Letizia cambia los JJOO por festivales de cine y deslumbra con un vestido plateado ajustado al cuerpo

Mientras la Princesa Leonor y la Infanta Sofía acompañan a los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de París, la Reina ya se encuentra en Mallorca.

Letizia preside esta noche lo que se ha convertido ya en una especie de tradición para que dé comienzo a los días de estancia de la Familia Real en Palma: la gala de clausura del 'Atlántida Mallorca Film Fest'.

Lo cierto es que desde que comenzó a asistir a este acto en 2019, nos ha dejado looks muy comentados, como el del año pasado, cuando Letizia quiso tirar de fondo de armario y recuperar uno de sus vestidos bohemios más sugerentes. En concreto, recicló un diseño semitransparente en tul plumeti de color negro, que tenía finos tirantes y una cinta marcando el talle. Esta propuesta llevaba el sello de la desaparecida firma de Inditex Uterqüe y, curiosamente, lo había estrenado en Mallorca dos años antes.

Para este 2024 ha querido dejarnos sin palabras: una Reina sexy y radiante ha lucido cuerpazo en el acto de esta noche.

La reina Letizia con el actor Michael Douglas, la presidenta balear Marga Prohens, la ministra de Seguridad Social Elma Saiz, y el director del evento Jaume Ripoll. EFE

¿El responsable? Un vestido lencero en tonos metalizados que nos ha dejado alucinados. Lo firma la marca alemana Hugo Boss. Su diseño tiene todo el protagonismo en un pronunciado escote en forma de V y con tirantes dobles en blanco y metal. El tejido parece metal líquido, en tono champán, pero que cambia con la luz. El modelo se llama Desatie y se puede encontrar en la web de Boss por poco más de 250 euros.

El look nos recuerda al estilo siempre icónico de Kate Moss en sus grandes años como modelo en los años 90. Con un patrón sencillo, marca el cuerpo de la mujer como un camisón de satén. Además, tiene algo que a Letizia le encanta: al ser de tirantes deja ver sus potentes y musculosos brazos.

Letizia en la ceremonia de clausura del Atlántida Film Festival. Chema Clares Gtres

También eran de estreno las sandalias que ha calzado esta noche, en la que ha compartido velada con uno de los veraneantes más famosos de la isla, Michael Douglas. La Reina ha calzado un modelo de Mango, con tacón sensato, debido a su dolencia en el pie, iban a juego con el vestido. Es un modelo de tiras, que se ata en el tobillo y con cierre de hebilla y punta cuadrada. Su precio en la web de 35 euros, pero quedan pocas tallas disponibles.

Letizia junto al actor Michael Douglas. Chema Clares Gtres

Y aunque los pendientes no son nuevos, sí es verdad que cuando los estrenó en junio en los Premios Barco de Vapor no supimos de qué marcan eran. Hoy sí lo sabemos. Se trata de un modelo de la firma que ha creado la actriz Bárbara Goenaga. Realizado en plata de ley y topacios, son dos rombos enlazados. Tienen un precio de 300 euros. No faltaba su anillo de Coreterno.

Nos ha encantado el detalle del bolso, una cartera de mano de lentejuelas ideales. No se lo habíamos visto nunca, pero nos parece ideal.

Con la Reina ya en la isla, a lo largo de la semana que viene, la veremos en varias ocasiones, entre ellas, durante la recepción de las autoridades de las Islas Baleares, en la que comparte protagonismo con su suegra, la Reina Sofía.