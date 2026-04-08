La cita de la reina Letizia y Yolanda Díaz para celebrar el talento joven: su curiosa coincidencia de estilo

La Reina y la vicepresidenta del Gobierno en la Camara de Comercio de España. Europa Press

Un día lluvioso en Madrid para el primer acto de la semana de la Reina que sabe a cumpleaños y a frescura: preside el acto del décimo aniversario del programa Talento Joven de la Cámara de España bajo el lema '10 años promoviendo el Talento Joven'.

Este es un programa que la entidad puso en marcha en 2015 para mejorar la empleabilidad de un sector de la población que engloba a personas con más de 16 años y menos de 30.

La gran conexión de Letizia con estas generaciones es evidente y se demuestra en muchas de sus apariciones públicas con adolescentes y millennials como protagonistas: todos quieren hablar con ella y hacerse una foto. La consorte española ejerce con maestría la tarea de servir de puente entre la Corona y los jóvenes.

La Reina es aplaudida a su entrada. Gtres

Por eso, este compromiso de su agenda institucional le va como anillo al dedo. Destacar que la iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea y, a través de ella, la Cámara de Comercio de España ofrece una serie de acciones directas adaptadas a las capacidades y necesidades, para que los jóvenes obtengan la formación y cualificación necesarias, adaptadas a las demandas empresariales para favorecer sus posibilidades de inserción laboral.

En sus diez primeros años de funcionamiento, el programa ha atendido a más de 250.000 beneficiarios y ha contribuido a la creación de 100.000 empleos.

Ofrece itinerarios personalizados (orientación, formación y acompañamiento) para favorecer la inserción laboral o el autoempleo, que están centrados en la cualificación profesional y el acercamiento al tejido empresarial.

En el acto de este miércoles 8 de abril en Madrid también ha estado presente Yolanda Díaz, que ha entrado en la sala con la Reina y se ha sentado a su lado. Ambas vestían traje de chaqueta, un 'uniforme de trabajo' que parece haberse impuesto tanto en las políticas como en las monarquías.

Letizia y Yolanda Díaz, ambas de traje. Europa Press

La vicepresidenta del Gobierno, de fucsia, Su Majestad doña Letizia, con un dos piezas color arena y corte oversize y una blusa estampada con toques de rosa, firmada por Hugo Boss y de estreno, con el que ha aportado un toque primaveral al conjunto. Curiosamente, ambas iban muy combinadas en cuanto a tonalidades.

Una imagen que visualmente transmite energía vibrante, como el espíritu de este evento conmemorativo.

El jueves 9, la Reina viaja a Cataluña para presidir la reunión de trabajo con la Associació de Dones Empresàries de Lleida y la posterior entrega de los XVI Premios Ap!Lleida que reconocen a empresarias, directivas o profesionales en ámbitos relacionados con la cultura, el arte, el deporte, la comunicación y el emprendimiento.​