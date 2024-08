Ni dietas estrictas ni zumos saludables: esto es lo que debes hacer si quieres perder peso después del verano

Aprender a alimentarte

Es una pena que en los colegios no se enseñe más sobre hábitos saludables, porque los adultos de hoy en día no sabemos comer. Parece una broma, pero no lo es. No tenemos nociones sobre los nutrientes que necesita nuestro cuerpo, no sabemos lo que debemos comer según nuestro momento vital y hemos demonizado algunos conceptos como no desayunar o hacer pocas ingestas. Por eso, te recomiendo que generes tu criterio, aprendas a alimentarte tal y como lo necesita tu cuerpo (y no tu cabeza) y pases a la acción. Esa es una fórmula infalible para perder peso.