Delia Rodríguez, abogada: así puedes descubrir si tu pareja te está ocultando deudas y proteger tu dinero

La infidelidad financiera es una de las grandes traiciones silenciosas en la pareja en tiempos modernos. No deja mensajes delatores en el móvil ni fotografías comprometedoras, pero puede generar una quiebra de confianza igual o incluso más profunda que unos 'cuernos' convencionales.

Descubrir deudas ocultas del pasado, créditos personales solicitados sin conocimiento del otro, compras compulsivas o inversiones fallidas mantenidas en secreto provoca una mezcla de sorpresa, miedo y enfado difícil de gestionar.

Sin embargo, cuando aparecen indicios de este tipo, es importante evitar convertir el hogar en un tribunal improvisado. Actuar con serenidad no significa restar importancia al problema, sino abordarlo con inteligencia y estrategia.

La primera reacción suele ser emocional, y es lo más natural del mundo. La sensación de engaño activa el impulso de confrontar de inmediato, exigir explicaciones o incluso revisar cada movimiento bancario como si estuviéramos preparando una acusación formal. Pero antes de señalar con el dedo conviene detenerse y pensar en frío, pues la sospecha no siempre equivale a una realidad completa.

El primer paso recomendable es recopilar información objetiva para ser conscientes de hasta qué punto puede llegar esta infidelidad financiera. En muchas ocasiones esto ya es un mundo, porque el matrimonio se ha repartido sus roles de tal forma que uno es quien lleva las cuentas de la pareja mientras el otro permanece en la inopia.

Existen matrimonios que, aun con cuentas comunes, uno de ellos desconoce las claves bancarias o las inversiones que han venido realizando a lo largo de los años.

En este sentido, puede ser útil revisar extractos comunes para conocer los gastos ordinarios familiares, comprobar si existen préstamos vinculados a bienes comunes o confirmar la titularidad de determinadas obligaciones dinerarias.

La comunicación es clave para buscar una solución. iStock

En España, el régimen económico matrimonial resulta determinante, pues no es lo mismo estar casado en sociedad de gananciales que en separación de bienes. En el primer caso, determinadas deudas contraídas durante ese vínculo pueden afectar al patrimonio común, aun cuando solo hayan sido firmadas por una de las partes.

En el segundo escenario, la responsabilidad suele limitarse al patrimonio personal del cónyuge que las contrajo, salvo excepciones. Conocer este marco jurídico ayuda a dimensionar el riesgo real y evita dramatizaciones innecesarias.

Una vez que se dispone de datos, llega el momento de la temida conversación, y aquí el enfoque lo cambia todo. No se trata de formular un interrogatorio, sino de expresar preocupación. Sustituir el “¿qué me estás ocultando?” por un “he visto estos movimientos y me preocupa nuestra situación económica”, pues esto transforma el clima. El objetivo no es ganar la discusión, sino comprender qué está ocurriendo y cómo puede solucionarse.

Muchas situaciones de infidelidad financiera tienen su origen en el miedo a reconocer una mala decisión, a decepcionar al otro, a perder estatus dentro de la pareja… Cuando el diálogo se plantea desde la escucha activa, se abre espacio para la verdad que es el primer paso para salvar un matrimonio herido de gravedad.

Si se confirma la existencia de deudas, créditos o gastos relevantes ocultos, conviene analizar su naturaleza, pues no todas las situaciones tienen la misma gravedad ni requieren la misma respuesta. En algunos casos bastará con reorganizar la economía doméstica y establecer mayor transparencia y en otros será imprescindible adoptar medidas de protección patrimonial.

Una herramienta útil es elaborar, de forma conjunta, una fotografía real de la economía familiar —punto que toda pareja debería hacer antes de convivir—. Listar ingresos, gastos fijos, préstamos pendientes, objetivos de ahorro y obligaciones futuras permite salir del terreno emocional y entrar en el terreno técnico.

A veces, lo que parecía un abismo es un problema gestionable con la planificación adecuada. Otras veces, en cambio, la magnitud de la deuda exige asesoramiento profesional inmediato, por lo que acudir a un abogado especializado en derecho de familia o a un asesor financiero puede ayudar a proteger el patrimonio y anticiparse a posibles consecuencias legales.

Cuando el régimen es de gananciales, resulta oportuno valorar medidas como la liquidación o el cambio a separación de bienes si la situación lo aconseja. No es una decisión que deba tomarse en caliente, pero sí analizarse si existe riesgo para el patrimonio común pues, en supuestos más graves, donde la ocultación ha sido sistemática o ha puesto en peligro la estabilidad familiar, la confianza puede quedar seriamente dañada.

También es importante protegerse, pero sin caer en la paranoia. Si existen cuentas comunes, puede establecerse un sistema de doble firma para determinados movimientos o un límite consensuado de gasto que requiera información previa. La transparencia no debe vivirse como control, sino como una forma de corresponsabilidad, pues las decisiones económicas relevantes afectan a ambos y, en su caso, también a los hijos.

En definitiva, sospechar la infidelidad financiera no obliga a dinamitar la relación ni a improvisar un juicio doméstico. Pero si es un síntoma de que urge informarse, iniciar una conversación honesta con la pareja y, si es necesario, protegerse jurídicamente.

La economía es una dimensión más del vínculo y la transparencia es una forma de lealtad que deberíamos cultivar con naturalidad desde que empezamos una relación afectiva, pues cuando el dinero se convierte en secreto, el desamor se abre camino y aflora más pronto que tarde.