Prepara tu cuerpo para el verano en 7 semanas de forma saludable y completa (2 de 7)

Como te adelantamos en la primera entrega de consejos para prepararte para el verano de la forma más completa, continuamos ofreciéndote en esta segunda entrega la visión de diferentes profesionales, tratando las diferentes temáticas que anunciamos: ejercicio físico, alimentación, salud mental, cuidado de la piel, cuidado del pelo, armario y recomendaciones de libros.

Así podrás continuar poniendo en práctica estos procesos de la mano de MagasIN huyendo de la tóxica operación bikini. Siempre debemos tener en cuenta que cada caso personal es diferente y que puedes adaptar estas recomendaciones a tu día a día y tu estilo de vida.

Semana 2 de 7:

Ejercicio físico

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la semana pasada, seguiremos una línea similar. Respecto a la actividad física, se trata de llevar una vida activa, donde si nos gusta correr, corremos, si nos gusta hacer yoga, hacemos yoga, si nos gusta ir al gym, vamos al gym, y si no, pues podemos andar, pero no por imponer una obligación, sino por disfrutar de cada unos de esos momentos que dedicamos a nosotros mismos y a mantenernos saludables.

Información proporcionada por Ana Belén Benito Lacón, personal trainer y profesional de nutrición deportiva.

Alimentación

En esta semana es hora de centrarnos en nuestra alimentación, a estas alturas tenemos muy claro que no es necesario estar toda la vida a dieta, una tras otra, porque esto nunca funciona. Lo que realmente funciona es llevar una dieta variada y equilibrada, donde nuestro consumo habitual de alimentos sean proteínas, frutas, verduras, hidratos de carbono y grasas saludables, debemos llevar una dieta variada y equilibrada, no hay alimentos buenos o malos, se puede comer de todo pero sin abusar de ciertos alimentos, no hay porque eliminarlos de nuestra dieta.

La clave está en mantener una alimentación saludable, donde no se prohíban ciertos alimentos, sino donde nos ajustemos a las cantidades necesarias de cada persona, dejemos de pensar que existen alimentos buenos o malos, no es así, siempre y cuando se tomen en su justa medida.

También tenemos que tener en cuenta que nos puede resultar difícil coger el hábito de llevar una dieta variada y equilibrada, una alimentación saludable, por ello en estos casos podemos contar con la ayuda de nutricionistas para poder aprender y llegar a conseguir nuestro objetivo

Información proporcionada por Ana Belén Benito Lacón, personal trainer y profesional de nutrición deportiva.

Salud mental

Esta semana te propongo que des la bienvenida a la lentitud que caracteriza el periodo estival, que bajes las revoluciones, cuelgues en el ropero de invierno tu traje de correcaminos y te pongas el traje de tortuguita. Las prisas no son sexis y la lentitud es nuestra mejor aliada si queremos vivir en plenitud.

Párate un momento y observa la enorme sensualidad que existe en tu vida cuando eres capaz de dejar de ir corriendo como pollo sin cabeza. Si estás en la playa, date cuenta de que contemplar el movimiento de las olas, del sonido del mar o de la brisa que acaricia tu piel es terriblemente bello y, además, es gratis.

Observa cómo la naturaleza sigue sus ritmos y no va de acelerada por la vida.

Descubre el erotismo de lo lento y cómo las prisas son todo lo eficaces que quieras cuando se trata de vivir una contra reloj, pero nada afrodisíacas cuando se trata de entregarse al placer de saborear el momento, de saborear la riqueza de la vida.

Información proporcionada por Alejandra Sánchez Yagüe, fundadora y CEO de Mindtraining, organización dedicada al entrenamiento mental, desarrollo personal y organizacional y compuesta por un equipo de expertos en Psicología, Mindfulness, Coaching, Programación Neuro-lingüística y Neurociencias.

Cuidado de la piel

Tras el diagnóstico personalizado lo imprescindible es que realicemos una exfoliación completa de la piel del rostro y el cuerpo. ¿Por qué? Porque de esa manera no solo logramos limpiar la piel a fondo, sino porque logramos que se vuelva más receptiva a tratamientos los tratamientos o cosméticos posteriores y facilitan la penetración de los principios activos que cada tipo de piel requiere. Luego, podemos mantener una acción exfoliante con la periodicidad que nos aconseje el experto que nos analice la piel.

Cuidado de la piel.

Información proporcionada por Paz Torralba CEO de The Beauty Concept.

Cuidado del pelo

Para el cabello, el segundo paso que aconsejo es que nos cometamos a un protocolo detox capilar porque, al igual que haremos con la piel, logramos trabajar con ingredientes que van a limpiar a fondo, a fortalecer la fibra capilar y a rejuvenecer el cabello en su totalidad.

De esta forma, le proporcionaremos las herramientas necesarias para que recupere su vitalidad y suavidad y, a la vez, consigamos prepararlo para los cambios de temperatura, el sol o el agua de mar. Es un tratamiento que, además, aconsejo que se realice a la vuelta de las vacaciones porque todos sabemos que solemos abandonar ciertas disciplinas que debemos recuperar en septiembre, pero protocolos así nos lo ponen aún más fácil.

Información proporcionada por Paz Torralba CEO de The Beauty Concept.

Armario

Decididas a dar el paso para hacer este cambio de armario, lo ideal es buscar un día de descanso, que no tengas compromisos y que le puedas dedicar tiempo de calidad, porque de lo contrario te auguro que no terminarás nunca y dejarás todo a medias. Te lo digo por experiencia, vas sacando alguna cosa, mezclando los vestidos de verano con las chaquetas de lanas y al final acabas con un popurrí de prendas en tu armario nada apetecible.

De cómo ordenes todas prendas bonitas de temporada dependerá el éxito de este proceso y por supuesto de tus estilismos de este verano. ¡Ah! y sobre todo dirás que NO a las compras compulsivas. Así que hazte con unas buenas bolsas y cajas de almacenaje. Vacía el armario paso a paso y retira todo aquello que ya no vale.

Información proporcionada por Ana Gamallo, asesora de imagen.

Libros y lecturas

Te recomendamos El sendero de la sal de Raynor Winn (Capitán Swing, 2021). Se trata de una historia fascinante escrita a modo de memoria sobre perderlo todo y encontrarse entre los elementos del mar y el cielo. Un relato real y honesto de asunción del dolor y el poder terapéutico del mundo natural.

En pocos días, Raynor se queda sin casa, sin trabajo y descubre que su marido de 32 años sufre una enfermedad terminal. Sin nada que perder y con poco tiempo, deciden caminar las 630 millas de la ruta costera del suroeste: de Somerset a Dorset. Casi sin dinero para comida y llevando solo lo esencial para sobrevivir a sus espaldas, viven salvajes en el antiguo y degradado paisaje de acantilados, mar y cielo. Sin embargo, a través de cada paso, cada encuentro y cada prueba en el camino, su viaje se convierte en una experiencia única.

El best seller es una representación del hogar y cómo se puede perder, reconstruir y redescubrir de formas inesperadas.

Recomendación del equipo de MagasIN.

