La 'runner' Cristina Mitre: "Mi meta es que a los 80 años pueda levantarme del sofá sin ayuda"

Hoy se celebra el Día Mundial del Running, que tiene su origen en EE UU, donde se conmemora desde 2009, con el objetivo de animar a las personas a ser más activas y practicar ejercicio físico.

En nuestro país, la podcaster Cristina Mitre es un claro ejemplo, de cómo el ejercicio de correr puede pasar de ser una actividad física a la que se llega por casualidad y para ‘mejorar el físico’ y se convierte en una pasión. La corredora asturiana se calzó las zapatillas en 2009 y hasta ahora.

“Yo no tuve ninguna ‘revelación’ para comenzar con el running”, asegura Cristina, que añade: “Lo hice sencillamente porque quería perder peso y empecé a correr por descarte. Mi idea inicial era hacer Zumba o GAP, pero cuando me fui a apuntar al gimnasio, ya no había plazas. Sólo quedaban en una actividad que se llamaba ‘corredores populares’. Fui con más fe que ganas. Y hasta hoy”, asegura.

Mitre ha escrito libros sobre running para mujeres.

Ha escrito dos libros Mujeres que corren y Correr es vivir a tope de power, ¿Tiene ahora algún proyecto entre manos?

He realizado también un documental de Mujeres que corren y, ahora, tengo otro spin-off, pero voy retrasada con los guiones, y cuando me lea mi editora me va a regañar. Espero darle el empujón final este verano.

¿Cuál es la próxima carrera en la que va a participar?

Ahora, estoy corriendo menos, porque me hice daño en un isquiotibial y no termino de mejorar. Así que estoy yendo a clases de ciclo indoor en Crank, una sala de spinning en Dubái. Es como irte de marcha, pero sin resaca. Es muy divertido y me ayuda a desconectar del trabajo, porque durante 45 minutos sólo pienso en pedalear. Quizá vaya a la ‘Carrera de la Mujer’ de Barcelona en noviembre, pero está por confirmar.

La podcaster comparte escenario junto con Patri Psicóloga.

¿Sigue entrenando para maratones?

Hice cinco maratones, en cinco años consecutivos. Fue una experiencia increíble, pero ahora no me veo capaz de asumir el sacrificio personal que implica preparar una prueba de tal magnitud como una maratón. Quizá algún día vuelva a encontrar la motivación para enfrentarme a los 42 km, pero ahora disfruto de correr por correr.

Para quienes no hemos corrido nunca, ¿es difícil iniciarse?

El consejo que le daría a alguien que no ha corrido es que nunca es tarde. Parece que el ejercicio es para ese “tiempo que nos sobra”, pero el problema es que nunca nos sobra. Al revés: nos falta.

El hueco no se encuentra, se hace y hay que aprender a manejar las expectativas. Por ejemplo, para correr lo primero que hay que hacer es caminar y trabajar la fuerza para estar en forma para correr y no al revés, como dice la entrenadora Isabel del Barrio.

Y, sobre todo, facilitarnos la vida: encontrar aquella actividad que no suponga una logística imposible, buscar algo que nos guste (siempre hay algo) y arrancar desde ahí, con la única expectativa de al menos intentarlo.

¿La fórmula ideal? La actividad física recomendada son 60 minutos en niños y adolescentes de juego activo. En los adultos serían 150 minutos a la semana.

Usted es una gran defensora del ejercicio físico para la mujer, ¿cómo es de importante realizar actividad física?

Los beneficios físicos del ejercicio son indudables, pero si hablásemos más de los mentales creo que mucha más gente le daría al ejercicio el lugar que se merece.

Para mí, forma parte de mis innegociables porque es algo que tengo incorporado a mi rutina diaria. El divulgador Marcos Vázquez explicaba en mi podcast que el ejercicio "no es una mera actividad física, sino que demanda mucha capacidad cognitiva. La realidad es que correr requiere de muchos más cálculos que jugar al ajedrez".

¿Quién lo hubiese pensado? Se sabe que el ejercicio puede acelerar el desarrollo del cerebro durante la juventud y prevenir su declive en la vejez. Yo no espero a que me entren las ganas para subirme a la cinta de correr, porque sinceramente muchas veces no me apetece, pero lo hago porque sé que es necesario, como lavarme los dientes antes de dormir.

¿Realiza también ejercicios de fuerza? ¿Los integra en su rutina de actividad física diaria?

Entreno la fuerza dos veces por semana, con mi entrenadora personal Carmen Bone a través de Zoom y, desde hace dos años, he vuelto a jugar al tenis. No lo practicaba desde niña y ha sido un reencuentro inesperado.

El entrenamiento de fuerza es fundamental porque a partir de lo treinta años, perdemos entre un 3% y un 8% de masa muscular cada 10 años, acentuándose entre un 5% y un 10% a partir de los 50. No aspiro a tener un sixpack. Mi meta es que mi futuro yo de 80 pueda levantarse del sofá sin ayuda.

Además de correr, Cristina Mitre es sobre todo conocida porque su espacio El podcast de Cristina Mitre se ha convertido en uno de los más escuchados, sobre todo, por mujeres urbanas de entre 25 y 45 años.

Sus entrevistas con médicos, psicólogos, biólogos o escritores sobre temas relacionados con la salud, la nutrición, el bienestar o la belleza llegan a miles de personas. Desde Dubái, donde vive actualmente, arrastra a una legión de 'escuchantes', como le gusta denominarlos.

Ahora, y durante los próximos meses, la asturiana junto con la psicóloga popular en redes Patri Psicóloga realizarán una gira por diferentes teatros de toda España con la charla motivacional Nena, no te compliques.

Cristina Mitre entre sus dos pasiones: su podcast y el running.

Comienza en junio con la gira Nena no te compliques, consejos para hacerte la vida más fácil’ junto con Patri Psicóloga. ¿Cómo surgió la idea?

Entre Patri Psicóloga y yo hay una conexión especial y creo que la gente que nos escucha lo percibe. Las entrevistas que le hecho para mi podcast acumulan ya más de medio millón de descargas y se colocan siempre entre los programas más escuchados de Apple Podcasts.

Nos apetecía hacer algo juntas, en directo y con público, porque siempre grabamos en remoto: yo en Dubái y ella desde Zaragoza. Con Nena, no te compliques, el público va a tener la oportunidad de ver en directo y participar en el podcast.

Nos hemos venido arriba, porque en un principio íbamos a hacer una única función en Madrid (21 de junio), pero ha sido tal la respuesta, que también visitaremos Sevilla (23 de junio) y Bilbao (10 de julio), y quizá nos dé tiempo a confirmar alguna otra ciudad los próximos meses.

Nuestro objetivo es compartir una especie de libro de instrucciones que nos haga la vida mucho más fácil, para que salgamos todos del teatro siendo un poco “pasotas” con aquello en lo que podamos serlo, que aprendamos a elegir nuestras batallas, a organizarnos bien, a no anticipar, a dedicarnos tiempo para el autocuidado y, en definitiva, a descontrolar lo que no podemos controlar.

Lleva más de cinco temporadas al frente de su podcast con mucho éxito (340.000 y 370.000 escuchas al mes) en el que trata temas de belleza, salud, ejercicio y nutrición… ¿Le queda algún tema por tratar?

Los temas son infinitos y siempre hay algo sobre lo que quiera saber más, pero es cierto que en más de 200 entrevistas nos ha dado tiempo a tocar muchos temas y tan dispares como la importancia de hacer testamento o cómo mejorar tu microbiota.

¿Qué podcast destacaría de todos los realizados por sorprendente o divertido?

La entrevista más disparatada fue sin duda, con la maquilladora Charlotte Tilbury porque es como un ciclón y quizá una de las más sorprendentes. Y una de las más conmovedoras es la primera que le hice al reconocido científico Carlos López-Otín, porque jamás pensé que se pudiese explicar la Biología con tanta sensibilidad y emoción.

Entre tanto dónde elegir, ¿cómo escoge a sus invitados al podcast?

Busco que sean referentes en su sector, que tengan rigor, credibilidad y capacidad de comunicar. Y esto último, no es nada fácil, porque puedes ser un gran experto en una materia, pero explicar la complejidad de la ciencia de manera sencilla para que la gente lo entienda, es un reto.

Necesitamos que cada vez más científicos se animen a divulgar, porque la desinformación es una gran amenaza. Según los datos, las noticias falsas se retuitean un 70% más que las que son ciertas y, como explica Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, en su libro Preparados para la próxima pandemia: “Ahora más que nunca los investigadores tienen que implicarse en acercar la ciencia a los ciudadanos. La nueva fórmula es I+D+i+d (Investigación + Desarrollo + innovación + divulgación). El conocimiento científico enriquece el debate público y fortalece la democracia, forma espíritus críticos y libres”. ¡Cuánta razón!

Detrás de cada podcast hay mucho trabajo y un gran equipo, ¿verdad?

Ojalá tuviésemos más medios, porque cuando escuchas los créditos del programa The Daily de The New York Times y ves las cantidad de gente que ha participado en un episodio de media hora, pones en valor el esfuerzo y el compromiso de los podcasters independientes.

No tenemos redacción y trabajamos en remoto. Jose Olcina se encarga de toda la parte del sonido del podcast y es quien hace la magia de que parezca que estoy grabando en directo, cuando en realidad lo hago desde Dubái, con mi invitado en España.

Pedro Manero de Beirut & Aterton hace toda la dirección de arte, porque además el podcast se declina en multitud de contenidos que se comparten en otras plataformas, como LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook…

Concha Sanz es la editora del podcast. Después de la grabación del episodio, toda la postproducción cae en sus manos. Hace, además, el fact checking (comprobar los datos) no solo de los podcasts que hemos grabado sino de todos los temas que tenemos en mente y un montón de trabajo invisible que es fundamental para poder sacar este proyecto adelante. Mónica Lamana se encarga de la comercialización del podcast, porque el proyecto se financia a través de publicidad, porque es un programa multiplataforma y gratuito.

También tiene hasta sus propios cosméticos. Cuéntenos…

Sí, colaboro con la farmacéutica y gran experta en dermofarmacia, Gema Herrerías, con quien he diseñado tres productos de tratamiento: una loción exfoliante de uso diario, una emulsión limpiadora y una esencia hidratante.

Crecí en un centro de estética y llevo media vida escribiendo sobre cosmética. ¡No sé cómo me queda piel después de todo lo que he probado! Así que he aplicado, en el desarrollo de estos tres productos, todo lo que viví en mi infancia en aquel salón de belleza y todo lo que he aprendido de mi experiencia como periodista de belleza.

También, tengo una colección de cuatro barras de labios, en colaboración con MIA Cosmetics. ‘Ante la duda, píntate los labios’ es uno de mis mantras.

Porque la barra de labios es uno de esos productos mágicos que no sólo da tono sino que es capaz de levantar el ánimo y lograr que te veas mejor hasta en tus días más tristes. La colección incluye cuatros tonos, los que más uso y que te dan ese power: rojo, rosa, coral y borgoña.

Dice Patricia psicóloga que “somos y hacemos lo que nos decimos”. Y cuando me pinto los labios me digo a mí misma: “Me veo bien. Me siento bien. Estoy a tope de power”. Y, eso puede ayudarme a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío.

¿Qué planes tiene para este verano?

A mediados de junio grabaré, junto a Podium Podcast, una edición de verano de El Podcast de Cristina Mitre que se emitirá a partir de julio. Por fin, ¡en directo!

