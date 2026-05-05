La princesa Leonor da un paso más en la aviación militar: visita el Ala 14 y vuela en un reactor de combate

Su Alteza Real la princesa de Asturias en la cabina de un reactor Eurofighter (C.16). Casa de Su Majestad el Rey Casa de Su Majestad el Rey

Exactamente una semana después de conocerse que la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, surgen nuevas imágenes de la heredera en una de las últimas maniobras de su formación militar.

Si bien la futura reina de España se encuentra en la Academia General del Aire en San Javier, Murcia, el pasado 21 de abril visitó, junto a sus compañeros de cuarto curso, el Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio con sede en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete).

Allí pudieron comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter (C.16), que tienen como misión garantizar la seguridad del espacio aéreo tanto en territorio español como en misiones de la Alianza Atlántica.

En los hangares de la Base Aérea de Los Llanos. Casa de Su Majestad el Rey

Además, la princesa Leonor y sus compañeros presenciaron una exhibición aérea y visitaron los hangares donde se da apoyo a su funcionamiento. En la base se desarrolla el Programa de Liderazgo Táctico (TLP, Tactical Leadership Programme de la OTAN), dentro del que se proporciona entrenamiento aéreo avanzado a los pilotos.

El objetivo de la visita a Albacete es que los alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) puedan conocer de primera mano la operativa de las unidades del Ejército del Aire y del Espacio.

Un día después, el miércoles 22 de abril, en la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23 de la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), Su Alteza Real la princesa de Asturias tuvo la oportunidad de volar en un avión reactor F-5.

Su Alteza Real en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz). Casa de Su Majestad el Rey

Lo hizo junto a un instructor del Ala 23, para conocer la preparación de los alumnos de quinto curso, dentro de la formación incluida en su plan de estudios.

En Badajoz se instruye a los pilotos en el avión F-5, un avión de combate que en España se utiliza para la enseñanza del curso de Caza y Ataque.

Su Alteza Real, justo antes de iniciar su vuelo en el F5. Casa de Su Majestad el Rey

La formación militar de la princesa Leonor

La princesa Leonor da un paso más en la aviación militar: visita al Ala 14 y vuela en un reactor de combate

De acuerdo al Real Decreto 173/2023, de 14 de marzo, por el que se regula la formación y carrera militar de Su Alteza Real la princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, esta enseñanza contempla tres cursos académicos que se desarrollan sucesivamente en la Academia General Militar (AGM), Escuela Naval Militar (ENM) y Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

Durante el primero de esos tres ciclos, el curso académico 2023-2024, recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso de la AGM, integrándose con los alumnos de segundo curso, la 82ª promoción de la Academia General Militar, a partir de su Jura de Bandera.

Continuó esta instrucción, el curso académico 2024-2025, en la Escuela Naval Militar, incluyendo el crucero de instrucción a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, junto a los alumnos de tercer curso de dicha escuela, los pertenecientes a la 427ª promoción de la ENM.

Los alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) conocen, a través del Coronel en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete), Diego José Sánchez Caamaño, el funcionamiento del Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio (EA). Casa de Su Majestad el Rey

En el curso académico 2025-2026 ha estudiado con los alumnos de cuarto de la Academia General del Aire y del Espacio, los de la 78ª promoción de la AGA.

En julio de 2026 se habrán completado los tres cursos de formación militar, en la AGM, la ENM y la AGA, que exigía el mencionado Real Decreto, con la obtención de los empleos militares de alférez alumna del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de fragata alumna de la Armada. Está previsto que el ascenso a alférez de fragata alumna salga publicado en el Boletín Oficial del Estado al finalizar este curso.

La promoción de Su Alteza Real la princesa de Asturias (de la 82ª promoción de la AGM, la 427ª promoción de la ENM y la 78ª promoción de la AGA) hará el último de los cinco cursos incluidos en sus planes de estudios durante el curso académico 2026-2027, estando prevista su finalización en julio de 2027.

Será en ese momento cuando la princesa Leonor reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, participando en las correspondientes ceremonias de entrega de dichos reales despachos, en Zaragoza, Marín y San Javier, como parte de sus respectivas promociones.