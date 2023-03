El mejor ejercicio para adelgazar y reducir ansiedad avalado por la ciencia

¿Sabías que la inactividad física aumenta en más del 20% el riesgo cardiaco? Aún a pesar de esto y de sus muchos otros beneficios avalados por la ciencia, según datos del informe publicado por la European Heart Network (EHN), entidad de la que forma parte de Fundación Española del Corazón, se estima que entre el 25% de las mujeres en Europa son físicamente inactivas.

Unos beneficios físicos que también van unidos a una disminución de los síntomas de depresión leve y ansiedad. La razón de ello, es que el ejercicio regular aumenta la confianza en uno mismo, mejorando nuestro humor y estado de ánimo. Para conseguir todo ello, nada mejor que seguir las recomendaciones de la OMS y realizar unos 120 o 150 minutos de ejercicio físico moderado.

Aún a pesar de todas estas recomendaciones y beneficios, es habitual que muchas veces por falta de tiempo, responsabilidades laborales o simplemente por pereza el ejercicio físico quede apartado a un lado. Pero ¿Y si te dijéramos que existe un ejercicio asequible para todos los públicos y avalado por la ciencia con el que podrás perder peso y reducir el estrés y la ansiedad?

El ejercicio ideal para perder peso y reducir la ansiedad

Perder grasa y tonificar los músculos es uno de los objetivos de la mayoría de personas que optan por hacer ejercicio, algo para lo que una dieta saludable y rica en proteínas es esencial. Pero si planeas acostumbrar al cuerpo poco a poco al deporte y a la vida activa para poder disfrutar de sus muchos beneficios para la salud, sin duda la mejor opción es que comiences con ejercicios más asequibles a los que según vayan pasando los días puedas incrementar la intensidad y el esfuerzo.

En dicha investigación, un grupo de personas vieron restringida su dieta calórica entre 500 y 800 por día. Mientras que uno de los grupos caminó 3 horas a la semana, el otro grupo no caminó. A pesar de que todos bajaron de peso, los que caminaron perdieron 1,8 kilos más que los que no lo hicieron.

Ejercicios entre los que en esta ocasión queremos destacarte uno muy concreto y que según la ciencia y concretamente un estudio publicado en The Journal of Nutrition, resulta ideal para adelgazar y además para decir adiós a la ansiedad: Caminar. Sí, has leído bien, algo tan sencillo como caminar es un ejercicio fácil de hacer para el que no necesitarás invertir dinero y que podrás realizar tanto de forma individual como acompañada.

Pero sin duda lo que más destaca de este ejercicio, son los muchísimos beneficios que puede aportar algo tan sencillo como realizar un simple paseo diario y en especial una modalidad de paseo concreta: el power walking.

¿Qué es el power walking?

¿Pensabas que entrenar caminando no era posible? Pues lamentamos decirte que te equivocas y que aunque andar o salir a dar un paseo no pueda parecer deporte sí que lo es y además el power walking es una de sus variedades más beneficiosas.

Esta actividad no se trata simplemente de andar como se hace habitualmente, sino que consiste en caminar adaptándose al control postural, los cambios de ritmo y la intensidad, entre otros parámetros. Es decir, el power walking presenta una estructura que la hace efectiva para quemar grasa corporal y calorías, favoreciendo la salud.

En esta modalidad es necesario caminar con energía pero otorgando movimiento a los brazos, manteniendo el abdomen contraído y elevando ligeramente las puntas de los pies.

Beneficios del power walking

Cardiovasculares: Este tipo de caminatas de ritmo rápido son la mejor opción para aquellas personas que no cuenten con una buena forma física y quieran comenzar a hacer deporte de forma moderada.

Como sucede siempre al hacer ejercicio, se incrementa el ritmo cardiaco y la respiración, favoreciendo la oxigenación de la sangre. Por lo que, además de aumentar la capacidad respiratoria, también estaremos optimizando la tensión arterial y reduciendo el riesgo de enfermedad cardíaca.

Reacondicionamiento corporal: Mejora la tolerancia a la glucosa y la respuesta inmunológica, retrasa la osteoporosis y ayuda a mantener el colesterol bajo control. Además, combinado con una dieta equilibrada ayuda a perder kilos de más.

Fortalece los músculos y articulaciones: Además de tonificar la musculatura del core y del tren inferior, también ayuda a fortalecer las articulaciones. Por todo ello, es ideal para personas con artrosis y artritis, así como para personas que necesiten fortalecer su suelo pélvico.

Beneficios psicológicos: Como toda actividad física, caminar también implica una serie de beneficios importantes para el bienestar emocional, como liberar el estrés acumulado, elevar la autoestima, reducir la ansiedad y el estrés o combatir la depresión. Así que si caminas o practicas power walking de forma diaria gozarás de un estado de ánimo más positivo y ayudará a mantener tu mente despejada.

