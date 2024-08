La escritora Sandra Miró: "No soy la hija de Megan Maxwell y ya. He publicado cuatro libros... ¡algo estaré haciendo bien!"

Sandra Miró es mucho más que la hija de Megan Maxwell: es una mujer decidida e incluso atrevida, seria pero no borde, amante de la música en directo, de los animales, de la comida italiana... También es escritora, lectora, curiosa, sincera y, sobre todo, una hija orgullosa de su madre.

"Sin ella no hubiera podido llegar a donde estoy ahora, aunque no por publicar en una editorial grande tienes garantizado el éxito. Eso tienes que currártelo tú", dice Miró. Y tanto que se lo ha currado. A sus 28 años ya ha publicado cuatro libros y ya está terminando el quinto. ¿Su objetivo? Conseguir escribir dos novelas cada año. "Creo que puedo hacerlo, lo voy a conseguir", dice decidida.

Por el momento, todavía sigue saboreando la victoria del cuarto de sus libros, Tú eres mi persona (Esencia, 2024), que ha tenido gran acogida, tanto entre su público, como entre los nuevos adeptos a esta joven escritora. "Estoy infinitamente agradecida. Es la primera vez que consigo hacer una tercera edición, no me esperaba esta respuesta tan buena de los lectores".

Con una mirada muy singular, milenial y reivindicativa, esta autora ha puesto el foco en los sentimientos, los prejuicios y las diferentes formas de ejercer el amor en libertad. Como si llevase toda la vida escribiendo novela juvenil. O leyéndola en las palabras de su madre.

Sin miedo al folio en blanco

En ocasiones, a Sandra le da por recordar esa primera vez en la que se sentó frente a una hoja en blanco. Fue en tercero o cuarto de carrera, cuando estaba estudiando Traducción e Interpretación. O más bien cuando lo dejó: "Dejé los estudios porque mentalmente no podía más. No era la carrera, era yo. Me tomé un tiempo libre".

Entonces, le llamó su actual editora y le propuso escribir un libro durante ese descanso. "¿Y por qué no?", pensó Sandra. "Si sale bien se publica, si no, no pierdo nada". Y así nació su primer libro: ¿Qué podemos perder? (2020)

Lo demás es historia. Después llegó Tal y como eres (Esencia, 2021), Ese algo especial (Esencia, 2023) y Tú eres mi persona (Esencia, 2024). Por fin había superado el miedo al folio en blanco. "Recuerdo el primer día que me propuse escribir, me costó un montón. La página en blanco es lo peor, pero me sorprendí a mí misma porque no me veía capaz en el colegio y el instituto, y mira ahora", reflexiona la autora.

Ahora, curiosa, busca entre la cotidianidad de la vida las historias de sus nuevos libros: "Me inspiro en el día a día porque creo que cuanto más reales hagas los personajes y las cosas que les pasan, más identificado se va a sentir el lector", explica.

¿Cómo recuerdas la presentación de tu primer libro? Tenías solo 24 años, ¿cómo lidiaste con la presión en un mundo de gente más mayor y experimentada?

Llevo años acompañando a mi madre a eventos y firmas. Conocía a las escritoras de su generación, pero, cuando empecé yo, me vi fuera de lugar. Tampoco puedo obviar que soy hija de Megan Maxwell, entonces tenía miedo de que me compararan con ella. Por eso no me puse Maxwell de apellido, me puse Miró para intentar disuadir un poco.

Cuando empecé, tenía muy claro que quería escribir el libro que a mí me hubiera gustado leer, a la Sandra de 12 o 13 años. Por eso en mis novelas hablo de temas como la adopción de animales, el colectivo LGTBI, el feminismo, el racismo... A veces me meto en charcos y sé que hay gente con mente cerrada que no le van a gustar, pero eso no es mi problema.

"La gente se piensa que por publicar en una editorial grande, tienes el libro vendido. Ojalá fuese así, amor, pero no"

Eres hija de Megan Maxwell, ¿qué te supone a la hora de darte a conocer? ¿Crees que ha habido algún momento en el que te haya frenado? ¿O más bien ha sido un impulso?

Ambas cosas. Un impulso porque gracias a ser hija de Megan Maxwell he llegado a sitios a los que yo sola no hubiera llegado. Aunque la gente se piensa que por publicar en una editorial grande, tienes el libro vendido y eres una estrella. Ojalá fuese así, amor, pero no. Que mi libro esté en una editorial me facilita estar en las librerías, pero no que el libro se venda. Ni siquiera teniendo una madre famosa pasa eso. Te lo tienes que currar tú.

También hay mucha gente que no me da la oportunidad por ser su hija. Piensan que si Megan no les gusta, yo tampoco. Y están los que creen que por ser quien soy me van a publicar lo que sea. Bueno, llevo cuatro libros, sé que no soy la mejor escritora del mundo, pero algo pequeñito estaré haciendo bien para seguir dedicándome a esto. Todo tiene sus pros y sus contras.

A la hora de escribir, ¿es una presión añadida que Megan lea tus textos?

No es una presión, es una ayuda. Vivimos juntas y trabajamos en lo mismo, entonces estamos todo el día en casa. Cuando una se queda bloqueada acude a la otra. Lo ha hecho ella conmigo y yo lo he hecho con ella. La presión está, pero está con ella y con todo el mundo que lea mis libros. Si tú me dices que te estás leyendo mi novela digo: "madre mía, ¡qué vergüenza!".

"El próximo libro de mi madre saldrá en noviembre y yo ya sé cómo acaba"

¿Os habéis leído todos vuestros libros?

No. Yo llevo cuatro y ella 60. Mi madre sí que se ha leído todos los míos. Y yo al principio sí que me leía los suyos cuando estaba en el instituto. Luego empecé en la universidad y tenía mucho menos tiempo.

Ahora lo que menos me apetece cuando cierro el ordenador es ponerme a leer. La gente no se da cuenta de que vivimos juntas y que yo me sé su libro entero porque me lo ha enseñado. El próximo sale en noviembre y hace meses que sé cómo acaba, cómo empieza y qué pasa en la mitad.

Hablemos ahora sobre ti, sobre tus libros. Escribes novela romántica juvenil. ¿Cuál crees que es la clave para hacer una buena novela de este tipo?

Ojalá tenerla, yo no sé cuál es. Creo que tienes que conseguir que el lector se enganche. Pero no sé decirte cuál es la clave para conseguirlo. La estoy buscando, voy poco a poco. Llevo cuatro libros y mi intención es llegar a los números de mi señora madre. A lo mejor unos personajes atrayentes y que enamoren, que consigas meter al lector en la historia y que sufra como ellos.

Sandra Miró es autora de novela juvenil y ha escrito cuatro libros con 28 años. Esteban Palazuelos

Eres mi persona, tu último libro. ¿Cómo nació esa historia?

Porque quería dar voz, tanto amor juvenil como al amor un poco más maduro. Primero era un libro a dos voces y luego metí la voz del padre, porque me parecía que quedaba un poco pobre. Al final es un libro con tres voces. Me fluyó así aunque no hubiese explorado esto nunca antes.

¿Cómo crees que lo han acogido los lectores? ¿Cómo reaccionaron?

Yo creo que ha ido bien porque es la primera vez que consigo una tercera edición de un libro. Es como si hubiera dado otro pasito. Ya he tenido firmas, hemos ido a Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Zamora... Y la verdad es que ha ido mucho mejor de lo que esperaba. La gente me está empezando a tomar en serio, por así decirlo. Y lo agradezco infinito.

Un día, antes de las firmas de Zamora, dimos una charla y dijimos que Tú eres mi persona habla sobre cómo prejuzgamos a la gente. Tiempo después me escribió una mujer y me dijo que había prejuzgado mis libros y que, como yo misma dije en la charla, merecía una oportunidad. Entonces sí, yo creo que está yendo guay. Me está sorprendiendo mucho la acogida.

"El prejuzgar de la gente me molesta mucho. A mí me han prejuzgado mucho"

Hablemos de prejuicios. ¿Cómo crees que hay que plantar cara a los prejuicios?

A mí el prejuzgar de la gente me molesta mucho. Y todos lo hacemos de manera consciente o inconsciente, queramos o no. Pero a mí me molesta muchísimo porque a mí me han prejuzgado mucho. Yo antes era bastante más callada y tengo un gesto serio. Mucha gente me tomaba por borde, pero tienes que conocerme antes de afirmarlo.

Tu libro también tiene mucha carga emocional. ¿Crees que hablamos de nuestros sentimientos lo suficiente?

Creo que la sociedad está avanzando y cada vez somos más abiertos, más de expresar lo que sentimos, pero se habla muy poco de ello. Yo soy la primera que me cuesta mucho expresar sentimientos, pero ya no solo con una pareja, sino a amigos, a mi familia... Ojalá todos fuésemos un poco más abiertos, más de decir, porque muchas veces solo se dicen las cosas malas, pero las cosas buenas cuestan mucho.

Y en redes sociales, se vende una imagen idílica de todo el mundo. Nadie publica que está pasando una época de mierda, pero creo que es porque no tienes por qué hacerlo. Yo lo entiendo. Hay muchos cotillas. En este caso, no sé dónde poner la balanza ni hasta dónde contar. Suelo ser más hermética.

"Las personas del colectivo LGTBI nos merecemos ser protagonistas y que no nos maten en todas las series"

En tus libros, visibilizas mucho al colectivo LGTBI. ¿Por qué es importante para ti hacerlo? ¿Qué mensaje quieres difundir?

Porque las personas del colectivo no nos merecemos ser un personaje secundario toda la vida. También merecemos ser protagonistas y que no nos maten en todas las series. Tengamos un poco más de futuro, además de positividad. La vida es para experimentar y vivir.

Cuando empecé a escribir decidí poner este tema en primer plano y darle mucha importancia. Creo que estamos avanzando, pero creo que aún quedan muchos pasos por dar, por eso pongo ahí el altavoz. Quiero que la gente que no lo tiene normalizado, lo normalice. Es un poco ridículo, pero hay mucha gente que tiene la mente cerrada y quiero un poco de realidad. No me ha llegado ninguna crítica por ello.

¿Estás trabajando en tu siguiente novela?

Sí. Su título será Solo déjate llevar y ya la estoy terminando. Te puedo decir muy poco sobre ella, aunque sí puedo adelantarte que la música tendrá un papel protagonista. La música de mis libros siempre tiene mucha importancia porque yo me paso el día escuchando música.

En vistas al futuro, ¿cómo te imaginas tu carrera profesional? ¿Crees que seguirás dedicándote a la literatura o que experimentarás otros campos?

Me gustaría seguir donde estoy. Hay una cosa que me he propuesto y, a ver si la consigo, que es publicar dos libros al año. Actualmente estoy publicando uno y me gustaría llevar un ritmo de dos libros al año. Creo que puedo.

Y si me pongo a soñar, como soñar es gratis, me gustaría que sacaran una serie de mi libro, o alguna película también sería increíble. Que pase de mi mente a la pantalla sería bueno.

Para terminar, regresemos al pasado. ¿Qué pensaría ahora la pequeña Sandra que todavía no había escrito nada y que estaba ahí sentada frente a su primer folio en blanco?

Pues fliparía. Se pensaría que es mentira porque en los exámenes del instituto los profesores me decían que escribía poco, que contaba todo en unas pocas líneas y no era suficiente. Ahora lo pienso y me digo: "Flipo con lo que estoy haciendo, a lo que me estoy dedicando, que me estás haciendo una entrevista..." ¡Wow! Me parece surrealista, pero quiero quedarme en este surrealismo mucho tiempo.