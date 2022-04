@patri_psicologa: ‘No necesitas el último móvil, sólo que tus valores estén en equilibrio”

Más conocida como Patri Psicóloga en las redes sociales, donde cuenta con un millón de seguidores, Patricia Ramírez es psicóloga, escritora, conferenciante y divulgadora en diferentes medios de comunicación.

Acaba de publicar la edición ilustrada de su libro Cuenta Contigo, en el que nos invita a trabajar desde el propio interior para lograr nuestros propósitos. “Si para hacer ejercicio necesitamos la compañía de un amigo, si para ser titular en un equipo sólo dependemos de la decisión del entrenador, o si para mejorar en inglés esperamos que sea nuestra empresa la que se encargue de formarnos, tal vez nunca consigamos nuestro objetivo”.

Patricia Ramírez nos sugiere que aprendamos a responsabilizarnos de nuestras metas, emociones y pensamientos, en definitiva, de las cosas que nos ocurren en la vida. Y para ello, nos ofrece herramientas prácticas como las sorprendentes terapias del caballo-secretaria o la de Teresa de Calcuta.

Tras 20 años dedicados al deporte de alto rendimiento como psicóloga deportiva, decidió cerrar esa faceta de su vida para seguir mejorando la vida de las personas que se acercan a su clínica online.

“El fútbol da más visibilidad, pero empecé trabajando en atletismo con deportistas que competían a nivel olímpico e internacional, y cosechamos muchos éxitos y medallas. También trabajé con la Federación de Balonmano, con la de Baloncesto, con la de Fútbol, así como en El Betis y en El Mallorca.

La experiencia ha sido maravillosa, he realizado un trabajo muy bonito con ellos, y me siento muy agradecida de cómo me han acogido. Creo que la opinión de los jugadores y los atletas también es la misma. Han sido 20 años trabajando en el deporte de alto rendimiento y es una faceta de mi vida que he cerrado.

Patricia es una de las psicólogas de nueva generación que se prodiga en las redes alcanzando a más de un millón de personas. Asegura que su éxito se debe a que “comunico fácil. A la gente le llegan conceptos de Psicología que pueden ser muy complejos, pero de forma muy sencilla. Además, mis consejos suelen ser bastantes prácticos y el público cuando los lee, sabe qué hacer con ellos. Intento ser una persona muy cercana, comedida, prudente y no suelo crear polémicas, ni adoptar posturas extremas. Creo que divulgo mucho contenido que tiene valor de una manera gratuita”, asegura Ramírez.

“Cualquiera que se asome a mis redes sociales tiene la oportunidad de ver muchos temas de autoestima, de pareja, de educación, de motivación, también relacionados con la ansiedad, con el bienestar o con otras emociones, y a partir de ahí puede generar cambios en su vida. De hecho, hay mucha gente que me dice: ‘Patri cada mañana cuando te leo parece que me escribes a mí, me lees la mente...’

“Siempre he dicho que yo trato de la ‘Psicología de la vida cotidiana’ y creo que la gente se identifica enseguida con lo que divulgo. Siente que eso parece que está escrito también para él y es fácil abrir los ojos, reflexionar y ver cómo eso puede mejorar la vida”, concluye.

PREGUNTA: ¿Qué nos ha ocurrido a raíz del confinamiento y la pandemia? ¿Se han agravado los casos de ansiedad y estrés?

RESPUESTA: Claro que han aumentado los casos, porque cambiaron radicalmente nuestros estilos de vida. Antes, las personas salían tranquilamente a la calle y allí, había muchas fuentes de bienestar como el trabajo, el café con los compañeros, socializar con los amigos, practicar deportes al aire libre, salir de vacaciones, llevar a nuestros niños a actividades, ver a nuestros mayores…

Y todo esto se corto de golpe y apareció la incertidumbre de no saber cuándo iba a acabar. De hecho, aún hoy está pegando los últimos coletazos. Nos confinó en casa. Aunque también aparecieron actividades positivas que habíamos dejado de hacer y valorar porque íbamos a un ritmo muy acelerado…

Lo cierto es que la pandemia ha pasado factura y hemos visto un incremento de pacientes. Es verdad que también durante la Covid-19 se ha hablado mucho de Psicología y de bienestar emocional, se han normalizado en cierto modo estos conceptos y se ha pedido ayuda de cosas que estaban pendientes en el pasado...

Es un libro para cuidarnos, para responsabilizarnos de nuestras emociones, para elegirnos, para no depender de la aprobación de los demás y para no depender de las decisiones de otras personas.

Acaba de publicar Cuenta Contigo en su versión ilustrada, ¿cuál es el objeto del libro y a quién se dirige?

Efectivamente la edición ilustrada acaba de ver la luz. Es mi libro favorito y quisimos hacer una edición especial que ha quedado preciosa. Con este volumen buscamos que la gente aprenda a ‘quererse más bonito’. En él trabajamos desde cómo tener un pensamiento más útil a cómo dedicar más tiempo a tus innegociables, qué hacer para trabajar tu confianza y tu autoestima, qué ocurre cuando tu estás abajo y te ves incapaz de tirar…

Es un libro para cuidarnos, para responsabilizarnos de nuestras emociones, para elegirnos, para no depender de la aprobación de los demás y para no depender de las decisiones de otras personas.

“Tu eliges con cada paso y con cada pensamiento, y tus elecciones te hacen sufrir o disfrutar. Puedes elegir más de lo que te imaginas, pero para ello tienes que desprenderte de la dependencia de personas, valoraciones y resultados. Y contar que elegir conlleva fracasar, críticas y también aplausos y libertad. Si ‘cuentas contigo’ aprenderás el valor de decidir por ti mismo. Si ‘cuentas contigo’ te podrás acercar a la serenidad y el equilibrio. Y para ello, no necesitas ni un gran coche, ni una mansión, ni estrenar zapatos nuevos, ni tampoco tener el último modelo de móvil. Solo necesitas que tus deseos, responsabilidades y valores estén alineados y en equilibrio”, asegura la psicóloga en su libro.

Entre las terapias que recomienda en el libro destacan algunas con nombres tan curiosos como caballo – secretaria y Teresa de Calcuta, ¿cuéntenos en qué consisten?

Ambas terapias son nombres que vienen de anécdotas. Terapia de Teresa de Calcuta se basa en el aprendizaje por observación, y ahí pido a la gente algo tan sencillo como que cuando quieras tener una habilidad, como decía el padre de la psicología William James, que actuaras como si ya la tuvieras, porque las personas tenemos capacidad para repetir o copiar actitudes de otras personas que admiramos o valoramos, y al copiarla e incorporarlas a nuestro repertorio de conducta, terminamos por convertirlas en hábitos y comportarnos de esa manera que deseamos.

Y la terapia del caballo-secretaria se refiere a cómo hablamos de nosotros mismos, y lo importante que es aprender a detectar todas nuestras virtudes y competencias, porque si no hablamos bien de nosotros mismos y no reconocemos todo lo bonito que llevamos dentro, los demás tampoco lo van a saber apreciar. Gran parte de la autoestima es la visión que tenemos de nosotros mismos y actuamos en función de esa visión.

Las personas estamos configuradas para obtener placeres a corto plazo y renunciar a las cosas que nos molestan. Es decir, salir a correr te incomoda, frente al placer de quedarte en el sillón. Entonces tenemos que trabajar cómo conseguir esas metas.

Patricia no dices que aprendamos a responsabilizarnos de nuestros pensamientos y objetivos, de lo que nos pase… ¿Y si en realidad somos un poquito vagos, y por eso le echamos la culpa de todo al vecino?

Lo primero que hay que hacer es trabajar el autoconocimiento y reconocer que queremos una serie de objetivos, para los que no estamos preparados ahora, porque requieren esfuerzo y tiempo que no tenemos. Así pues, vamos a buscar otras vías para alcanzarlos.

Las personas estamos configuradas para obtener placeres a corto plazo y renunciar a las cosas que nos molestan.

Es decir, salir a correr te incomoda, frente al placer de quedarte en el sillón. Entonces tenemos que trabajar cómo conseguir esas metas, cómo aprender a establecer objetivos, cómo buscar nuestro sentido, como planificarlo, cómo dejar de hablar con ‘ese diablito’ que tenemos en la cabeza que nos dice: ¡Quédate en el sofá!

Existen estrategias para trabajar nuestra parte vaga, para entrenar nuestro autocontrol y nuestra fuerza de voluntad.

¿Cómo es de poderoso el pensamiento?

Para mi, el pensamiento es lo más poderoso que existe. La manera que tenemos de hablarnos de sentir y de actuar. En Psicología tenemos esa triada formada por pensamiento, emoción y conducta. Lo que tu te dices a ti mismo, termina por convertirse en realidad. No en plan pensamiento mágico, no. Sino que al decirte: “Estoy preparado para esto” pones el foco en tus habilidades, en el material que tienes preparado, en dar lo mejor que tienes en ese momento.

Por el contrario, si piensas: “Voy a meter la pata y me voy a bloquear”, seguro que estarás pendiente de esos estímulos, y normalmente aquello que nos decimos configura la imagen que tenemos de nosotros mismos, nos ayuda a sentir de esa manera, y también nos ayuda a actuar.

No se trata de tener un pensamiento ‘superpositivo’ en plan naif. Lo que quiero es un pensamiento útil, que nos ayude a enfocarnos en aquello que queremos conseguir.

También defiende el autocuidado...

El autocuidado es una conexión contigo. No confundamos autocuidado con egoismo o estar priorizando. Simplemente en esta vida, en la que todo va muy acelerado, en la que hemos dejado de pensar en nosotros, en la que a veces no sabemos qué nos da placer o serenidad, tenemos que parar y conectar. Y en ese espacio, tenemos que tener diariamente una serie de rutinas que nos hagan sentir bien, que equilibren nuestras emociones.

Este autocuidado puede estar relacionado con conductas muy básicas como hacer ejercicio, dedicar unos minutos a la meditación, tus rutinas de belleza, cuidar los hábitos de vida saludables como ir a descansar y priorizar tu descanso.

Y el autocuidado también incluye gastar dinero en ti, en un spa, en un retiro de fin de semana, en salir a cenar con tus amigas una vez a la semana y echarte unas risas... Todo eso es autocuidado, es conectar contigo con actividades que te producen placer y te generan bienestar emocional.

En su blog, también dedica espacio a los más pequeños, ¿cómo evitar que nuestros hijos se comporten con agresividad?

Esto daría para otro libro... Lo primero que recomendaría es no tener cerca modelos de agresividad y violencia en casa, tales como levantar la voz, exigirles o ser autoritarios con ellos. Y si ven imágenes de agresividad, que seguro que las verán, hablemos con ellos y expliquemos un poco que existen otras maneras de resolver los conflictos.

A los niños no les puedes decir: ¡No le pegues a tu hermano! Y ya está. Es normal que lo hagas, pero además, hay que decirle cómo resolver el conflicto con el hermano y darle una serie de pautas.

En un mundo tan cambiante, tan agresivo, guerras, pandemias, es difícil ser feliz, ¿cómo podemos alcanzar al menos la tranquilidad?

Por ejemplo, con temas de autocuidado como meditar un rato, poner la atención en la parte que controlamos de la vida, trabajar nuestra autoeficacia, saber en qué medida controlamos el entorno que tenemos, desconectar un poco de tanta noticia negativa.

Tenemos que estar informados, pero no sobreinformados, y por supuesto, realizar actividades que nos hagan sentir bien, sobre todo cuando nos llega demasiada información tóxica de nuestro alrededor.

