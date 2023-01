Charlene de Mónaco, Kate Middleton o Letizia Ortiz: ¿Qué royal es la que gasta más en ropa y joyas?

Desde 2017, en la web UFO No More calculan el gasto en ropa y complementos de las royals europeas. Un exhaustivo trabajo que organiza de la más gastona a la menos el valor total de las adquisiciones hechas en 2022 por estas 19 mujeres seleccionadas para ele studio entre las que se encuentran Letizia Ortiz, Kate Middleton o la poco conocida, hasta ahora, Olimpia de Grecia.

[El joyero de Letizia: las diez piezas más impresionantes de su colección 'privada']

En el estudio se han analizado un total de 19 mujeres que pertenecen a diferentes casas reales de Europa. En total, se calcula que han llevado ropa y accesorios en 2022 por valor de 2.364.416,75 euros. Para conseguir esta cifra, UFO No More ha identificado 1.359 piezas con su precio o con un estimado. Quedan excluidas, por motivos obvios, 445 prendas que no se han podido identificar o son piezas personalizadas.

En total, el equipo de observadores de la web ha hecho un recuento de 1.804 estrenos de moda y complementos. De estos, han conseguido identificar el 88% de los artículos. Para tener un valor objetivo por el que comparar, se ha calculado un precio promedio por pieza, dividiendo el precio total de las piezas identificadas por el número de estas. Así, podemos hacernos una idea de hábitos de gasto y tendencias.

El ranking

1. Charlene de Mónaco

La princesa Charlene lidera el grupo tanto de gasto total como de gasto medio, vencedora absoluta. El gasto total estimado de la zimbabuense en 2022 fue de 739.541,52 euros por 65 piezas identificadas, de un total de 105. El precio promedio de sus adquisiciones es, por tanto, de 11.377,56 euros y que la convierte en la más gastona de las royals.

2. Olimpia de Grecia

La princesa Olimpia de Grecia, una de las socialités más populares del pasado año, ocupa el puesto 2. El total calculado para la griega es de 228.930,52 euros por las 37 piezas identificadas de un total de 51.

El precio medio, muy por debajo de Charlene, es de 6.187,31 euros y la sitúa también en la segunda posición del precio medio por pieza más alto.

3. Kate Middleton

La Princesa de Gales es la que más artículos ha estrenado durante el año pasado, en total, se le han identificado 204 artículos nuevos en 2022. De estos, 168 han sido identificados sumando un total de gasto de 217.310,46 euros. El precio medio por pieza es mucho más bajo que el de sus antecesoras, 1.293,51 euros.

4. Sofía de Suecia

En cuarto lugar está la princesa Sofía de Suecia. La nórdica estrenó 118 artículos en 2022 y, de estos, 96 han sido identificados por un total de 163.905,68 euros. El precio medio por pieza fue de 1.707,35 euros.

5. María Teresa de Luxemburgo

La Gran Duquesa María Teresa ha llevado 149 artículos nuevos en 2022. UFO No More ha identificado 119 de esos artículos que suman un total de 134.493,00 euros con un precio medio de 1.139,19 euros.

6. Meghan Markle

La duquesa de Sussex lució 97 artículos nuevos en 2022, 70 de los cuales se han identificado por un valor total de 106.938,29 euros y un precio medio de 1.527,69 euros.

7. Matilde de Bélgica

La reina Matilde ha incorporado a su armario real un total de 114 artículos nuevos en 2022. Se han identificado 64 que suman 103.468,92 euros y dan un precio medio de 1.398,23 euros.

8. María de Dinamarca

La siguiente en esta lista es la princesa heredera de Dinamarca con 129 piezas estrenadas en 2022 de las cuales 94 se han reconocido y suman un total de 92.245,28 euros. La media es de 981,33 euros.

9. Marie-Chantal de Grecia

La princesa heredera Marie-Chantal es una nueva incorporación de este año a la lista de UFO No More. En 2022, ha lucido un total de 49 artículos nuevos, 39 de los cuales se han identificado por valor de 75.897,37 euros y una media nada despreciable de 1.946,09 euros.

12. Máxima de los Países Bajos

A la reina Máxima de los Países Bajos se le han podido ver 113 artículos nuevos en 2022, de los que 74 se han valorado por un total de 72.887,52 euros y un valor medio de 984,97 euros.

13. Mette-Marit de Noruega

El pasado año, la princesa heredera de Noruega ha estrenado 60 artículos. De estos, 44 se han reconocido por un valor de 55.653 euros en total y 1.264,84 euros de media.

14. Letizia Ortiz

A la reina de España se le han identificado 129 artículos nuevos en 2022, de los que 100 se han podido identificar por un total de 53.919,38 euros. Su valor medio es el más bajo de entre todas las royal, por 539,19 euros.

15. María de Dinamarca

La princesa danesa ha llevado 73 artículos nuevos en 2022 de los que se han identificado 58, por un valor total de 49.873,83 euros y una media por pieza de 859,89 euros.

Sigue los temas que te interesan