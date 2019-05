¿Puede el antisemitismo impulsado por la nueva ultraderecha provocar una migración judía?

El regreso de la ultraderecha hace tambalear algunos derechos ganados hace décadas. En Europa, la nueva ola de la extrema derecha se ha ido apoderando paulatinamente de los parlamentos de muchos países: Alemania, Austria, España, Italia, Francia... Pero si hay un colectivo que está sufriendo la rabia de este auge, ese es el pueblo judío.

Y es que Europa se ha confortado con el escabroso y fresco recuerdo del Holocausto como garantía de que "algo así nunca podría volver a ocurrir". Esa es la eterna pregunta. Pero algunos estudios remarcan la tendencia anti-semita que está atravesando Europa.

El gobierno alemán ha advertido a los judíos que no lleven siempre su kippah -un gorro tradicional- en público, debido al aumento de los ataques anti-semitas en el país. El embajador estadounidense en Alemania, Richard Grenell, ha criticado este consejo diciendo que "hay que educar a la gente en que somos una sociedad diversa".

Un estudio publicado por el gobierno alemán demuestra que los ataques anti-semitas aumentaron un 20% en 2018 con respecto al año anterior en el país. Este mismo estudio le atribuye a la extrema derecha el 89% de los incidentes. Y es que Alemania es uno más de los países que están sufriendo el auge de la ultraderecha neo-fascista.

Francia también ha reportado un aumento del 74% en los actos anti-semitas en un solo año, con 541 incidentes registrados en 2018. En EEUU, los ataques a sinagogas por supremacistas blancos fueron 39 el año pasado, con un total de 1.879 incidentes anti-semitas.

"Los judíos no nos van a reemplazar"

Los supremacistas de Charlottesville han marchado con el eslogan: "Los judíos no nos van a reemplazar". Trump dijo que algunos de los manifestantes eran "buenas personas". Aseguró que él ha condenado a neonazis: "He condenado a muchos grupos diferentes, pero todos ellos -los de Charlottesville- no eran neonazis, creedme", añadió.

En la misa Alemania, una encuesta de 2015 reveló que el 51% de los alemanes piensan que "probablemente" los judíos "todavía hablan mucho sobre lo que les ocurrió en el Holocausto". Un periodo de la historia en el que 6 millones de judíos fueron asesinados.

Según informa The New York Times, el mes pasado un periódico polaco de extrema derecha vendió dentro del Parlamento varios ejemplares que, en su portada, decían: "Cómo identificar a un judío".

La persecución y linchamiento antisemita ha hecho que salten las alarmas sobre la convivencia en Europa. Se estima que son 5.7 millones de judíos -solo superado por Israel- los que viven ahora mismo en EEUU, pero los movimientos supremacistas blancos y anti-semitas podrían provocar una huida masiva del país.

En Europa son casi 9 los millones de judíos. Pero incluso el Parlamento Europeo está viviendo la ola de ultraderecha. Tras las elecciones del domingo 26, el Parlamento en Bruselas recibirá representantes de Le Pen, Salvini, la ultraderecha polaca y el nacionalismo belga, entre otros partidos de extrema derecha que amenazan la convivencia y la permanencia de millones de judíos.