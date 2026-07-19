La Familia Real, en una imagen histórica: su primer partido de fútbol juntos para apoyar a España en la final del Mundial

España es plural, diversa, larga y ancha. España es hermosa, contradictoria y única. España tiene su lengua madre, sus dialectos y sus sublenguas —la jerga entre amigos y familia—.

España es poderosa y, algunas veces, amante de lo suyo. Y cuando faltan apenas 400.000 nacimientos para llegar a la cifra de 50 millones de españoles, nuestro país tenía hoy, 19 de julio, por fin, algo que ponía de acuerdo a todos: el deseo de victoria de La Roja en el Mundial de 2026.

España también tiene a sus máximos representantes. Y hasta el MetLife Stadium de Nueva Jersey han viajado los reyes Felipe VI y Letizia y sus dos hijas, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y la infanta Sofía.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Toló.

Minutos antes de que los soberanos y sus hijas llegaran al palco, desde las redes sociales de la Casa de Su Majestad el Rey han enviado un mensaje de orgullo y aliento para La Roja.

"La final de este Mundial no es sólo un partido. Es una ilusión compartida que une a todo un país y emociona también a quienes en todo el mundo llevan a España en el corazón", comenzaba el comunicado.

Y concluía: "Hoy, millones de personas os acompañan y sueñan junto a vosotros. ¡A por la victoria!".

La primera imagen de la Familia Real casi al completo —recordemos que los reyes Juan Carlos y Sofía aún forman parte de ese núcleo duro— regala al mundo un recuerdo histórico.

Los miembros de la Familia Real hablan para TVE desde Nueva York, a pocos minutos del inicio del partido entre España y Argentina del Mundial 2026 // Imagen: RTVE. pic.twitter.com/JKMtP2Epvc — Jose Moreno (@Josemn1_) July 19, 2026

Felipe, Letizia, Leonor y Sofía han asistido por primera vez a un estadio para disfrutar de un partido de fútbol —al menos, públicamente—, y no ha sido para uno cualquiera, sino para la gran final de la Copa del Mundo 2026.

También han querido tener los Reyes, la Princesa y la Infanta unas palabras para las cámaras de Televisión Española.

"Con nervios, pero también con confianza. Una final espectacular entre dos países hermanos, dos grandes naciones y con dos increíbles selecciones. Confiemos en que caiga de nuestro lado", ha declarado el Rey.

Los reyes Felipe y Letizia en el palco junto a Pedro Sánchez. Tom Weller Gtres

"Sólo queda ganar, y que todos juntos podamos reconocernos en esa misma alegría", añadía la Reina. "Muy felices de estar aquí los cuatro juntos", apuntaba Leonor. "Con mucha ilusión y ojalá ganemos", concluía Sofía.

Para la ocasión, doña Letizia ha seleccionado un vestido rojo de Adolfo Domínguez que lleva en su vestidor tres años.

La princesa Leonor y la infanta Sofía junto a Carlos Cuerpo en el palco del MetLife Stadium. Lavandeira Jr. EFE

Lo estrenó en 2023 con motivo del Día de la Salud Mental y ahora lo ha recuperado para apoyar a la Selección Española de Fútbol, confirmando que se trata de una prenda atemporal que siempre funciona.

Además, es un guiño a la firma española que justo este 2026 cumple justo 50 años.

Los reyes Felipe y Letizia han sido ubicado en palco por blindado por seguridad. Lavandeira Jr. EFE

El rey Felipe ha portado una corbata en color rojo. Y en el mismo tono carmesí han llevado Leonor y Sofía un pantalón y una blusa, respectivamente.

Por cuestión de seguridad, los monarcas, junto a los presidentes Trump y Sánchez, y también la primera dama, Melania Trump, han sido ubicados en un palco blindado.

La reina Letizia, al ver a sus hijas al otro lado del cristal, con toda naturalidad, ha levantado las manos asumiendo que vería el partido separada de la Princesa y la Infanta.

La Familia Real y el fútbol

Desde el inicio de su reinado en 2014, don Felipe ha acudido a ocho partidos en solitario. El más reciente, antes de esta gran final, tuvo lugar en México, donde España y Uruguay se enfrentaron el pasado 26 de junio.

En una novena ocasión acudió con la infanta Sofía, al España-Inglaterra disputado el 14 de julio de 2024 en Berlín (Alemania).

Por su parte, Su Majestad la Reina doña Letizia y la princesa de Asturias han debutado hoy en un partido de la Selección Española masculina de fútbol.

No obstante, en 2010, Felipe y Letizia, como príncipes de Asturias, se desplazaron hasta Johannesburgo (Sudáfrica) para asistir a la final en la que España se alzó con la Copa del Mundo.

Asimismo, la reina Letizia y la infanta Sofía representaron a la Familia Real en el España-Inglaterra que ganó la selección española femenina en Sídney (Australia), el 20 de agosto de 2023.

Hasta el momento, la princesa de Asturias y la infanta Sofía han asistido juntas a dos partidos de la selección española femenina: el partido Dinamarca-España del 16 de julio de 2022 en Londres y el Inglaterra-España del 27 de julio de 2025 en Basilea (Suiza).

Allí, Leonor y Sofía coincidieron con el príncipe heredero Guillermo de Inglaterra y con su segundogénita, la princesa Charlotte.

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