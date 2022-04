Siri Hustvedt en 'Madres, padres y demás': "La maternidad es una camisa de fuerza cultural"

"Cuando Sophie no tenía ni dos años hicimos un viaje en familia. No recuerdo desde qué aeropuerto salíamos ni adónde nos dirigíamos. Sé que estaba agobiada y cansada, y que bajaba por una escalera mecánica con mi hija en su sillita y rodeada de bultos voluminosos. Mi marido estaba un poco atrás. De repente, Sophie se tambaleó hacia delante y en un segundo aterrador vi que no estaba abrochada".

"La agarré y tiré de ella hacia atrás, y se evitó el desastre. Un hombre de negocios que se deslizaba por mi lado con un pequeño maletín rectangular fue testigo del percance y me lanzó una mirada que nunca he olvidado. Era una mirada de asco, y la vergüenza que sentí fue tan grande que hasta ahora nunca lo había contado. En sus ojos me vi a mí misma: un monstruo de negligencia, la mala madre", escribe Siri Hustvedt.

La escritora, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2019, ha publicado en España recientemente su nueva obra Madres, padres y demás (Seix Barral). En ella, trata cuestiones de especial relevancia en la actualidad como el feminismo, el papel de la maternidad o la misoginia en el arte o la filosofía a lo largo de la historia.

En una rueda de prensa que la autora ha concedido para la publicación del libro en España, Siri Hustvedt ha explicado las intenciones que recoge esta obra así como las experiencias personales que se reflejan. Estas vivencias es un tema que aborda de manera poliédrica a través de ensayos sobre su relación con su madre, con su abuela, su hija, así como sobre sus vivencias o lecturas de escritoras o artistas que siempre están presentes de alguna manera en su obra: Jane Austen, Emily Brontë y Louise Bourgeois.

Revisando la maternidad

"La maternidad se ha ahogado y se ahoga en tantas barbaridades sentimentales con tantas reglas punitivas sobre cómo actuar y qué sentir que sigue siendo una camisa de fuerza cultural incluso hoy. Es una metáfora muy meditada", afirma Siri Hustvedt en su libro.

Seix Barral

Esta es una de las afirmaciones más comentadas del libro. De esta manera, se intenta revisar el concepto de maternidad, que durante tantos años ha intentado representar un ideal erróneo. "La cultura sigue haciendo mucho hincapié en el sacrificio que supone la maternidad. Lo que está mal es que eso se había considerado trabajo de la mujer", ha declarado la autora.

A través de la figura de su abuela paterna, explica cómo funcionaban los esquemas que se esperaban de una mujer en la época. "Qué oportunos han sido los tópicos y las historias sobre la calidez, la bondad, la abnegación y el sufrimiento conmovedor de la abuela, contados y vueltos a contar para consolar a las generaciones posteriores y neutralizar toda amenaza de sus contrarios. Tillie era una mujer difícil. No reprimió su rebelión ni combatió su risa mordaz o su alegría abierta. No disimuló su furia cuando le sobrevenía".

Con este relato, Siri Hustvedt pretende derribar el prototipo de madre que se ha intentado instaurar en la historia. Y también lo hace con su experiencia propia: "En el mundo en el que crecí, la cuidadora principal era casi siempre la madre biológica, pero esto no es una verdad universal. La maternidad solitaria no es la norma".

Pasado, presente y futuro del feminismo

La escritora escribe con un enfoque retrospectivo en esta obra para revisar cuántas veces en su vida personal ha sufrido las consecuencias de la sociedad patriarcal en la que nos encontramos. Sin embargo, no se olvida del presente. Para ello, en la rueda de prensa, ha contestado a las preguntas de los periodistas sobre la situación actual del movimiento feminista.

GTRES

En una de ellas, se le ha preguntado sobre su opinión acerca de la celebración de dos manifestaciones simultáneas en el 8 de marzo. A esta cuestión, Siri Hustvedt ha declarado: "El feminismo siempre ha estado divido". No obstante, ante una de las controversias que ha causado esta división, la autora ha mostrado su postura de manera clara. "El feminismo debe abrazar el género fluido", ha afirmado.

La masculinidad tóxica es otro de los aspectos que Hustvedt ha querido resaltar. Para la escritora, este es otra de las claves para entender cómo está operando la sociedad hoy en día. "Hay hombres heterosexuales que están muy obsesionados con demostrar su masculinidad", ha declarado en esta rueda de prensa.

Por desgracia, como la escritora ha comentado, existen determinadas fuerzas que hoy intentan desacreditar este movimiento histórico por los derechos de la mujer. "La derecha o la ultraderecha está furiosa por el auge de la mujer o gente de color", ha señalado. Pero, como la americana ha explicado, este hecho no ha causado el desprecio de otros perfiles por lo que no debería ser motivo de incomodidad.

Sin embargo, Siri Hustvedt se reafirma en su posición. "Reconocer lo que está pasando ya es liberador". Para la escritora, es muy importante ser consciente del momento en el que vivimos. Ella misma, en su trayectoria profesional, ha comprobado de primera mano los resquicios discriminatorios que siguen existiendo. Por ejemplo, ante la inteligencia femenina: "La mujer se supone que no ha de saber más que el hombre. Yo y mi conocimiento somos una bofetada en la cara de las jerarquías preestablecidas".

Sigue los temas que te interesan