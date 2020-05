El joyero de Letizia: las diez piezas más impresionantes de su colección 'privada'

"Noto que me estoy haciendo mayor porque cada vez me gusta más el vino y las joyas". Con esta frase de Jackie Kennedy se resumía una sensación que toda mujer tiene a lo largo del tiempo. Cuando eres joven te gustan las piezas de bisutería cuando vas cumpliendo años la cosa cambia y empiezas a entender el valor de las joyas de verdad.

La reina Letizia (47) no es una excepción. Su gusto por este accesorio ha evolucionado mucho desde que llegó a Zarzuela en noviembre de 2003 a la actualidad. En su joyero de aquella primera etapa pendientes sencillos de firmas pequeñas y algún anillo. Ahora la cosa ha cambiado y mucho. Y sólo estamos hablando de las que son suyas en propiedad. Las llamadas 'joyas de pasar' que han ido heredando las distintas reinas españolas no son de la esposa de Felipe VI (52) aunque están a su disposición. Además, en casi todas es imposible calcular su precio, ya que son de un valor prácticamente incalculable.

En su joyero personal Letizia tiene algunas joyas curiosas, no vamos a hablar de los cientos de pendientes de marcas como Mango o Parfois que suelen ser de plástico, los consideramos accesorios pero nunca piezas de gran valor.

Letizia aún conserva los que eran sus pendientes más valiosos al llegar a Zarzuela. Gtres

Cuando llegó a Zarzuela sus pendientes de mayor valor eran unos firmados por Laura Márquez, una tira de metal que cuelga lisa en plata. Esa era la mayor joya de la entonces periodista. Todavía los usa y les tiene mucho cariño.

1. El anillo de pedida

Letizia dejó de ponerse el anillo de pedida en 2011 por un asunto polémico. Gtres

La primera pieza de su nueva vida fue su anillo de pedida. Los periodistas Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda desvelaron este episodio en su libro 'Urdangarin. Un conseguidor en la corte del Rey Juan Carlos': "Fue muy sencillo. El Príncipe eligió el anillo de pedida por catálogo en Suárez y luego encargó a su cuñado que fuera a recogerlo a la sucursal de la joyería en el Paseo de Gracia de Barcelona", citaban a Diego Torres, ex socio del entonces duque de Palma. "Iñaki me pidió que le acompañara y yo le dije que lo pagáramos con la tarjeta de Nóos. A él le pareció bien y así lo hicimos. El resguardo de la Visa lo guardé yo. Y luego Iñaki no se lo quiso cobrar al Príncipe…".

Ni la Casa Real ni la joyería Suárez corroboraron entonces la noticia, pero tampoco la desmintieron nunca, y de todos modos la propia doña Letizia pareció confirmarla al decidir dejar de ponerse ese mismo año el anillo, que no hemos vuelto a ver en su dedo.

2. Regalo de los eméritos

Letizia ha lucido recientemente los aretes que le regalaron los eméritos en su boda. Gtres

El día de su boda, los que iban a convertirse en sus suegros, Juan Carlos (82) y Sofía (81), le regalaron unos aretes de platino con seis diamantes talla pera engarzados de 2,44 quilates, dos diamantes talla brillante de 1,22 quilates y dos diamantes talla brillante de 4,54 quilates. Los lució aquel 22 de mayo de 2004 y volvió a ponérselos en el enlace de Victoria de Suecia en junio de 2010, o más recientemente, el pasado mes de febrero en la cena de gala con el presidente de Perú, conjuntados con la Tiara Floral.

3. Pendientes chandelier

Se dice que estos pendientes fueron un regalo del Rey tras el nacimiento de la infanta Sofía. Gtres

Los pendientes largos tipo Chandelier llegaron a su joyero en el año 2007. Aunque nadie lo ha confirmado parece que fue un regalo del Rey por el nacimiento de la infanta Sofía (13). Hubo una época en la que se los ponía mucho, ahora hace muchos meses que no se los vemos, la última vez que se lo vimos fue en 2015 en una cena en Antena 3.

4. Aguamarinas de Bvlgari

Los pendientes de Bvlgari son una de las piezas más valiosas de Letizia. Gtres

También por el nacimiento de su segunda hija la casa Bvlgari le regaló a la Reina una de las piezas más maravillosas de su joyero privado, los pendientes que ya tienen el nombre de la firma italiana.

Se trata de una pieza desmontable con criollas doble aro de aguamarinas, oro blanco y diamantes. El modelo corresponde al rango más alto de la casa high jewelry, su valor podría llegar a los 50 mil euros, aunque es casi imposible de calcular.

5. Plumas de Chanel

Rania de Jordania regaló a Letizia los pendientes 'Plume' de Chanel. Gtres

La Reina Letizia recibió un regalo muy especial de parte de su amiga Rania de Jordania (49) en forma de pendientes de Chanel. Se trata de una pieza en forma de pluma realizados en oro blanco y diamantes de la colección Plume, cuyo precio es de 6.800 euros.



6. La diadema 'Princesa'

La diadema 'Princesa' de Ansorena está valorada en 70.000 euros. Gtres

Se trata de la única tiara en propiedad de Letizia. La diadema 'Princesa' es un regalo que el rey Felipe VI le hizo a su esposa por su quinto aniversario de boda. Este joya, de la Casa Ansorena, está realizada en oro blanco y lleva engastado 450 brillantes y 10 perlas australianas. La Reina consorte la estrenó en 2015 el 75 cumpleaños de la Reina Margarita de Dinamarca en Copenhague. Aunque la flor de lis que la protagoniza ya la había llevado como broche en alguna otra ocasión. Se trata de una pieza valorada en más de 70.000 euros.



7. Los pendientes de Gold & Roses

Los pendientes de Gold&Roses son una de las piezas favoritas de Letizia. Gtres

Se han convertido en una de sus piezas favoritas de su joyero privado. Los pendientes 'Crawler Skyline' de la firma española Gold&Roses han sido los que más luce desde hace un par de temporadas. Valorados en 1.800 euros, están elaborados en oro blanco y diamantes.



8. Los diamantes negros

Los pendientes de Grisogono son una de las piezas más especiales de la joyería. Gtres

Desde 2007 la Reina tiene en su joyero personal una de las piezas más especiales que existen en el mundo de la joyería. Se trata de unos pendientes que proceden de la lujosa firma De Grisogono, una casa especialista en diamantes negros. Se cree que estos pendientes fueron especialmente diseñados para ella y tendrían un valor estimado de unos 75.000 euros. La última vez que se los vimos fue en el estreno de la nueva temporada del Teatro Real de Madrid en septiembre. Letizia tiene en su joyero el colgante a juego, aunque solo lo ha lucido en una ocasión cuando lo estrenó con los pendientes.



9. Los pendientes cruz

Letizia solo ha lucido esta pieza en dos ocasiones. Gtres

Puede ser una de las piezas más especiales de todo el joyero de la Reina. Solo se los hemos visto en dos ocasiones. La primera fue en la fiesta de cumpleaños de Guillermo de Holanda (53), cuando cumplió 40 años. Fue en el año 2007.

Tardamos casi diez años en saber la autoría de estos espectaculares pendientes en forma de cruz. Resulta que son obra de Dimitri de Yugoslavia, a quien se los había comprado el rey Felipe dos años antes, en 2005, según contó el propio joyero en una entrevista. La segunda vez que se los vimos fue en la celebración en el Palacio de El Pardo del cumpleaños de su suegro, el Rey Juan Carlos. Nunca más se los hemos vuelto a ver.

10. El brazalete de Cartier

Sofía regaló a Letizia el espectacular brazalete que Cartier realizó para ella. Gtres

Realizado personalmente por Cartier en honor a la reina Sofía, el brazalete de diamantes de Letizia fue otro regalo de la mujer de Don Juan Carlos a su nuera. Una pieza inspirada en las columnas de los templos griegos que la Reina ha llevado en numerosas ocasiones, siendo una de las últimas durante los Premios Princesa de Asturias 2017.



