De la ovación a Monica Bellucci al premio 'Lights on Women': el cine femenino marca la recta final del Festival de Cannes

El Festival Internacional de Cine de Cannes encara su desenlace tras una semana intensa de proyecciones que abrió La Vénus électrique de Pierre Salvadori y que ha vuelto a situar al emblemático certamen de la ciudad francesa en el centro de la conversación sobre el séptimo arte a escala global.

A la espera de que hoy se conozca el título ganador de la Palma de Oro, la 79ª edición ha dejado una huella marcada por la presencia española —los Javis, Sorogoyen, Almodóvar... —, el regreso de rostros muy internacionales y una competición en la que cinco películas firmadas por mujeres optan al gran premio.

En ese contexto, Magas se ha desplazado hasta el epicentro cinematográfico de la Costa Azul para vivir cómo se cierra la agenda en una noche en la que, además del cine, el liderazgo femenino ha ocupado el centro de la escena.

La programación del festival concluyó en la noche del viernes, 22 de mayo, con la proyección de Histoires de la nuit (The Birthday Party), el nuevo thriller de Léa Mysius, una de las cineastas presentes en la competición oficial de Cannes 2026. La película se adentra en un territorio de drama e intriga a partir de un cumpleaños que pone a todos los personajes al límite.

Thomas, Nora y su hija Ida viven en una zona remota, con un contacto social reducido a Cristina, su vecina italiana, pintora de profesión. La organización de una fiesta sorpresa para Nora sirve de detonante a una sucesión de perturbaciones que alteran la aparente calma de este entorno rural y desplazan la historia hacia una tensión cada vez más perceptible.

Fuera de la ficción, la presentación del filme tuvo un reclamo inmediato: Monica Bellucci regresó a la alfombra roja del Festival de Cannes tras siete años de ausencia.

El elenco de 'The Birthday Party' el viernes, 22 de mayo, en el Festival de Cannes. Reuters

La italiana apareció en la proyección para acompañar al equipo del film, donde interpreta a Cristina, ese personaje que actúa como bisagra entre el aislamiento de la familia protagonista y la inquietud que se va filtrando en el relato. Su regreso al Palais des Festivals convocó a fotógrafos, flashes y una atención que hizo del pase uno de los momentos más comentados.

La elección de Bellucci para este proyecto no parece casual, y es que con él retoma una de las líneas más reconocibles de su trayectoria: la de los personajes incómodos que introducen una grieta en la trama y en la mirada del espectador. La actriz ya dejó el listón alto en ese aspecto con papeles como el de la polémica Irreversible de Gaspar Noé (2002).

La proyección en el Grand Théâtre Lumière se saldó con una calurosa ovación que confirmó la buena acogida del filme en Cannes. La atención se concentró de forma especial en Bellucci, aunque el aplauso se hizo extensivo a todo el reparto, destacando los que recibieron Hafsia Herzi y la adolescente Twaba El Gharchy por sus interpretaciones.

Léa Mysius en la recta final

Para Léa Mysius, esta cita supone una nueva confirmación de su relación con Cannes. Nacida en Burdeos en 1989 y formada en La Fémis, la directora francesa había llegado antes al festival con Ava, presentada en la Semana de la Crítica de 2017, y con Les Cinq Diables, programada en la Quincena de Realizadores de 2022.

Además de estos trabajos, ha desarrollado una carrera destacada como guionista, con colaboraciones en películas de Arnaud Desplechin, André Téchiné, Jacques Audiard y Claire Denis, entre otros nombres. Histoires de la nuit la devuelve ahora a la competición oficial, en una edición marcada por la diversidad de los títulos en liza.

La película, producida en Francia y basada en la novela de Laurent Mauvignier, dura 114 minutos y se mueve entre el drama y la intriga con un pulso que va dejando que la incomodidad se instale poco a poco. Su pase en Cannes, además de servirle como escaparate mundial para el filme, también es un ejemplo de la presencia aún limitada de directoras en el certamen.

La cineasta Léa Mysius posa durante una sesión fotográfica para la película. Reuters

Al margen del suyo, los otros cuatro títulos bajo dirección femenina que compiten por la Palme d'Or son los siguientes: Gentle Monster, de Marie Kreutzer; The Dreamed Adventure, de Valeska Grisebach; Garance, de Jeanne Herry; y A Woman’s Life, de Charline Bourgeois-Tacquet.

La proporción —algo por encima del 23%— vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en el festival: la diferencia entre la visibilidad pública de Cannes y la persistencia de un reparto desigual de poder y representación.

Cada film en la lista responde a un universo distinto, pero juntos construyen un pequeño mapa de la autoría femenina en la edición. La suma no resuelve la desigualdad, pero sí permite leer la competición con otra perspectiva: ellas siguen siendo minoría en la sección oficial, aunque cada vez más gozan de mayor visibilidad en los debates y actos que rodean al certamen.

Las cineastas, reconocidas

Fuera del Palais, otra ceremonia que también es reclamo mediático por las celebridades a las que convoca en cada edición reforzó este mismo mensaje. L'Oréal Paris celebró la gala del Lights on Women's Worth Award, que desde 2021 reconoce a una directora de cortos emergente entre una amplia lista de candidatas de distintos rincones del mundo.

Este año, el formato incorporó a Gillian Anderson como jurado. La actriz tomó el relevo de Viola Davis para esta sexta entrega coincidiendo con un momento dulce de su carrera como artista. Días antes de la gala ya apareció en Cannes como intérprete en Teenage Sex and Death at Camp Miasma, el film de Jane Schoenbrun presentada en el marco de Un Certain Regard.

La actriz Gillian Anderson entrega el galardón a la cineasta Lenti Liang. Cedida L'Oréal Paris

La ceremonia del jueves por la noche tuvo lugar en la Plage des Palmes, enmarcada dentro de la sección Cinéma de Demain. Dedicada al futuro del cine, esta reúne las iniciativas del festival en favor de la creación joven y la transmisión de la pasión por la gran pantalla, con el fin de influir de manera más efectiva en el futuro de las vocaciones creativas y de la industria.

La ceremonia de L'Oréal Paris reunió a invitados como Eva Longoria, Ed Westwick, Ariana Greenblatt y Aishwarya Rai, además de la propia Anderson. En ese ambiente, el premio se presentó como parte de una conversación más amplia sobre la falta de paridad en la industria y sobre la necesidad de sostener a las creadoras emergentes.

La flamante líder del jurado, al anunciar a Lenti Liang como ganadora por Our Secrets (Tian tian de mi mi), destacó la sensibilidad y madurez de la obra. La cineasta china, emocionada, agradeció el trabajo de su equipo y, en particular, el de las mujeres que participaron en la película.

Retrato de la ganadora tomado durante la ceremonia del 22 de mayo. Cedida L'Oréal Paris

El corto de 15 minutos se ambienta en la Guangzhou de principios de primavera y sigue a Tian Tian, una adolescente que comienza a experimentar un despertar del deseo que la lleva a emociones y descubrimientos muy distintos de los que imaginaba.

Con una mirada íntima y contenida, Liang construye un relato sobre la identidad, el paso hacia la madurez y los cambios emocionales propios de la adolescencia.

Gillian Anderson destacó precisamente esa sensibilidad narrativa como uno de los elementos decisivos para otorgarle el premio: "Cada directora ha creado algo tan único y especial que elegir solo una ha sido increíblemente difícil".

Finalmente, explicó, fue la de Liang la obra que terminó imponiéndose por tratarse de "una pieza bellamente madura, sensible y llena de matices".

Un premio con recorrido

Lights on Women’s Worth nació con la vocación de ampliar el apoyo de L'Oréal Paris a las profesionales del séptimo arte y compensar una desigualdad que las propias cifras de la marca sitúan en niveles todavía muy altos.

Hoy en día, sólo el 17% de los puestos de dirección en las películas principales corresponden a mujeres y ellas ocupan aproximadamente el 25% del trabajo detrás de las cámaras. Frente a ese panorama, el galardón ofrece una dotación económica de 20.000 euros y, lo más importante, una gran proyección dentro y fuera de Cannes.

Lights on Women se ha ganado un lugar estable en el festival en los últimos cinco años, y es que no se trata sólo de un premio paralelo, sino también de una forma de leer el certamen en clave de acceso y oportunidades tras casi tres décadas de alianza con el gigante cosmético.

De izquierda a derecha, Laetitia Toupet, presidenta global de L'Oréal Paris; la cineasta Lenti Liang; la actriz Gillian Anderson e Iris Knobloch, presidenta del Festival de Cannes. Cedida L'Oréal Paris

La presidenta global de L’Oréal Paris, Laetitia Toupet, reivindicó el papel del cine como herramienta para generar referentes femeninos y abrir espacio a nuevas narrativas lideradas por mujeres: "Para que esas historias existan, las mujeres deben ser quienes las cuenten".

Un año más, Lights on Women’s Worth consolida su relevancia como una iniciativa avalada, además, por la propia industria. Los cinco títulos premiados anteriormente han logrado una amplia proyección internacional, con más de 250 selecciones en festivales y cerca de 60 reconocimientos, cifras que reflejan su impacto y la calidad de las obras.