la Moneda y se dedicaron a distraer a los empleados hasta la llegada de un tercero que comenzó el ataque amenazando a los presentes.

'La Casa de Papel'

Si así fuese, ese modus operandi tendría cierto parecido a la famosa serie de Netflix en la que un grupo, liderado por el personaje de 'el Profesor' se encierra en la Casa de Moneda y Timbre de Madrid, para fabricar su propio dinero. El inicio de ese atraco, comienza también con la llegada de dos personajes que entran en la sucursal como turistas hasta que sus compañeros, disfrazados con monos rojos y la máscara de Dalí (como se ve en la fotografía), comienzan a amenazar con armas a empleados y grupos de visita.

A pesar de las inevitables comparaciones, Jesús Orta Martínez, secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), declaró en Milenio TV que este robo es más "rudimentario" y está "alejado de la épica de la serie". Igualmente, son muchos los que opinan que los atracadores se podrían haber inspirado en esa historia ficticia de Netflix.

Trabajadores investigados

La SSC está investigando además a varios trabajadores como posibles cómplices del robo debido a que no se siguieron los protocolos de seguridad, algo que, según Jesús Orta, "facilitó el atraco". Para cuando llegó la policía los ladrones habían huido, pero desde el centro de vídeovigilancia capitalino están rastreando la ruta de escape.

Otro de los misterios del caso se encuentra en otro suceso ocurrido a 350 metros de la Casa de la Moneda. Hora y media después del robo, hubo un altercado entre dos hombres que acabó con disparos y un herido. Las autoridades no han confirmado si hay relación entre los dos hechos, pero sí se está estudiando esa posibilidad.

Más atracos

Esta no es la primera vez que la Casa de la Moneda vive un episodio violento. En 2018, durante su remodelación, el edificio fue asaltado por al menos cuatro hombres que se llevaron monedas antiguas de plata y oro con un valor de 3 millones de pesos (137 mil euros). En esa ocasión, los ladrones entraron con mazos y rompieron vitrinas y ventanas para conseguir su botín.