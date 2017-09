Trump advierte que el misil probado por Irán podría alcanzar Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado de que el nuevo misil que probó Irán con éxito este viernes puede alcanzar Israel. "Irán acaba de probar un misil capaz de alcanzar Israel. Ellos también están trabajando con Corea del Norte", afirmó Trump en su cuenta personal de la red social Twitter. "El acuerdo que tenemos no es gran cosa", agregó el mandatario en aparente alusión al pacto firmado en 2015 entre Teherán y seis potencias internacionales (entre ellas, EEUU) sobre el programa nuclear de la República Islámica. El presidente publicó ese escueto mensaje después de que medios iraníes informasen de que Irán probó con éxito su nuevo misil balístico, llamado Jorramshahr, con un alcance de 2.000 kilómetros, que fue desvelado este viernes por sus Fuerzas Armadas durante un desfile militar en Teherán. El lanzamiento del misil se efectuó desde un lugar desconocido y pocas horas después de su exhibición, publicó en un vídeo el canal de televisión iraní en ingles PressTV. El misil Jorramshahr fue exhibido este viernes pese a las advertencias de Estados Unidos contra el programa armamentístico de Irán, durante un desfile militar y con la presencia del presidente iraní, Hasan Rohaní, y altos jefes militares. Este nuevo avance armamentístico se produce a pesar de que Washington ha impuesto los últimos meses varias tandas de sanciones contra entidades e individuos iraníes vinculados con el programa de misiles de Teherán. Esta semana, Trump dejó a sus aliados en vilo al anunciar que ha tomado una decisión sobre la participación de su país en el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015, un pacto que, según su Gobierno, "claramente no ha cumplido sus expectativas". "Ya he decidido", dijo el mandatario a los periodistas sobre el acuerdo iraní durante una de sus reuniones en Nueva York, donde se encontraba con motivo de la Asamblea General de la ONU, sin aclarar nada sobre esa decisión. En su discurso de este martes ante la Asamblea General de la ONU, Trump declaró que el acuerdo nuclear es "una vergüenza" que su Gobierno podría abandonar si sospecha que "proporciona una tapadera para una eventual construcción de un programa nuclear". El acuerdo nuclear, firmado en julio de 2015 por Irán y seis grandes potencias (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), puso fin a 12 años de conflicto sobre el polémico programa atómico de la República Islámica. Sin embargo, Trump ha denunciado hasta la saciedad que se trata de un "mal" pacto.