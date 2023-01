Estas son las hormonas que boicotean (continuamente) tus intentos de adelgazar

Existen numerosos motivos por los que perder peso se puede convertir en una misión casi imposible: la predisposición genética, una vida demasiado, la menopausia, etc. Pero, además de estas razones que ya conocemos de sobra existe otra razón (casi desconocida) que puede boicotear nuestros intentos de adelgazar: el desequilibrio hormonal.

Estos mensajeros químicos producidos por nuestro cuerpo tienen una amplia gama de efectos: controlan el crecimiento, desarrollan los órganos sexuales, regulan los niveles de azúcar en la sangre y, también, influyen en el peso, la grasa corporal y la masa muscular.

Cuando alguna de las hormonas no funcionan bien, pueden tenerse síntomas y desarrollar enfermedades asociadas al mal funcionamiento de alguna de las hormonas que afecta a otro sistema hormonal relacionado.

Nuestro estilo de vida, además de nuestra genética, tiene una relación directa en su funcionamiento. En concreto, existen cuatro hormonas que pueden ser las culpables directas del fracaso de tus planes de conseguir un peso saludable (siempre y cuando no existan otros problemas de salud).

Te damos las claves para que las tengas controladas y puedas, esta vez sí, conseguirlo.

Cortisol

Conocida como hormona del estrés tiene una relación directa con la acumulación de grasa. Tanto situaciones de tensión u otras como el insomnio provocarán que recorra nuestro organismo manteniéndonos alerta.

El cortisol no solo activa, sino que influye directamente sobre el metabolismo. Entre sus funciones se encuentra la de elevar los niveles de glucosa en sangre y, para conseguirlo, descompone el tejido muscular y, a menos músculos, menor tasa metabólica, menor capacidad para quemar calorías y mayor capacidad para engordar.

La mejor forma de mantener el cortisol bajo control es haciendo ejercicio todos los días, así como reducir el consumo de cafeína y excitantes para prevenir el estrés.

En cuanto a la dieta, los alimentos que combaten los niveles de cortisol son los ricos en vitaminas del grupo B (huevos, legumbres, frutos secos y verduras de hoja verde como las espinacas); los que poseen omega 3 y los ricos en minerales como el magnesio. Y, por supuesto, es imprescindible dormir.

Leptina

Esta hormona inhibe la producción de neurotransmisores y hormonas que indican el hambre o que incrementan el apetito. A medida que nos hacemos mayores la leptina tiene menos presencia y el organismo va desarrollando resistencia a ella haciendo que no reaccione a las señales que manda de controlar el hambre.

La sensación de saciedad corre a cargo de una región cerebral del hipotálamo que, estimulado por la leptina, libera sustancias químicas capaces de inhibir o inducir la sensación de hambre. Por lo tanto, un alto nivel de leptina disminuye el apetito e incrementa el gasto energético interno.

Una vez más, es importante controlar el estrés, ya que el cortisol circulante puede reducir la liberación de leptina y viceversa.

Para mantener a la leptina activa es importante evitar dietas estrictas o muy reducidas en calorías por un tiempo prolongado, conviene evitar el consumo de alcohol y llevar una dieta rica en omega 3; así como evitar los hidratos de carbono simples, refinados y azúcares ocultos.

La leptina está relacionada con la grelina ya que la presencia de esta inhibe la liberación de grelina.

Grelina

A esta hormona se le ha puesto el sobrenombre de la hormona del hambre. Se produce en el estómago y es la encargada de informar al cerebro de cuándo toca volver a comer.

Si los niveles de grelina se disparan, la sensación de hambre no sólo no desaparece aunque el estómago esté lleno sino que el metabolismo se lentifica y se reduce el gasto de energía.

Para que funcione correctamente se recomienda aumentar la cantidad de proteínas de la dieta, ya que permiten mantener unos niveles de grelina equilibrados. Otra indicación que sirve para mantener a la huir de las dietas que ofrecen resultados rápidos o una bajada drástica de la ingesta de calorías.

Otros consejos útiles cuando se quiere controlar la grelina son dormir un mínimo de siete horas al día, no consumir alcohol y no abusar de los edulcorantes porque, aunque no tienen calorías, alteran los niveles de esta hormona.

Insulina

Secretada por el páncreas, esta hormona es la encargada de almacenar la energía que se extrae de los alimentos que consumimos y lo hace de dos formas: o como glucógeno en el hígado y los músculos o como grasa en la cintura.

Desafortunadamente descontrolar los niveles de insulina es sencillo: basta con llevar una dieta alta en hidratos de carbono y azúcares simples.

La forma más sencilla de que todo vuelva a su cauce es sustituir las harinas procesadas, los azúcares simples y los hidratos de carbono sencillo por cereales integrales, legumbres, fruta y verduras las formas que permiten evitar los 'picos de azúcar'.

Una vez teniendo clara toda esta información, si quieres adelgazar, es importante que te pongas en manos de expertos que te ayuden a conseguirlo de manera saludable.

