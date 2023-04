¿Es realmente eficaz caminar en ayunas para perder peso más fácil?

Caminar es, además de el ejercicio favorito de los españoles, el mejor ejercicio para adelgazar y reducir ansiedad avalado por la ciencia, pero también una gran alternativa para mantenernos en forma, lograr un peso saludable y en las mujeres incluso reducir la posibilidad de que el cáncer de mama sea mortal, de acuerdo con un estudio publicado en la revista JAMA Network Open el pasado 2022.

Un hábito que podrás incorporar en tu día a día antes de comenzar la jornada laboral y que incluso podrás realizar en ayunas antes del desayuno. Pero, ¿es realmente beneficioso para la salud realizar este ejercicio en ayunas?

La realidad es que existen muchas teorías diferentes al respecto de si caminar en ayunas es bueno o malo para la salud. A continuación te desvelamos si este es un buen método o no para quemar grasa de forma rápida y saludable.

¿Se adelgaza más por andar en ayunas?

Es cierto que es fácil perder peso andando si sabes cómo, así como debes conocer qué ayuno hacer para obtener verdaderos beneficios. Y es que son muchos los que creen que solo acudiendo al gimnasio para machacarse durante horas se puede perder peso. Sin embargo, no siempre es así. Además, debes llevar una dieta sana y equilibrada y hacer ejercicio, dos puntos fundamentales para adelgazar.

Por lo tanto la respuesta es sí, andar en ayunas ayuda a quemar grasa. No obstante, debes tener en cuenta que cada persona adelgazará más o menos según su propio metabolismo y dependiendo de si cumple o no con las siguientes recomendaciones:

Camina 30 minutos al día como mínimo, al menos 6 días a la semana.

al menos 6 días a la semana. Mantén una dieta balanceada y caracterizada por un alto consumo de frutas y verduras . Evita el consumo de bollería industrial, alimentos y bebidas con excesos de azúcar y productos precocinados.

. Evita el consumo de bollería industrial, alimentos y bebidas con excesos de azúcar y productos precocinados. Camina a paso rápido,a una velocidad más o menos de entre 4,8 Km/h y 6,4 Km/h.

Entonces, ¿andar en ayunas es bueno?

Un ayuno planificado seguido de forma correcta puede reportar una gran cantidad de beneficios para la salud. Uno de ellos es el de adelgazar de forma natural mucho más fácil, por lo que salir a andar en ayunas es bueno siempre y cuando se sigan ciertas pautas.

Es sabido que nuestro cuerpo necesita quemar energía, la cual proviene de los alimentos, para funcionar de forma adecuada. De este modo, si en lugar de comer haces ayuno, tu organismo utilizará las calorías y grasas almacenadas en él para emplearlas como fuente de energía. Esto quiere decir que andar en ayunas ayuda a quemar grasa.

Ahora bien, debes tener presente que no es recomendable hacer ejercicios extremos en caso de practicar deporte por la mañana antes de desayunar. Por este motivo, las opciones más recomendadas son salir a andar en ayunas, hacer rutinas de aerobic o yoga y pasear o trotar de forma suave. Estas son las más eficientes y saludables, pues hacer ejercicios más complejos podría generarte mareos, náuseas, vómitos e incluso lipotimias y desmayos.

Para terminar, debes tener en cuenta que andar en ayunas solo es beneficioso si preparas tu organismo antes de manera adecuada. Esto se consigue combinando el ayuno con una dieta equilibrada con grandes ingestas de frutas, verduras, cereales y proteínas tanto vegetales como animales. En el caso de los vegetarianos, veganos u otras restricciones alimenticias, lo más recomendable es que acudas a un nutricionista que pueda ayudarte a trazar el mejor menú semanal de forma personalizada. Así no tendrás ninguna duda de que te estás alimentando bien antes de andar en ayunas.

Otros beneficios de salir a andar en ayunas

A continuación, te mostramos otros beneficios de andar en ayunas. Pero recuerda que cada una de estas ventajas dependerá en gran medida de tu estado físico, de tus hábitos alimenticios y, en parte, también de tu genética.

Andar en ayunas ayuda a quemar grasa, promoviendo así la disminución de peso. Esto es debido a que el organismo necesita quemar grasa, de manera que nuestro cuerpo se nutre de las calorías ya almacenadas, puesto que no hemos ingerido nuevos alimentos.

promoviendo así la disminución de peso. Esto es debido a que el organismo necesita quemar grasa, de manera que nuestro cuerpo se nutre de las calorías ya almacenadas, puesto que no hemos ingerido nuevos alimentos. Numerosos profesionales afirman que el ayuno contribuye a desechar toxinas que no elimina el cuerpo mientras duermes, desintoxicando así el organismo . Ten en cuenta que al ayunar no entra ningún tipo de alimento en el cuerpo, lo que incentiva al organismo a eliminar todos los residuos tóxicos acumulados.

. Ten en cuenta que al ayunar no entra ningún tipo de alimento en el cuerpo, lo que incentiva al organismo a eliminar todos los residuos tóxicos acumulados. Aunque es un beneficio que todavía se está estudiando, son muchos los estudios que sostienen que andar en ayunas puede ayudar a reducir el riesgo de padecer diabetes . Esto se debe a que, ante el ejercicio y un mayor control de la dieta, el organismo puede regular el consumo de azúcar con mucha más facilidad, lo que podría prevenir el padecimiento de este problema.

. Esto se debe a que, ante el ejercicio y un mayor control de la dieta, el organismo puede regular el consumo de azúcar con mucha más facilidad, lo que podría prevenir el padecimiento de este problema. Al salir a andar en ayunas no solo bajamos de peso de forma natural, sino que también reducimos los niveles de estrés . Esto hace que dicho ejercicio sea beneficioso para reducir el colesterol de forma notable.

. Esto hace que dicho ejercicio sea beneficioso para reducir el colesterol de forma notable. Por último, al ejercitar nuestras extremidades, la circulación sanguínea de nuestro cuerpo mejora. Por lo tanto, podremos reducir así la aparición de varices y de enfermedades cardiovasculares, mejorando además el funcionamiento de nuestros órganos. De hecho, hay estudios que demuestran que caminar un mínimo de 30 minutos al día puede reducir el riesgo de padecer este tipo de enfermedades.

Beneficios de andar para las mujeres

Además de un ejercicio perfecto para ejercitarse a cualquier edad, andar se incluye dentro de la categoría de ejercicio moderado y figura en la lista de deportes que pueden ayudar a reducir la posibilidad de que el cáncer de mama sea mortal en las mujeres, según una investigación publicada el 17 de noviembre de 2022 en la revista JAMA Network Open: Association of Physical Activity With Risk of Mortality Among Breast Cancer Survivors.

Un estudio en el que participaron 315 mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama en estadios 0,I o II diagnosticado entre 1996 y 2012 (con una edad promedio de 71 años).

Un estudio en el que participaron mujeres activas en deporte de intensidad, moderadamente activas con ejercicio moderado como caminar y sedentarias o poco activas.

Los resultados determinaron que el riesgo de fallecer en las mujeres activas o moderadamente activas era un 60% más bajo que el de las mujeres poco activas, de ahí que caminar sea una buena forma de reducir ese riesgo.

Cuándo no debemos andar en ayunas

Por otro lado, debes tener cuidado con salir a andar en ayunas, pues el ayuno está contraindicado para determinadas personas. Así pues, en caso de estar dentro de alguno de los siguientes grupos, te desaconsejamos andar en ayunas:

Si padeces anorexia u otro trastorno alimenticio.

En caso de sufrir de insuficiencia renal o hepática.

Si estás embarazada o en periodo de lactancia.

No debes andar en ayunas si padeces de caquexia o alteración profunda del organismo.

Por último, tampoco deberías salir a andar en ayunas si padeces una insuficiencia cardíaca.

