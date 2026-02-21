El mito del 'todo o nada': así te alejas del bienestar cuando te empeñas en seguir una dieta perfecta y cómo cuidarte bien

Imagen de archivo de una mujer disfrutando de un almuerzo. iStock

Hay algo que desde siempre se ha repetido en consulta: mujeres que saben qué tienen que hacer para cuidarse, pero que no son capaces de sostenerlo en el tiempo. Y la mayoría de las veces no tiene que ver con falta de información (de hecho, suelen venir de decenas de dietas y tienen demasiadas instrucciones). Tampoco con falta de ganas.

Se relaciona con algo mucho más simple y más humano: estamos cansadas de vivir con la sensación de que siempre hay algo más que hacer. Durante años, el discurso sobre hábitos saludables se ha construido desde la exigencia. Pensando en todo lo que no estabas haciendo.

Planifica tus menús, entrena cinco días a la semana, duerme ocho horas perfectas, medita, bebe agua, evita ultraprocesados, cuida tu microbiota. Todo suma, sí. Pero cuando la salud se convierte en una lista interminable de obligaciones, deja de ser bienestar para convertirse en otra tarea. Y ahí aparece la rendición.

No es falta de voluntad

Muchas mujeres sienten que fallan porque empiezan con motivación y, unas semanas después, vuelven a los hábitos de siempre. La narrativa habitual dice que falta disciplina. Sin embargo, lo que suele faltar es margen mental.

Cuando la vida ya está llena —trabajo, familia, decisiones constantes—, añadir una dieta rígida o rutinas imposibles sólo aumenta la carga cognitiva. Comer bien deja de ser algo que acompaña la vida y pasa a sentirse como un proyecto paralelo que exige energía extra.

No es casualidad que los cambios más extremos duren poco. El sistema nervioso necesita estabilidad, no más exigencia.

El mito del 'todo o nada'

Otra trampa frecuente es pensar que sólo cuenta lo perfecto. Si no puedo cocinar cada día, entonces ya no merece la pena intentarlo. Si una semana como peor, siento que he perdido todo el progreso. Todo esto, por supuesto, acompañado de una báscula que nos esclaviza.

Pero la salud real no funciona así. No es una línea recta ni una lista de normas cerradas. Es más parecida a una suma de pequeñas decisiones sostenibles: elegir mejor cuando se puede, simplificar cuando no, y entender que la flexibilidad también es una forma de cuidado.

Comer bien no debería exigir una versión idealizada de ti misma. Debería adaptarse a tu contexto real.

Cuidarse sin carga mental

La mayoría de las veces, el agotamiento no viene sólo de lo que hacemos, sino de lo que creemos que deberíamos hacer. El ruido constante sobre nutrición puede generar la sensación de que siempre estamos llegando tarde: una nueva pauta, un nuevo suplemento, una nueva tendencia que parece imprescindible.

El resultado es curioso: sabemos más que nunca sobre alimentación, pero también estamos más confundidas y más cansadas.

Por eso, antes de añadir cambios, quizá la pregunta no sea '¿qué más puedo hacer?', sino '¿cómo me lo puedo poner fácil?'.

Una mujer disfruta de una merienda saludable en la cocina. iStock

Diez formas prácticas de comer bien

Por eso he elaborado esta lista de recomendaciones que suelen funcionar porque encajan con la vida real. Ojo, no son reglas estrictas ni una lista perfecta.

1. Reduce decisiones repetitivas.

Tener dos desayunos básicos y tres cenas base evita empezar desde cero cada día.

2. Cocina por bloques, no por días.

Preparar una proteína y una verdura grande dos veces por semana simplifica muchas comidas sin necesidad de meal prep extremo. El batch cooking está bien, pero estresa a muchas personas. Mejor empieza por algo más sencillo.

3. Prioriza saciedad antes que perfección.

Un plato sencillo con proteína, algo vegetal y grasa saludable suele sostener más que recetas elaboradas que nunca repites. Tranquila, no estamos en Masterchef.

4. Ten siempre un plan fácil.

Huevos, conservas de calidad, yogur natural o fruta cortada pueden salvar días caóticos sin sentir que estás fallando.

5. Ajusta el entorno, no solo la intención.

Dejar visibles los alimentos que quieres consumir más y facilitar su acceso cambia más hábitos que la fuerza de voluntad. Una buena cesta de fruta hará que te apetezca más y reducirá la probabilidad del picoteo.

6. No empieces por eliminar. Empieza por añadir.

Añadir proteína o verduras suele transformar la alimentación sin sensación de restricción.

7. Diseña comidas compatibles con tu energía real.

No todos los días hay espacio mental para cocinar. Y eso también puede formar parte de una alimentación saludable.

8. Baja el ruido nutricional.

Seguir demasiadas recomendaciones a la vez suele paralizar. Elegir dos o tres hábitos clave tiene más impacto. No hace falta que tomes el probiótico de moda si sientes que es una presión más.

9. Piensa en semanas, no en días sueltos.

No te preocupes si ayer pediste hamburguesa para cenar; la flexibilidad reduce la sensación de fracaso y permite sostener cambios en el tiempo.

10. Pregúntate si lo que haces te da más calma o más presión.

Ese suele ser el mejor indicador de si un hábito es sostenible.

La salud no exige

Hay una idea que me gusta repetir: cuidarse no debería sentirse como otra tarea más en la agenda. De hecho, cuando un cambio es realmente sostenible, suele sentirse más ligero, no más pesado.

Quizá la verdadera transformación no sea encontrar la dieta perfecta, sino redefinir la relación con los hábitos. Pasar de la obligación a la elección. De la rigidez a la coherencia. Porque al final, comer bien no es hacerlo todo perfecto. Es crear una forma de cuidarte que no te aleje de tu vida, sino que la sostenga y la mejore.