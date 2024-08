Las conexiones sociales fuertes, el elemento esencial para vivir una menopausia plena y saludable

El estudio publicado en Menopause The Journal of The North American Menopause Society en 2023 destaca cómo el apoyo social puede influir positivamente en la experiencia de la menopausia. El informe encontró que las mujeres con redes sociales fuertes y activas reportaron menos síntomas de ansiedad y depresión, así como una mejor calidad de vida en general durante la menopausia.

Además, el estudio subraya la importancia de la comunicación abierta sobre los síntomas y la normalización de la menopausia en las conversaciones diarias con nuestra red de amigos y familiares.

Las conexiones sociales

Uno de los aspectos más críticos durante la menopausia es el apoyo social. Mantener conexiones sociales saludables es esencial para manejar los síntomas y mantener la calidad de vida.

Las relaciones sociales, ya sean con amigos, familiares o colegas, ofrecen un espacio seguro para compartir experiencias, desahogar frustraciones y recibir consejos prácticos. Además, estos vínculos pueden ofrecer el apoyo emocional necesario para sobrellevar los momentos de incertidumbre y ansiedad que a menudo acompañan a esta etapa.

Las conexiones sociales no solo proporcionan un soporte emocional, sino que también pueden ayudar a las mujeres a sentirse menos aisladas durante esta etapa. Hablar abiertamente sobre la menopausia con personas de confianza puede ayudar a desmitificar el proceso y a reducir el estigma que a menudo lo rodea. Esto es particularmente importante en una sociedad donde la menopausia todavía se considera un tema tabú en muchos círculos.

Las conexiones sociales deben ser un espacio seguro. iStock

Impacto en las Relaciones

Los desafíos físicos y emocionales de la menopausia pueden afectar profundamente las relaciones en el hogar y el trabajo.

La fatiga, los cambios de humor y la falta de sueño pueden hacer que las interacciones con los seres queridos sean más tensas, lo que puede llevar a malentendidos y conflictos. En el ámbito laboral, la disminución de la concentración y la productividad debido a los síntomas de la menopausia puede afectar la comunicación y las relaciones con los colegas.

En el ámbito íntimo, los síntomas como la sequedad vaginal y la disminución de la libido pueden hacer que el sexo sea menos placentero, o incluso doloroso, lo que puede crear una brecha emocional entre las parejas. Estos problemas pueden intensificarse si no se abordan de manera abierta y honesta. La falta de comunicación sobre estos temas puede llevar a la frustración y al distanciamiento, lo que a su vez puede afectar la intimidad y la conexión emocional en la relación.

Estrategias para relaciones saludables

Para manejar estos desafíos, es crucial desarrollar estrategias que permitan mantener relaciones saludables durante la menopausia.

1. Comunicación abierta

Hablar abiertamente sobre los síntomas de la menopausia con amigos, familiares y colegas puede ayudar a crear una red de apoyo. Esta comunicación también puede ayudar a desmitificar la menopausia y reducir el estigma asociado con ella.

Es importante que las mujeres se sientan cómodas compartiendo sus experiencias sin temor a ser juzgadas. Esta apertura no solo beneficia a la mujer, sino que también educa a quienes la rodean, permitiéndoles ofrecer un apoyo más efectivo.

2. Buscar apoyo

No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Esto puede incluir hablar con un terapeuta, unirse a un grupo de apoyo o simplemente confiar en un amigo cercano. La terapia puede ser particularmente útil para abordar los cambios emocionales y de relación que pueden surgir durante la menopausia. Los grupos de apoyo también ofrecen una comunidad de mujeres que están pasando por experiencias similares, lo que puede ser increíblemente reconfortante.

La familia puede ser un gran apoyo en esta época vital. iStock

3. Priorizar el autocuidado

Dedicar tiempo al autocuidado puede ayudar a mitigar algunos de los síntomas de la menopausia. Esto incluye practicar ejercicio regularmente, comer una dieta equilibrada y asegurarse de descansar lo suficiente. El autocuidado también puede incluir actividades que te brinden alegría y relajación, como leer, practicar yoga o pasar tiempo en la naturaleza. Cuidar de uno mismo es fundamental para mantener la energía y la resiliencia necesarias para enfrentar los desafíos de la menopausia.

4. Terapia de Pareja

Si la menopausia está afectando tu relación de pareja, considerar la terapia de pareja puede ser útil. Un terapeuta puede ayudar a ambos a comprender mejor los desafíos que enfrentan y a encontrar maneras de mantenerse conectados emocional y físicamente. La terapia de pareja puede proporcionar herramientas para mejorar la comunicación y la intimidad, lo que es esencial para mantener una relación saludable durante esta etapa de la vida.

Aunque la menopausia trae consigo desafíos significativos, también puede ser una oportunidad para que las mujeres se redescubran y redefinan su bienestar. En lugar de centrarse únicamente en los aspectos negativos, esta etapa puede ser un momento para fortalecer relaciones, buscar nuevas formas de autocuidado y priorizar el bienestar emocional y físico. Mantener conexiones sociales fuertes y saludables es esencial para navegar esta transición de manera efectiva.

En lugar de ver la menopausia como un período de pérdida, es útil enfocarse en las nuevas posibilidades que se presentan. Esta es una etapa en la que las mujeres pueden retomar actividades que disfrutan, explorar nuevos intereses y construir una red de apoyo sólida. Con la ayuda de seres queridos y la comunidad, la menopausia puede convertirse en una fase de crecimiento personal y renovación.