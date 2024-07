Hablamos con Lend The Label, la web donde Letizia ha alquilado su último vestido: "Envía un mensaje poderoso"

La Reina ha dado otro paso firme en su apoyo a la moda sostenible y lo ha hecho en primera persona, aprovechando un evento de tanto calado como los actos de los Premios Princesa de Girona para lanza un mensaje a través de su look. Por primera vez, Letizia ha lucido un vestido alquilado en la reunión con el consejo asesor joven de la Fundación Princesa de Girona en el Hotel Meliá Lloret. En verde, con hombreras, un precioso efecto fajín en la cintura y cadera y falda con volante, ha sido un acierto total.

Más allá de la elegancia y la belleza del patrón de la prenda, lo que importa es lo que significa. Pertenece a Aje, una firma australiana, responsable con el medio ambiente y con procesos 100% eco en todas sus prendas. Pero la Reina no lo ha comprado, lo ha alquilado en Lend The Label, una empresa española cuyo showroom se encuentra en la calle Núñez de Balboa de Madrid y que está especializada en poner al alcance de sus clientas diseños de diferentes marcas para ocasiones especiales como esta.

Magas ha hablado con las responsables de este servicio de fashion renting, que comenzó su andadura en 2021 de la mano de dos amigas, Blanca Mayoral y Ángela Paredes, unidas por la diversidad y compenetración. "La esencia de ciudades como Málaga y Gijón han dado pie a la creación de LL formando un equipo multidisciplinar y camaleónico", dicen en la presentación de la web.

La Reina, junto al Rey y sus hijas, con su vestido de estreno. Gtres

Es de sobra conocido que Eva Fernández, la estilista de Letizia, se encarga de buscar lo más adecuado para la ocasión, siempre teniendo en cuenta los gustos y las preferencias de la esposa de Felipe VI. El impecable vestido, por tanto, ha sido elegido a conciencia.

"Como con el resto de nuestras clientas, siempre llevamos a cabo una labor de asesoramiento y estilismo para dar con el look más acertado, en esta ocasión hemos trabajado con la Casa Real con la suficiente antelación para estudiar diferentes opciones y estamos muy agradecidos e ilusionados por la oportunidad", confirma a este medio Blanca Mayoral, CEO de Lend de Label.

El hecho de que la Reina se haya decantado por la moda alquilada es una novedad y también un ejemplo. "Lo valoramos muy positivamente. Este gesto refleja un compromiso real con la sostenibilidad y la conciencia ambiental. Al optar por alquilar vestidos, no solo se reduce el consumo innecesario de recursos y la producción de residuos, sino que también se envía un mensaje poderoso sobre la importancia de adoptar prácticas más responsables en la industria de la moda. Estamos muy orgullosos de ser parte de esta iniciativa que promueve un cambio positivo y sostenible en nuestra sociedad", asegura.

Siempre que Letizia estrena una prenda, la visibilidad de la marca sube como la espuma y en muchas ocasiones las ventas aumentan exponencialmente. En el caso de Lend The Label no ha sido distinto: una sola foto suya ha bastado para darlo a conocer de una manera mucho más masiva. "Estamos superfelices y agradecidas de que cada vez sean más las personas que apoyen nuestro modelo de negocio y mucho más si es su majestad la Reina", confiesa Mayoral.

"Su respaldo ayuda a desmitificar la idea de que la moda sostenible y asequible no puede ser elegante y sofisticada." Lend The Label

"Que Letizia de visibilidad a negocios como el nuestro y se convierta en una prescriptora de moda es un honor. Su influencia y buen gusto en la moda son indiscutibles, y su apoyo contribuye significativamente a elevar el perfil de nuestro negocio y a sensibilizar a un público más amplio sobre las ventajas de la moda alquilada. Además, su respaldo ayuda a desmitificar la idea de que la moda sostenible y asequible no puede ser elegante y sofisticada. Estamos muy agradecidos por su apoyo y emocionados por las oportunidades que esto nos brinda para seguir creciendo y promoviendo una industria de la moda más consciente y responsable", prosigue.

Por supuesto, en cuanto se ha dado a conocer que había alquilado este look en su web las reacciones han sido inmediatas: "Tenemos un trato muy cercano con el cliente, hemos recibido muchos mensajes de enhorabuena en las primeras horas. Sobre todo porque detrás de las empresas de alquiler hay muchísimo trabajo y dedicación a la logística, son muchos los involucrados, de modo que la primera respuesta ha sido de celebración y enhorabuena. En términos generales, sabemos que esta acción va a aportar mucha visibilidad no solo para Lend the Label, sino para ensalzar y apoyar la moda circular".

Objetivo: crear conciencia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lend the Label (@lendthelabel_eu)

No les preocupa vender más, sino mostrar al mundo que hay otra manera de consumir la moda. "Ahora mismo estamos más involucrados en la concienciación y la imagen de nuestro negocio que en las ventas. Es decir, por supuesto que sería positivo un aumento en las ventas, pero sobre todo queremos que el alquiler de ropa llegue a estar a la orden del día y que cada vez sean más mujeres las que se atrevan a alquilar. Ojalá esta acción dé visibilidad al proyecto Lend the Label, pero sobre todo que sea una puerta de entrada para muchas otras personas".

El lema de este negocio es claro, pretende democratizar la moda y romper con las barreras de estilo, con el fin de que todas las mujeres puedan vestir sin preocuparse por el presupuesto y se atrevan con looks diferentes. Pretende crear un armario compartido que "se convierta en el guardarropa perfecto para ocasiones especiales. Fomentando la moda circular y alargando la vida de las prendas".