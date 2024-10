Fátima Silva Parra, 'Mejor Educadora Digital Europea': "Las mujeres de pueblo buscan su independencia"

Este capítulo del pódcast es uno de los más especiales para una de sus protagonistas: Cruz Sánchez de Lara. "Hoy tengo el alma encogida porque, no solamente estoy en mi pueblo, en Villanueva de la Serena, sino que estoy en mi calle, en la calle Carrera", ha dicho la vicepresidenta de EL ESPAÑOL al comienzo del episodio.

Lo cierto es que este 'Arréglate que nos vamos' es especial también para algunos de los oyentes, pues, como ha adelantado Cruz, ha sido grabado fuera del estudio de EL ESPAÑOL, y ha contado con la presencia de un público maravilloso que ha podido escucharlo en primicia. "Hoy estamos grabando en el marco de la I Jornada Mujer Rural, Talento y Liderazgo que ha organizado la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena", ha apuntado Charo Izquierdo.

Ella también ha rebosado ilusión: "Estamos en el Museo del Traje… ¡Con lo que a mí me gusta la moda!", ha dicho la directora de Enclave ODS. Y, por supuesto, la invitada no podía estar más contenta. En este episodio nos ha acompañado Fátima Silva Parra, una "pacense que honra su tierra y que, a través del lenguaje digital, es una ciudadana del mundo", ha dicho Cruz. ¡Acompáñanos en este pódcast a descubrir más sobre Fátima!

Por las gentes de los pueblos

La realidad es que Fátima Silvia Parra "vino al mundo para lograr un acceso universal de las áreas rurales a la tecnología", como bien ha dicho Charo. Es decir, ha ayudado a modernizar la conectividad en los pueblos a través de la digitalización. "En 2016 comencé a trabajar en el programa de la Junta de Extremadura de Formación de Personas Adultas para enseñar a la gente en competencias digitales", ha dicho Fátima.

La realidad es que su trabajo va mucho más allá de la enseñanza, pues con dicha labor ayuda a combatir la despoblación y generar nuevas oportunidades de emprendimiento en los pequeños municipios. "Lo más reconfortante es que una persona venga y me diga que ha conseguido el puesto de trabajo que buscaba gracias a mi ayuda", reconoce la invitada. Además, atiende a las personas mayores de zonas aisladas como ocio o para conectar con otras con sus mismos intereses.

"Es que tenemos una brecha digital que, lejos de achicarse, sigue siendo bestial", apunta Cruz Sánchez de Lara. Y añade: "Creo que la formación en habilidades digitales tendría que ser casi obligatoria".

Educación y liderazgo

Hablando de educación, las tres mujeres han charlado juntas sobre las nuevas generaciones, y sobre cómo guiar a las mujeres jóvenes hacia carreras potencialmente masculinizadas. "Desde tu perspectiva y trabajando en lo digital, ¿qué crees tú que podríamos hacer para que las chicas se animen con estas carreras tan técnicas?", le ha preguntado Cruz a la invitada. "Lo principal sería la divulgación y la práctica, para que vean las utilidades de ciertas formaciones", contesta Fátima Silva.

Arréglate que nos vamos con Fátima Silva Esteban Palazuelos

Sin embargo, la conversación no se ha limitado a hablar de las jóvenes promesas de las STEM, sino también de las mujeres mayores. Por ello, Cruz ha preguntado a Fátima: "Me gustaría que nos contaras algo que percibas de esas mujeres mayores que afrontan el reto de no quedarse atrás. ¿Cómo hacen?".

Ante esta cuestión, Fátima lo ha tenido claro. "Las mujeres de pueblo somos unas luchadoras", ha exclamado. Además, ha hecho hincapié en que afrontan el reto de adquirir esas competencias digitales con bastantes ganas y optimismo. "Vienen y me preguntan sus dudas, me explican sus dificultades, y dicen que quieren aprender para hacerlo solas la próxima vez porque buscan su independencia y autonomía", explica la invitada.

La IA en el pueblo

Siguiendo con el pódcast, Charo Izquierdo ha sacado uno de los temas más controvertidos y comentados de los últimos tiempos: la inteligencia artificial. "Tú estudiaste IA en tu viaje a Bélgica. ¿Qué hacemos con ella? ¿La veneramos, la odiamos, la superamos o la adoptamos?", ha dicho la directora de Enclave ODS.

Fátima Silva: "Hay que velar por el buen uso de la IA. Yo soy optimista y creo que la humanidad hará buen uso de ella"

"La IA es una herramienta muy potente, con muchas posibilidades. El mal o buen uso depende de la persona. Realmente no podemos personalizar una herramienta y decir si es buena o mala, porque eso depende de las personas que la utilicen. Yo la concibo desde el optimismo, pienso que nos va a ayudar muchísimo y que será muy beneficiosa. Confío en que la humanidad hará un buen uso de ella", opina la joven experta, que ha sido nombrada 'Mejor Educadora Digital Europea'.

"¡Tan joven y ya tienes síndrome del impostor!", ha exclamado Cruz. "La verdad es que sí", ha reconocido Fátima. "Es un reconocimiento a mi trabajo, aunque no estoy sola. Yo soy la cara visible de todo el trabajo que hay en la red de 75 centros que tenemos por toda Extremadura", admite.

Por último, el pódcast ha terminado con algunos "consejos digitales" de Fátima a Charo y Cruz: "¿Una aplicación que pueda cambiaros la vida? Yo os diría un asistente virtual de IA para que me ayude a gestionar los mensajes que me llegan a WhatsApp. ¡Lo tenéis que probar!", ha terminado la joven formadora.