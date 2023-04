Esta especia actúa contra la depresión, adelgaza y la tienes en tu cocina

Una especia muy utilizada en la cocina española y cuyas virtudes terapéuticas para combatir la depresión y el sobrepeso, entre otras, se han utilizado desde hace siglos. Con antecedentes históricos como fármaco, no es de extrañar que en los últimos años la comunidad científica se haya empezado a interesar por los efectos que este condimento provoca en el estado de ánimo y la salud.

El azafrán y su historia

El azafrán destaca por su particular color, su sabor amargo y su aroma intenso, seco y penetrante. Características procedentes de sus componentes químicos: picrocrocina y safranal. También contiene un tinte de tipo carotenoide conocido como crocin, el cual es el responsable de darle a los platos ese color amarillo característico.

Su palabra procede del árabe Zahafarn y se trata de una especia natural que se extrae de los estigmas de la flor del Crocus Sativus L. Cultivado originariamente en la región de Cilicia (Turquía) y concretamente en la localidad de Corycus.

Un producto que desde sus orígenes ha sido muy apreciado por las civilizaciones en las que ha sido cultivado. De hecho, hay historias que relacionan su cultivo con Mesopotamia y Persia, donde era utilizado para tinturas, medicamentos, condimentos, perfumes y afrodisíacos. Siendo precisamente en Persia, donde comenzó a utilizarse combinado con el arroz. Un uso que después se extendería a China e India.

A España llegaría de la mano de los árabes y entre los siglos VIII y X, siendo un condimento irremplazable de la cocina hispanoárabe. Después su uso se extendería a Francia y Alemania, llegando a Inglaterra en el siglo XIV.

Los efectos adelgazantes del azafrán

Asegurar una dieta equilibrada y un estilo de vida activo es clave para lograr un peso saludable, pero si ya tienes todo ello y aún necesitas deshacerte de algunos kilos de más, te adelantamos que el azafrán es un gran inhibidor natural del apetito que te ayudará a comer menos cantidad de comida.

Además, el azafrán también permite acabar con los depósitos de grasa situados en la zona del vientre, algo que se produce debido a que el extracto de azafrán satiereal origina en el cerebro una reacción muy parecida a la que producen los azúcares e hidratos de carbono, estimulando las hormonas encargadas de proporcionar una sensación de satisfacción al comer.

Un buen complemento dietético que facilita por lo tanto la pérdida de kilos, reduciendo el apetito y las ganas de picar entre horas. Aún así, también es importante que incluyas en tu dieta una alimentación equilibrada y que suprimas sobre todo los azúcares y la comida rápida.

Un artículo en el que se recopila información publicada en varios estudios que analizan las propiedades antidepresivas de esta especia. Según su autor, los tratamientos farmacológicos activos que comprenden diferentes dosis de curcumuna y curcumina / azafrán combinados son efectivos para reducir los síntomas depresivos y ansiolíticos en personas con trastorno depresivo mayor.

Lopresti también encabeza otro estudio donde el azafrán vuelve a destacar como gran antidepresivo, esta vez a través de la revista Journal of Psychopharmacology. En dicho estudio los participantes fueron divididos en dos grupos, uno de ellos tomaba placebo y otro un extracto de azafrán. Los participantes físicamente sanos y en edades comprendidas entre los 18 y los 65 años, debían tomar una dosis estable durante ocho semanas de un solo antidepresivo farmacéutico. El resultado fue que los síntomas depresivos disminuyeron más en los participantes que tomaron azafrán, que los que tomaron placebo y con reducciones de 41% y 21% respectivamente.

¿Cómo trata el azafrán la depresión?

Son varios los estudios realizados al respecto y que evidencian los efectos beneficiosos del azafrán para tratar la depresión. Una capacidad muy beneficiosa que estaría relacionada con tres de sus compuestos: la crocina, la crocetina y el safranal. Tres compuestos encargados de su color y también de su sabor.

Uno de los estudios realizados al respecto lo encontramos con el artículo Efficacy of curcumin, and a saffron/curcumin combination for the treatment of major depression: A randomised, double-blind, placebo-controlled study, realizado por el psicólogo clínico e investigador Adrian Lopresti en la Universidad de Munich.

Beneficios conocidos del azafrán

Además de ayudarte a reducir el apetito y actuar como antidepresivo, el azafrán también cuenta con otras ventajas:

Protector contra tóxicos: El uso habitual del azafrán protege los tejidos corporales frente a los compuestos tóxicos naturales o artificiales. Sobre todo protege el cerebro, el hígado, el corazón, los riñones y los pulmones.

Esto tiene que ver con su capacidad antioxidante, cuyos flavonoides contribuyen a reducir los daños provocados por los radicales libres generados durante la oxidación en el organismo.

Potencia la memoria: Mejora también la habilidades cognitivas y la memoria de las personas que sufren Alzheimer. Sus beneficios son similares a los conseguidos por algunos fármacos.

Mejora el síndrome premenstrual: El azafrán también puede ayudar a reducir los síntomas del síndrome premenstrual según pudo constatarse en el estudio An International Journal of Obstetrics and Ginaecology. En él se observaron mejoras en el estado de ánimo, dolores y sensibilidad de las mamas.

Otro estudio más reciente publicado en Advanced Biomedical Research confirmó la eficacia del azafrán para tratar el trastorno disfórico menstrual.

Cuida la piel: El azafrán también calma el picor, protege de los rayos de sol y mantiene la hidratación de la piel si se utiliza como ingrediente en cremas. Beneficios relacionados con las propiedades antioxidantes y fotoprotectoras de compuestos presentes en el azafrán como el safranal.

¿Cómo tomarlo?

El azafrán podrás tomarlo como condimento en las comidas, en infusión, combinado a veces con canela, también se encuentra en tintura y extracto fluido. Pero si realmente quieres beneficiarte de sus ventajas saludables, lo mejor es tomarlo en cápsulas de extracto seco de azafrán, con dosis de 30 miligramos al día y que podrás repartir en dos tomas.

En algunos de estos productos, el extracto se combina además con vitaminas del grupo B, que ayudan a aportar salud al sistema nervioso y con otras especies vegetales que ayudan a reforzar sus efectos.

