Todo sobre la tendencia que triunfa en TikTok para perder peso (y que está aprobada por los expertos)

No son pocas las tendencias o retos virales que continuamente ganan popularidad en la conocida red social de TikTok, pero esta vez lejos de hablarte de las tendencias de belleza virales o de los mejores retos de bailes de la plataforma. En esta ocasión, queremos traerte una tendencia que no ha dejado de ganar popularidad en la red social en los últimos meses y que está relacionada con los beneficios de una sencilla receta que según los expertos ayudaría a la pérdida de peso.

¿De qué milagrosa receta se trata? Pues de una mezcla tan sencilla como la que consigue un simple vaso de agua y unas semillas de chía. Entre los supuestos beneficios de este truco, se encuentra la propia hidratación que aporta el mismo vaso de agua, así como el contenido en proteínas y ácidos grasos omega-3 que se pueden encontrar en la chía y que ayudarían a la recuperación de la musculatura, así como las proteínas, los antioxidantes, el calcio y magnesio de esta conocida semilla.

Pero ¿Es realmente este truco de TikTok tan fiable o saludable como parece? La nutricionista Integrativa Alba Martín y la psicóloga especialista en el tratamiento de TCA e imagen corporal, Lucía García-Figueras, del equipo de Catarsis lo analizan.

Beneficios reales

A menudo, este tipo de consejos virales promueven esa pérdida de peso casi milagrosa de forma rápida, pero ¿qué puede aportar a nuestro organismo realmente esa combinación aparentemente milagrosa de agua y chía? La nutricionista Alba Martín lo aclara: "Este truco a nivel nutricional lo único que puede aportar al organismo es el hecho de que con él estaremos bebiendo un vaso de agua por la mañana o lo que es lo mismo, estaremos hidratándonos y a la vez consumiendo semillas de chía, las cuales son una fuente maravillosa de omega 3, 6 y 9, pero nada más La realidad es que no tiene ningún otro beneficio más allá de ese, se consuma o no en ayunas Lo cierto es que puedes beber un vaso de agua por la mañana para hidratarte y tomar un pudding de chía en el desayuno y los beneficios serán exactamente los mismos", asegura.

Los peligros de lo inmediato

Entre los muchos trucos virales que pueden encontrarse en TikTok o en otras redes sociales igualmente conocidas como Instagram o Facebook, es habitual encontrar como numerosos de estos consejos sobre la pérdida rápida de peso acaban por convertirse en contenidos virales, pero es precisamente esa “búsqueda de lo inmediato y la preocupación excesiva por la imagen corporal”, lo que según la experta Lucía García, puede acabar por hacer que este tipo de tendencias supongan “un peligro para la salud mental”, advierte la experta:

“Pueden influir en la preocupación por la imagen y la figura, fomentando la insatisfacción corporal y el deseo de mejorarla”.

“Promueven la comparación del cuerpo con el modelo estético actual, generando una idea de ‘cuerpo ideal’ que lleva a rechazar el real”.

“Tienden a favorecer una mala relación con la comida, fomentando control, las compensaciones y/o la restricción”.

“Pueden suscitar a la obsesión tanto del propio cuerpo como de la alimentación”.



Pero esta psicóloga especialista en el tratamiento de TCA va más allá, proponiéndonos un interrogante: "¿Cómo pueden llegar a perjudicar este tipo de tips virales a aquellas personas que sufren trastornos en su conducta alimentaria, con alteraciones en su imagen corporal, con trastorno dismórfico corporal o con obesidad?”. La especialista lo tiene claro: "La restricción, el hambre emocional, las dietas constantes, la obsesión, la compensación, el no recibir la sensación de saciedad o de hambre, son sin duda indicadores claves de una mala relación con la comida y por lo tanto también con nuestro propio cuerpo".

"La actividad física y una dieta equilibrada basada en una educación nutricional de calidad, sin restricción ni prohibición, es lo que realmente va a garantizar que adelgaces a largo plazo. Buscar adelgazar a corto plazo lo único que fomenta es el famoso efecto yo-yo, una mala relación con la comida y con el cuerpo. Aún así, siempre que la relación con la comida o con el cuerpo esté fallando, lo más aconsejable es ponerse en manos de un equipo de profesionales especializados en psiconutrición que puedan ayudarte, las redes sociales no son una buena herramienta para trabajarlo", aclara.

La importancia de fomentar la salud

"Tristemente veo cada día en la consulta como, personas que debido a este tipo de información que fomenta la delgadez como símbolo de salud, han terminado por tener una relación tóxica con la alimentación, ansiedad, atracones, trastornos y conductas que están dañando seriamente su salud en la búsqueda de ese “deseado cuerpo delgado”, explica Alba Martín.

"Debería de fomentarse la idea de SALUD, con todo lo que ello engloba, que no es poco y no la idea de conseguir o no un peso ideal. Las personas tienen que ser conscientes de que un peso no representa nada, el peso oscila en función de si hemos o no descansado bien, si mis niveles de estrés están o no por las nubes, si estoy ovulando o no (en caso de mujeres en edad fértil) y un largo etcétera. Tristemente muchísimas personas han caído y caen en depresiones, serios problemas de salud, problemas digestivos, mal descanso, deficiencia de nutrientes, problemas de fertilidad, ausencia de regla…y todo por el impacto causado por este tipo de desinformaciones", insiste la psicóloga.

¿En cuánto a la mejor forma de seguir una vida sana y un peso equilibrado? La experta no duda: "Es necesario entender que no hay enfermedades de personas gordas o delgadas y que la forma de un cuerpo no representa ni determina la salud. Lo cierto es que ningún alimento o grupo de alimentos en concreto y por sí solo hará perder peso. El conocido 'efecto rebote' es la evidencia que manda nuestro cuerpo de ello, y es que la única manera de perder peso de manera saludable y sostenible en el tiempo es ampliando el foco en trabajar la gestión del estrés, mantener una vida activa, fomentar el descanso y tener una alimentación variada y completa".

