Rafa Tarradas, en el Club de Lectura de Magas: "En este libro el lector sabe mucho más que los protagonistas"

Ha vuelto uno de los acontecimientos literarios de referencia en la capital española con un invitado de excepción.

El Club de Lectura de Magas ha regresado con su tercera temporada, haciendo de la tarde del 8 de septiembre un maravilloso viaje lleno de referencias históricas, artísticas y relacionadas con el poder.

Desde que en 2024 se inauguró este encuentro donde autores y lectores mantienen una conversación casi íntima, ha ido cobrando relevancia hasta convertirse en un imprescindible del calendario. Prueba de ello fueron las 400 personas que asistieron al cierre de la anterior entrega, algo memorable.

Entonces, Cruz Sánchez de Lara y su libro Las gobernadoras (Espasa, 2026) fueron los protagonistas. En esta rentrée ha sido Rafa Tarradas quien se ha sentado ante el público para hablar de El falsificador (Espasa, 2026), publicado a finales de agosto.

El Espacio Dobble de la capital ha contado con aforo completo. Muchos de los asistentes eran adeptos a esta cita y otros tantos asistían por primera vez.

El escritor durante el encuentro moderado por la adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, Ana Núñez-Milara. Esteban Palazuelos

Un arranque apoteósico que vaticina otro éxito sin precedentes del evento. Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, nuevamente ejercía de conductora, introduciendo las primeras preguntas para luego dejar hablar a los asistentes.

"Habrá mucha gente que no lo haya leído", empezaba el escritor prometiendo no destripar nada. La trama se inicia en 1938 en un viaje que hizo Hitler a la Italia de Mussolini, no solamente para estrechar lazos políticos, sino también para disfrutar de una de sus pasiones: el arte.

La protagonista, Flavia Viel, busca proteger un Botticelli de su familia que el dirigente quiere regalarle al Führer y eso desemboca en un complot para asesinar a los dos dictadores.

Tal y como recuerda Núñez-Milara, cada año se publican hasta 3.000 libros que se enmarcan en la II Guerra Mundial: es un hecho, el público siente fascinación por este periodo histórico.

"Las cosas que pasaban eran extraordinarias, pero las ciudades eran muy similares a las de ahora, la gente era parecida. Incluso la ropa en ese momento ya no era la del XIX, era muy parecida a la de la actualidad. Todo eso hace más fácil llevar al lector allí", decía Tarradas.

El Espacio Dobble a rebosar para inaugurar la temporada de la actividad. Esteban Palazuelos

La fecha en la que se sitúa la trama es especialmente relevante para la relación entre Mussolini y Hitler: este se anexiona Austria con el 'permiso' del italiano.

"Adolf le envía una carta diciéndole que no lo va a olvidar nunca, que estará agradecido toda su vida por esto. Entonces su pico de amor es ese año y a partir de ahí se fragua una alianza muy potente", explica el autor.

¿Quién no ha estudiado ese contexto en clase? Una ventaja que Tarradas destacaba con una amplia sonrisa: "Para el lector es apasionante porque sabe más que los protagonistas del libro: conoce lo que van a hacer luego estos dos dictadores. Donde los personajes ven un peligro, quien lo lee es consciente de que se trata. Te estás enfrentando con un tío que es una bestia".

El hombre que pudo matar a Hitler es otro de los grandes personajes de El falsificador. Se trata de Ranuccio Bianchi, un historiador que acompañó al alemán durante su visita a Italia junto al líder del fascismo.

Se planteó asesinarlos, aunque no lo hizo. Pero... ¿qué habría pasado si lo hubiera llevado a cabo? "Si lo hubiese matado unos años antes sí que habrían cambiado las cosas, porque Hitler realmente es el diseñador de todo este movimiento. Pero llegó tarde. Tendría que haberlo hecho 10 años antes", reflexiona el escritor.

Otra de las figuras importantes de la novela es la que le da nombre, el falsificador que trata de reproducir ese Botticelli que ansía el Führer y que Flavia no quiere perder. "Al final es un delincuente. Pero es uno de guante blanco, que nos gusta más", especificaba en la tarde del 8 de septiembre el autor.

Y esto daba pie para reflexionar sobre el valor de una obra de arte y el expolio del mismo durante el nazismo.

En el año 38, "en esta historia de amor de Hitler con Mussolini es cuando empiezan las leyes raciales de Italia. Y ahí se estipula que las familias judías no pueden tener trabajos italianos importantes".

Esto supuso una baza ideal para el dictador alemán: tenía localizadas algunas y a su nuevo mejor amigo no le importaba confiscarlas para regalárselas.

"En la historia de las incautaciones y de estos regalos que no son regalos, siempre es muy difícil que la familia demuestre que fue presionada. Por eso cuesta tanto recuperar las obras", explica Tarradas.

Una de las preguntas que se planteaba durante el Club de Lectura tenía que ver con los perfiles femeninos fuertes que suelen protagonizar sus novelas. En esta última ella es Flavia Viel; quizá ese universo femenino le venga de cuna: "Es verdad que tengo alrededor mujeres potentes en mi casa".

Tras la conversación, el momento de las firmas. Esteban Palazuelos

Recuerda que sus abuelos tuvieron 10 hijos, cinco chicos y cinco chicas. "Ellas, que son las mayores, ya mandaban y encima se casaron con cinco amigos. Se dejaron dominar absolutamente por sus esposas", bromeaba.

Le gustan los personajes inteligentes para crear sus historias. Es una de sus reglas de oro: "No puede ser que el lector esté diciendo todo el rato: 'Aquí hubiera hecho esto. ¡Qué tonto! No se ha salvado por no hacer aquello. Es clave que tú tengas, incluso en los malos, a perfiles que medio admires, aunque sea por su inteligencia".

A nadie le sorprenderá saber que Rafa Tarradas, como anunciaba durante la charla, ya está inmerso en su nueva novela.

Y da algunas pinceladas en exclusiva: "Empecé con la idea de hacer una cosa en el sur de España y tenía ya mucha cosa tan avanzada. Y de repente fui al norte. Me voy más hacia el País Vasco ahora. Asturias también está por ahí".

Nos quedamos con una frase que podría resumir el oficio: "Para ser escritor es muy importante ser curioso".

El autor y Núñez-Milara brindan con el cóctel de Magas por Fundador. Esteban Palazuelos

Y esa es la sensación que flotaba en el ambiente, las ganas por conocer al escritor que tenían las personas que asistieron a la inauguración del Club de Lectura de Magas en el Espacio Dobble de Madrid.

Terminada la charla, el cóctel Magas por Fundador volvió a ser protagonista del cóctel y los corrillos. Nada mejor para amenizar la charla con un toque de sabor cítrico, ideal para unas temperaturas que se mantienen altas.

También para brindar por la próxima cita, que será con la escritora Julia Navarro en el mismo lugar el próximo 5 de octubre a las 19:00 horas. Puedes confirmar tu asistencia a través de este link.