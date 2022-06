Cuatro novelas y cuatro vinos por y para mujeres: "Ambos llevan un proceso de tiempo y dedicación"

Noticias relacionadas Cinco novelas y cinco perfumes para leer y oler este mes del libro

¿A qué saben los libros? Amargos, dulces, secos… la vida tiene muchos matices. Al igual que cada historia tiene un olor, cada botella cuenta su historia. La del momento en que se bebe y la del proceso de su creación y la naturaleza que interviene en la cosecha. Cuatro mujeres de referencia nacional como la escritora María Dueñas, la estilista Fiona Ferrer, la bodeguera Mariona Jarque y la enóloga Laura Montero nos dan las claves para elegir y maridar un buen vino con aroma literario y en femenino.

¿Qué tienen en común un libro y un vino? “Ambos requieren un proceso, necesitan tiempo y dedicación, atención, cuidado y afecto. Y una vez están terminados, ambos llegan a sus destinatarios y proporcionan sensaciones enormemente gratas”, expresa la escritora María Dueñas.

En sus obras, la presencia del vino es notable. De hecho, algunas de ellas giran en torno a ese eje, como es el caso de La Templanza (Planeta, 2015), que habla de los vinos de Jerez en el siglo XIX. En otras, como Misión Olvido (Temas de hoy, 2012), se habla de los viejos misioneros franciscanos españoles que llevaron las primeras cepas a California. En Las hijas del Capitán (Planeta, 2018) se mencionan las tiendas españolas en Nueva York a las que acudían nuestros inmigrantes a comprar vinos de su tierra para celebrar la Navidad o las fechas especiales.

“Y en multitud de escenas en todos mis libros, mientras los personajes conversan, leen, comen o piensan, los vemos disfrutando de una copa de vino”, añade María.

Si la portada de un libro ayuda a decidir, también la etiqueta de un vino lo hace. María Dueñas nos recomienda su última novela, Sira (Planeta, 2021) con la nueva etapa y etiqueta de Ramón Bilbao apostando por la sostenibilidad con botellas más ligeras y papel ecológico.

“Libros y vinos casan muy bien, y colaborar con una bodega es algo hermoso. Se trata de unos vinos excelentes y muy conocidos, muy cercanos. Me gusta además la idea de una bodega tradicional que crece y se transforma, se adapta y se expande sin perder sus raíces y su alma”, explica María Dueñas.

María Dueñas, escritora de 'Sira', nos recomienda Ramón Bilbao.

- Vino: Ramón Bilbao Crianza 2018. - Libro: Sira de María Dueñas.

Ya se sabe que compartir es de guapas. Por eso, el artículo de hoy dirigido por y para mujeres comparte también las propiedades beneficiosas que el vino tiene en el organismo. Como dicen los estudios: quema de grasas, antiaging, liberador de endorfinas, fortalecedor de la memoria.

Fiona Ferrer, escritora de la novela La Estilista (La esfera de los libros, 2021), sabe mucho de cómo cuidarse para vivir siempre joven y nos recomienda Pure, un vino bajo en azúcares. “Me gusta cuidarme, pero no prescindo de una copa de vino. Pure, al tener la mitad de calorías que un vino tradicional, es sin duda es una buena opción”, desvela Fiona. Blanco, rosado o tinto, este divertido vino es una alternativa más saludable, sin carbohidratos y azúcares, y bajo en calorías.

Pregunta: ¿Cuándo te gusta compartir una copa de vino?

Respuesta: Me encanta llegar a casa y servirme una copa de vino. Sentarme frente al ordenador y repasar todo el trabajo del día. De esta forma, termino lo que queda pendiente de una forma relajada y saboreando el momento.

¿Con qué mujer te gustaría compartir una copa de manera relajada?

Todas las mujeres me inspiran, pero si solo pudiera elegir una, me tomaría una copa con Su Majestad la Reina Doña Sofía, y si además se uniera la reina Doña Letizia, sería un buen tándem.

Fiona Ferrer, escritora de 'La Estilista', nos recomienda Pure.

- Vino: Clos de l’Obac 2010. - Libro: La Esti Lista de Fiona Ferrer.

“El mejor vino, como el mejor libro normalmente, es aquel que encaja en el momento justo, la compañía, las circunstancias y el entorno” dice con mucho criterio Mariona Jarque, fundadora de Clos de l’Obac, que cuenta con vinos catalogados entre los 100 mejores vinos del mundo.

“Aunque obviamente, debe de estar bien elaborado, tener personalidad y, sobre todo, alma. Me interesa especialmente la armonía, entendida como resultado final entre equilibrio, finura y elegancia. Cómo no, suelo tener curiosidad por conocer al elaborador y su historia, porque aún que parezca que no sea lo relevante, muchas veces te ayuda a entender mejor el vino”, añade.

Para Mariona, los mejores son Clos de l’Obac, Miserere y Kyrie, porque los ha visto nacer, conoce cada una de sus cosechas, cada acontecimiento e, incluso, cada anécdota. “Si solo pudiera escoger uno de ellos, me quedaría sin duda con Clos de l’Obac 2010 durante una cena tranquila con Carles, mis hijos y familia o con nuestros mejores y buenos amigos”, desvela.

Lo marida con Las Herederas de la Singer (Grijalbo, 2022), un homenaje a la mujer a través de un retrato de evolución de la sociedad estos últimos años en España. “Este era un país donde hasta había que pedirle autorización al marido para hacer ciertas cosas. Es cierto que aún faltan muchas cosas por hacer y hay diferencias entre un género y otro, pero el camino se sigue haciendo”, explica optimista su autora Ana Lena Rivera.

También Mariona comparte esta visión. “El sector del vino, que estaba ocupado mayoritariamente por hombres, nos ha incorporado de forma notable. Cabe destacar que, desde mi opinión personal, seguimos teniendo la difícil tarea de conciliar nuestra vida familiar y laboral, un tema que para nada está resuelto socialmente”.

Su historia es un proyecto de vida y de vino con Los Nuevos Priorat, Priorat Pioneers o Gang of five, que es como se conoce el proyecto internacionalmente. Eran finales de los años 70 y principios de los 80, cuando El Priorat era una de las comarcas más deprimidas de Cataluña, y su marido Carles y otro matrimonio amigo crearon el proyecto que dio lugar en 1989 a su primer vino: Clos de l’Obac 89, catalogado por varios medios informativos, entre unos de los 100 mejores vinos del mundo.

Fue éste, entre otros, el detonante del resurgimiento del Priorat, actualmente reconocido mundialmente como una zona vitivinícola de gran calidad y de un entorno natural excepcional y único. Mariona, una mujer emprendedora, representa con su ejemplo a muchas mujeres que quisieron hacerse un hueco en una sociedad de hombres con su trabajo mientras también se hacía cargo de la crianza.

“De esos cuatro miembros del grupo inicial, no había nadie que tuviera conocimientos técnicos de enología, por lo que yo misma decidí volver a estudiar de nuevo y, en este caso, Técnico en Enología y Viticultura. Todo ello, mientras al mismo tiempo, me ocupaba y criaba a nuestros hijos, Guillem e Iona, sin dejar a un lado las nuevas plantaciones y todo el trabajo que representa avanzar con un proyecto tan complejo como el del Priorat y en concreto el nuestro, Clos de l’Obac”, explica Mariona.

Mariona Jarque, fundadora de Clos de l’Obac, nos recomienda Clos de l’Obac 2010 junto con 'Las Herederas de la Singer'.

- Vino: Clos de l’Obac 2010. - Libro: Las Herederas de la Singer de Ana Lena Rivera.

Como cualquier forma de arte o disciplina de diseño, la creación de un vino y la creación de un libro son el resultado de la experimentación y la innovación. Un proceso creativo del que hablan dos Monteros. La periodista Rosa Montero autora de El peligro de estar cuerda (Seix Barral, 2022), que narra la creatividad en ámbitos como la literatura, la psicología o la neurociencia. Y Laura Montero, directora técnico de Viña Meín y Emilio Rojo. Una bodega en un paraje privilegiado de Galicia que mediante un proceso creativo ecológico cuenta la historia de unas viñas que datan y están recogidas literariamente en 1158.

“Ni los vinos, ni los libros surgen de forma precipitada; resultan a partir de procesos a menudo prolongados. El nuestro elige poder mostrar al mundo la mejor versión de esta variedad en una zona en la que no se trabaja en ecológico para reflejar la personalidad del lugar, mediante el suelo, la orientación, el desnivel, la poda en verde”, explica Laura Montero.

“Intervenimos en la manera en la que la planta va a ser aireada y va a reaccionar ante el sol. Son decisiones creativas y técnicas para tener unas viñas sanas que den su mejor versión. No nos interesa la cantidad, sino la calidad de la uva en su equilibrio perfecto. Es un proceso creativo mágico que depende de la naturaleza y que nos proporciona una identidad única”, añade.

Laura Montero, directora técnico de Viña Meín y Emilio Rojo nos recomienda 'El peligro de estar cuerda' de Rosa Montero.

- VINO Gran Meín Castes Brancas 2019. - Libro: El peligro de estar cuerda de Rosa Montero.

